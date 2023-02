Molson Coors Beverage Company présente ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2022 21/02/2023 | 13:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Société affiche une croissance du chiffre d’affaires au quatrième trimestre et surpasse les indications en devises constantes pour l’ensemble de l’exercice Au quatrième trimestre, le bénéfice net de Molson Coors a diminué de 670 millions de dollars en raison d’une charge partielle pour perte de valeur au titre du goodwill; le bénéfice net sous-jacent en devises constantes a augmenté de 59,3 pour cent au quatrième trimestre, et le résultat a été conforme aux indications en ce qui a trait au résultat net pour l’exercice complet Indications de croissance continue pour l’exercice 2023, malgré les pressions inflationnistes Molson Coors Beverage Company (« MCBC ») (NYSE : TAP, TAP.A; TSX : TPX.A, TPX.B) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l’ensemble de l’exercice 2022. FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2022 Chiffre d’affaires net : en hausse de 0,4 pour cent sur la base des résultats déclarés, et de 3,8 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l’établissement de prix nets positifs et de la composition favorable des ventes, facteurs contrebalancés en partie par une baisse des volumes financiers. Chiffre d’affaires net par hectolitre sur la base du volume financier en hausse de 7,8 pour cent sur la base des résultats déclarés et de 11,4 pour cent en devises constantes, résultat qui s’explique essentiellement par l’établissement de prix nets positifs et par la composition favorable des ventes attribuable à la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure et à la composition favorable des marchés de consommation. Perte avant impôt, selon les PCGR des États-Unis, de (564,1) millions de dollars, une baisse de 673,6 millions de dollars sur la base des résultats déclarés par rapport à un bénéfice à l’exercice précédent, résultat en grande partie attribuable à une charge partielle pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie de 845 millions de dollars au titre du goodwill comptabilisée dans notre secteur Amériques au quatrième trimestre de 2022. Bénéfice avant impôt sous-jacent (mesure non conforme aux PCGR) de 328,6 millions de dollars, soit une augmentation de 51,1 pour cent en devises constantes. FAITS SAILLANTS FINANCIERS POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2022 Chiffre d’affaires net en hausse de 4,1 pour cent sur la base des résultats déclarés, et de 7,0 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l’établissement de prix nets positifs et de la composition favorable des ventes, facteurs contrebalancés en partie par une baisse des volumes financiers. Chiffre d’affaires net par hectolitre sur la base du volume financier en hausse de 6,3 pour cent sur la base des résultats déclarés et de 9,3 pour cent en devises constantes, résultat qui tient essentiellement à l’établissement de prix nets positifs et à la composition favorable des ventes découlant de la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure et de la composition favorable des marchés de consommation. Perte avant impôt, selon les PCGR des États-Unis, de (62,5) millions de dollars, une baisse de 1 301,5 millions de dollars sur la base des résultats déclarés par rapport à un bénéfice à l’exercice précédent, résultat attribuable en grande partie à une charge partielle pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie de 845 millions de dollars au titre du goodwill comptabilisée dans notre secteur Amériques et à des variations défavorables de 462 millions de dollars des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises. Bénéfice avant impôt sous-jacent (mesure non conforme aux PCGR) de 1 104,8 millions de dollars, en hausse de 7,6 pour cent. Perte nette attribuable à MCBC, selon les PCGR des États-Unis, de (175,3) millions de dollars, soit (0,81) dollar par action sur une base diluée. Bénéfice par action dilué sous-jacent (mesure non conforme aux PCGR) de 4,10 dollars, en baisse de 1,2 pour cent. Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 1 502,0 millions de dollars et flux de trésorerie disponibles sous-jacents (mesure non conforme aux PCGR) de 852,9 millions de dollars. Réduction de la dette nette de 562,4 millions de dollars depuis le 31 décembre 2021. POINTS DE VUE DU CHEF DE LA DIRECTION ET DE LA CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE En 2022, Molson Coors a continué de réaliser des progrès à l’égard de son plan de revitalisation et a affiché une croissance solide du chiffre d’affaires et du résultat net, tout en faisant face à un contexte macroéconomique difficile. Depuis l’annonce du plan de revitalisation en 2019, Molson Coors a accompli d’incroyables progrès, et la stratégie commence à donner des résultats. Au sein de nos marchés mondiaux, la performance de nos robustes marques principales connait un nouvel élan; aux États-Unis, la Coors Light et la Miller Lite affichent leur plus solide rendement combiné en dollars au chapitre de la part de marché pour un exercice complet depuis une décennie. Au Canada, la Molson Canadian a augmenté sa quote-part dans l’industrie pour l’exercice complet, et au Royaume-Uni, la Carling continue d’être la marque numéro un sur le marché. La Société a poursuivi la transformation dynamique de son portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, non seulement grâce aux sodas alcoolisés, mais aussi avec la Simply Spiked Lemonade aux États-Unis et avec la Madri au Royaume-Uni, qui est devenue une de nos cinq principales marques de qualité supérieure en importance à l’échelle mondiale. En outre, au quatrième trimestre, les quatre principales marques à prix modiques de Molson Coors aux États-Unis ont affiché, sur une base combinée, une croissance de leur part en dollars dans l’industrie. Malgré l’incertitude entourant le contexte macroéconomique à court terme, nous sommes d’avis que Molson Coors est en bonne position pour réussir à long terme. La vigueur des marques de la Société, conjuguée aux investissements continus au titre de la commercialisation et des capacités opérationnelles, constituent de solides assises pour une croissance continue en 2023 et par la suite. Déclaration de M. Gavin Hattersley, président et chef de la direction : « En 2022, Molson Coors a affiché des résultats solides pour l’exercice, qui ont surpassé nos indications en ce qui concerne le chiffre d’affaires, et y ont été conformes en ce qui concerne notre résultat net pour l’exercice complet. Nos activités sont plus saines aujourd’hui qu’elles ne l’ont été depuis plusieurs années, et notre trajectoire est solide. Nous avons affiché une croissance du chiffre d’affaires en devises constantes pour un septième trimestre consécutif, grâce à la force de nos marques principales et à la croissance de notre portefeuille de marques de qualité supérieure. Nous sommes d’avis que nos résultats de 2022 ne sont ni une exception ni un événement isolé, mais le fruit de trois ans de travail dans le cadre de notre plan de revitalisation. Il s’agit d’une étape importante de notre parcours vers l’atteinte d’une croissance durable, année après année. » Déclaration de Mme Tracey Joubert, chef de la direction financière : « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2022, particulièrement lorsque nous tenons compte des défis posés par l’inflation et le contexte dans lequel nous exerçons nos activités. Même si nous nous attendons à ce que ces obstacles continuent d’avoir une incidence sur nous et sur notre industrie en 2023, nous publions des indications pour l’exercice qui prévoient une croissance continue, des investissements prudents dans la santé à long terme de l’entreprise et un rendement en trésorerie pour les actionnaires. » CONSOLIDATED PERFORMANCE - FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2022 For the three months ended ($ in millions, except per share data) (Unaudited) December 31,

