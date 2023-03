Molson Coors Beverage Company met en place un service commercial pour les États-Unis

Michelle St. Jacques a été nommée à la tête d'un nouveau poste,car la société vise à accélérer la croissance en se concentrant davantage sur les priorités

Une semaine après avoir annoncé que la société affichait une croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices pour la première fois en plus de dix ans, Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP, TAP.A) (TSX : TPX.B, TPX.A) dévoile la création d’un service commercial centralisé dans son unité commerciale des États-Unis, conçu pour accélérer sa croissance dans les années à venir.

Le nouveau service réunira plusieurs équipes et zones géographiques pour créer une stratégie unique, ce qui permettra d’uniformiser le portefeuille dans sa totalité et les priorités géographiques. La société pourra ainsi développer plus rapidement des nouvelles zones inexplorées, marques et capacités. Cette transition mettra également l’accent sur l’aspect commercial et le développement des portefeuilles de produits non alcoolisés et de spiritueux de Molson Coors, prêts à évoluer après plusieurs années de croissance réussie.

« En 2022, nous avons augmenté notre chiffre d’affaires et nos bénéfices pour la première fois depuis longtemps, et notre objectif est de continuer à le faire année après année », a déclaré Gavin Hattersley, président et directeur de Molson Coors. « Nous tirons parti de ce que nous avons accompli au cours des trois dernières années, en enclenchant la prochaine phase de croissance de notre entreprise grâce à une meilleure collaboration, des prises de décision plus rapide et un soutien commercial plus solide pour notre portefeuille. »

Toute la gamme des opérations commerciales aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, notamment les ventes, le marketing, l’innovation et la stratégie numérique, de même que les catalogues de produits non alcoolisés et de spiritueux de l’entreprise, sera incluse dans les compétences de ce nouveau service. À mesure que l’entreprise poursuit sa transformation pour se concentrer exclusivement sur les boissons, la mise en place d’une équipe commerciale centralisée permet de s’assurer que le reste du catalogue de bières peut bénéficier pleinement des ressources de la structure commerciale en général. Une équipe numérique sera chargée de mettre en place un environnement digital homogène à travers les États-Unis pour favoriser la réactivité, la cohérence et la qualité des résultats. L’équipe d’innovation sera désormais directement rattachée au service commercial au sens large afin de mieux s’aligner sur l’ensemble du continent américain et d’accélérer l’innovation dans le domaine de la bière, des boissons aromatisées, des produits sans alcool, des spiritueux, etc.

Michelle St Jacques, qui occupait le poste de responsable marketing de Molson Coors depuis 2019, a été nommée directrice commerciale. Ses qualités de dirigeante ont fait partie intégrante du succès de l’entreprise, car elle a su renforcer les marques phares emblématiques comme Coors Light avec le lancement de « Made to Chill » et en élaborant une stratégie efficace en matière de portefeuille de produits légers haut de gamme avec des trajectoires claires menant au succès pour Miller Lite et Coors Light. M. St Jacques a également amélioré le portefeuille de produits haut de gamme de Molson Coors, en créant de nouvelles zones inexplorées avec des innovations réussies comme avec le Topo Chico Hard Seltzer et la Simply Spiked Lemonade. Originaire du Canada, l’expérience commerciale internationale de Mme St Jacques sera un véritable pour ses nouvelles responsabilités.

« Depuis qu’elle a rejoint nos effectifs, Michelle s’est forgé une réputation de créatrice de marques et de spécialiste des zones inexplorée. Grâce à une approche axée sur le consommateur, elle a réussi à faire évoluer notre entreprise de manière efficace », a déclaré M. Hattersley. « Beaucoup savent qu’elle a fait preuve de créativité et d’audace dans le domaine du marketing, et j’ai vu de mes propres yeux comment elle utilise son aptitude à évoluer et son esprit commercial pour collaborer avec le marketing, les ventes et les régions en vue de maximiser les résultats. En agissant ainsi, elle a non seulement fait preuve d’une compréhension totale de l’entreprise, mais elle a aussi gagné la confiance des distributeurs et des détaillants. Je suis très heureux de la voir assumer ce nouveau poste, qui l’aidera, j’en suis sûr, à propulser notre activité sur le continent américain vers de nouveaux sommets. »

« Nous avons toujours été au top niveau en travaillant ensemble et en collaborant comme une seule équipe commerciale. Au cours des dernières années, nous avons créé un partenariat exceptionnel à travers les ventes et le marketing, collaboré pour mener à bien une approche uniforme de la construction de nos marques mondiales à travers les États-Unis, le Canada et l’Amérique latine, et nous avons aussi construit nos nouvelles stratégies de commercialisation dans le domaine des boissons non alcoolisées et des alcools forts », a déclaré St Jacques. « Grâce à cette nouvelle structure, je vois une opportunité exceptionnelle d’aller encore plus loin, en élargissant nos marques, en accélérant l’innovation et les capacités numériques dans toute la région et en intensifiant nos initiatives en tant qu’entreprise de boissons. »