2022 December 31,

2021 Reported

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact Constant

Currency

Increase

(Decrease)(1) Net sales $ 2,629.5 $ 2,619.2 0.4 % $ (89.1 ) 3.8 % U.S. GAAP income (loss) before income taxes $ (564.1 ) $ 109.5 N/M $ 9.2 N/M Underlying income (loss) before income taxes(1) $ 328.6 $ 215.5 52.5 % $ 2.9 51.1 % U.S. GAAP net income (loss)(2) $ (590.5 ) $ 80.0 N/M Per diluted share $ (2.73 ) $ 0.37 N/M Underlying net income (loss)(1) $ 281.9 $ 176.2 60.0 % Per diluted share(3) $ 1.30 $ 0.81 60.5 % N/M = Not meaningful For the years ended ($ in millions, except per share data) (Unaudited) December 31,

2022 December 31,

2021 Reported

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact Constant

Currency

Increase

(Decrease)(1) Net sales $ 10,701.0 $ 10,279.7 4.1 % $ (298.0) 7.0 % U.S. GAAP income (loss) before income taxes $ (62.5) $ 1,239.0 N/M $ (15.1) N/M Underlying income (loss) before income taxes(1) $ 1,104.8 $ 1,049.5 5.3 % $ (24.0) 7.6 % U.S. GAAP net income (loss)(2) $ (175.3) $ 1,005.7 N/M Per diluted share $ (0.81) $ 4.62 N/M Underlying net income (loss)(1) $ 892.6 $ 902.1 (1.1) % Per diluted share(3) $ 4.10 $ 4.15 (1.2) % N/M = Not meaningful (1) Represents income (loss) before income taxes and net income (loss) attributable to MCBC adjusted for non-GAAP items. See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures including constant currency. (2) Net income (loss) attributable to MCBC. (3) Underlying net income (loss) attributable to MCBC per diluted share for the three months and year ended December 31, 2022 were based on diluted shares of 217.4 million and 217.7 million, respectively. The underlying diluted share count includes incremental dilutive shares, using the treasury stock method, which are added to average shares outstanding. NET SALES DRIVERS For the three months ended December 31, 2022 Reported Percent change versus comparable prior year period Financial

Volume Price and

Sales Mix Currency Net Sales Net Sales per

hectoliter

(financial

volume basis in

constant currency) Brand Volume Consolidated (6.9) % 10.7 % (3.4) % 0.4 % 11.4 % (5.2) % Americas (10.5) % 10.9 % (1.1) % (0.7) % 12.1 % (6.6) % EMEA&APAC 4.7 % 15.6 % (14.1) % 6.2 % 14.9 % (1.0) % For the year ended December 31, 2022 Reported Percent change versus comparable prior year period Financial

Volume Price and

Sales Mix Currency Net Sales Net Sales per

hectoliter

(financial

volume basis in

constant currency) Brand Volume Consolidated (2.1) % 9.1 % (2.9) % 4.1 % 9.3 % (2.0) % Americas (5.4) % 8.6 % (0.5) % 2.7 % 9.1 % (3.3) % EMEA&APAC 8.1 % 17.0 % (13.8) % 11.3 % 15.7 % 1.8 % PRINCIPAUX RÉSULTATS TRIMESTRIELS CONSOLIDÉS (PAR RAPPORT AUX RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021) Chiffre d’affaires net : en hausse de 0,4 pour cent sur la base des résultats déclarés, et de 3,8 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l’établissement de prix nets positifs et de la composition favorable des ventes attribuable à la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, facteurs contrebalancés en partie par une baisse des volumes financiers. Les volumes financiers ont diminué de 6,9 pour cent, principalement en raison de la baisse des volumes liés aux marques dans le secteur Amériques et de la prise en compte de la reconstitution des stocks des distributeurs américains à l’exercice précédent, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des volumes financiers au sein de notre secteur EMOAAP. Les volumes liés aux marques ont diminué de 5,2 pour cent en raison d’une baisse de 6,6 pour cent dans le secteur Amériques attribuable à la performance de l’industrie plus modérée.