St Jacques a choisi Sofia Colucci en tant que nouvelle directrice du marketing de l’entreprise. Colucci, dont la réputation en matière de créativité a été démontrée, a rejoint la société en 2017 et occupe actuellement le poste de vice-présidente mondiale de la commercialisation pour Miller Brands and economy. Sous la direction de Sofia Colucci, Miller Lite est désormais le produit le plus sain depuis des années, et sa part de marché totale dans la catégorie a augmenté aux États-Unis. Sofia Colucci excelle dans sa façon de combiner la créativité et la création de marques pour stimuler la croissance, comme en témoigne le lancement de la plateforme de création mondialeTastes Like Miller Time, des actions de marque pertinentes sur le plan culturel et le récent succès de la première publicité de Molson Coors au Super Bowl depuis plus de 30 ans.

Après avoir amené avec succès Molson Coors vers de nouvelles activités et permis à des marques comme ZOA Energy et le whisky Five Trail d’arriver à un certain stade de maturité, le directeur actuel de la croissance émergente, Pete Marino, quittera l’entreprise pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.

« Pete et son équipe ont fait en sorte que plusieurs nouveautés pour notre entreprise se transforment non seulement en produits innovants dans notre portefeuille, mais aussi en produits de référence dans notre secteur. Sans leur travail, nous ne pourrions pas développer notre activité de croissance émergente », a déclaré M. Hattersley. « Pour ma part, je connais Pete depuis le jour où je suis arrivé aux États-Unis. Il a un talent incroyable, un grand cœur et un esprit vif, et je me réjouis de pouvoir l’accompagner dans ses projets. »

« La création d’un nouveau poste de responsable commercial permettra de passer au niveau supérieur en ce qui concerne notre formidable démarrage en matière de croissance. La transition vers une société de boissons est la voie à suivre pour Molson Coors, et la nouvelle structure devrait permettre de renforcer le service commercial qui permettra à nos équipes de produits non alcoolisés et de spiritueux de se développer encore plus rapidement lorsqu’elles passeront à la vitesse supérieure », a déclaré M. Marino. « Je suis extrêmement fier des partenariats que nous avons développés et des marques que nous avons bâties. C’est le bon moment pour revoir notre structure et accélérer la croissance de nos marques émergentes en les intégrant davantage à notre entreprise. J’ai toujours été favorable aux initiatives entrepreneuriales, qu’il s’agisse de créer ma propre entreprise il y a quelques années ou de donner vie à cette activité émergente chez Molson Coors. C’est le bon moment pour moi de me retirer et de me concentrer sur ma prochaine aventure entrepreneuriale. »

Ce changement fait suite aux excellents résultats affichés par Molson Coors en 2022, avec une croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices pour la première fois en plus de dix ans. Le portefeuille de produits de la société a également enregistré des résultats remarquables. Pour la première fois depuis au moins 15 ans, au quatrième trimestre de 2022, les parts de volume combinées de Coors Light et Miller Lite aux États-Unis ont dépassé Bud Light au niveau des canaux observés. Au Canada, Molson Canadian a augmenté ses revenus et sa part de marché pour toute l’année. Le portefeuille de produits haut de gamme des États-Unis a la deuxième plus grande part en dollars parmi tous les grands brasseurs américains en 2022. De plus, ZOA Energy a enregistré une croissance à trois chiffres de son volume de marques au quatrième trimestre ainsi que sur l’ensemble de l’année, avec une accélération de la tendance au cours du trimestre.

Ce communiqué de presse présente des « affirmations prévisionnelles » selon les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment des éléments concernant la stratégie de Molson Coors et ses initiatives et objectifs sur le plan organisationnel. Malgré le fait que Molson Coors estime que les prévisions sur lesquelles reposent ses énoncés sont fondées, elle ne peut garantir qu’elles seront exactes. Les événements ou résultats réels peuvent varier sensiblement par rapport à ceux mentionnés dans les déclarations prévisionnelles en raison de facteurs de risque, d’incertitudes et de suppositions. Ces facteurs comprennent notamment ceux qui sont détaillés dans les documents publics de Molson Coors déposés auprès de la SEC, dont le plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K. Il ne faut pas se fier de façon excessive aux déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Molson Coors ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles ou autres figurant dans ce communiqué, dans la mesure où la loi ne l’exige pas.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230228006038/fr/