Chiffre d’affaires net par hectolitre en devises constantes sur la base du volume financier en hausse de 11,4 pour cent, résultat qui s’explique essentiellement par l’établissement de prix nets positifs et par la composition favorable des ventes attribuable à la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure et à la composition favorable des marchés de consommation. Coût des produits vendus par hectolitre : en hausse de 3,9 pour cent sur la base des résultats déclarés, surtout en raison de la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, de changements dans la composition des marques, principalement à la suite de la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, et de l’effet de levier négatif lié à la diminution des volumes, facteurs contrebalancés en partie par l’incidence favorable des variations du change, des variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises et les programmes de réduction des coûts. Coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent : en hausse de 11,5 pour cent en devises constantes, résultat qui tient essentiellement à la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, à l’incidence sur la composition des marques de la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure et à l’effet de levier négatif lié à la diminution des volumes, facteurs neutralisés en partie par les programmes de réduction des coûts. Frais de commercialisation, généraux et d’administration : en baisse de 13,5 pour cent sur la base des résultats déclarés, en raison de la prise en compte de frais de commercialisation plus élevés à l’exercice précédent et des variations favorables du change. Frais de commercialisation, généraux et d’administration sous-jacents : en baisse de 9,9 pour cent en devises constantes. Bénéfice (perte) avant impôt selon les PCGR des États-Unis : la perte avant impôt selon les PCGR des États-Unis s’est chiffrée à (564,1) millions de dollars, une baisse de 673,6 millions de dollars sur la base des résultats déclarés par rapport à un bénéfice à l’exercice précédent, ce qui s’explique surtout par une charge partielle pour perte de valeur de 845 millions de dollars sans effet sur la trésorerie au titre du goodwill comptabilisée dans notre secteur Amériques, la baisse des volumes financiers et la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, facteurs contrebalancés en partie par l’établissement de prix nets positifs, la diminution des frais de commercialisation, généraux et d’administration, les variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises et la composition favorable des ventes. La charge partielle pour perte de valeur au titre du goodwill comptabilisée dans notre secteur Amériques est essentiellement attribuable aux facteurs macroéconomiques, y compris la hausse récente des taux d’intérêt, les pressions inflationnistes à court et moyen termes et le ralentissement de la performance de l’industrie brassicole sur certains marchés dans lesquels nous exerçons nos activités. Bénéfice (perte) avant impôt sous-jacent : le bénéfice avant impôt sous-jacent s’est chiffré à 328,6 millions de dollars, en hausse de 51,1 pour cent en devises constantes, en raison essentiellement de l’établissement de prix nets positifs, de la baisse des frais de commercialisation, généraux et d’administration et de la composition favorable des ventes, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des volumes financiers et la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie. PRINCIPAUX RÉSULTATS TRIMESTRIELS DES SECTEURS D’EXPLOITATION (PAR RAPPORT AUX RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021) Secteur Amériques Chiffre d’affaires net : en baisse de 0,7 pour cent sur la base des résultats déclarés, et en hausse de 0,4 pour cent en devises constantes. La hausse en devises constantes est essentiellement attribuable à l’établissement de prix nets positifs et à la composition favorable des ventes, facteurs contrebalancés en partie par une baisse des volumes financiers. Les volumes financiers ont diminué de 10,5 pour cent en raison d’une diminution de 11,2 pour cent des livraisons aux États-Unis, découlant de la baisse des volumes liés aux marques, de la prise en compte de la reconstitution des stocks des distributeurs à l’exercice précédent ainsi que de la baisse des livraisons au Canada. Les volumes liés aux marques ont diminué de 6,6 pour cent, incluant une baisse de 6,8 pour cent aux États-Unis, en raison de la performance de l’industrie plus modérée, de l’incidence du fait que le trimestre comportait un jour de bourse de moins, et des variations des volumes découlant des hausses de prix connues au quatrième trimestre. Les volumes liés aux marques au Canada ont diminué de 5,0 pour cent en raison de la performance de l’industrie brassicole plus modérée, et les volumes liés aux marques en Amérique latine ont diminué de 6,9 pour cent.



Le chiffre d’affaires net par hectolitre en devises constantes sur la base du volume financier a augmenté de 12,1 pour cent, résultat qui s’explique essentiellement par l’établissement de prix nets positifs et par la composition favorable des ventes. Bénéfice (perte) avant impôt selon les PCGR des États-Unis : la perte avant impôt selon les PCGR des États-Unis s’est chiffrée à (499,2) millions de dollars, une baisse de 757,6 millions de dollars sur la base des résultats déclarés par rapport à un bénéfice à l’exercice précédent, ce qui s’explique surtout par une charge partielle pour perte de valeur de 845 millions de dollars sans effet sur la trésorerie au titre du goodwill comptabilisée au quatrième trimestre de 2022, la baisse des volumes financiers et la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, facteurs contrebalancés en partie par l’établissement de prix nets positifs, la diminution des frais de commercialisation, généraux et d’administration et la composition favorable des ventes. La diminution des frais de commercialisation, généraux et d’administration tient à la prise en compte de frais de commercialisation plus élevés à l’exercice précédent. Bénéfice (perte) avant impôt sous-jacent : le bénéfice avant impôt sous-jacent s’est chiffré à 346,5 millions de dollars, en hausse de 29,8 pour cent en devises constantes, en raison essentiellement de l’établissement de prix nets positifs, de la baisse des frais de commercialisation, généraux et d’administration et de la composition favorable des ventes, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des volumes financiers et la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie. Secteur EMOAAP Chiffre d’affaires net : en hausse de 6,2 pour cent sur la base des résultats déclarés, et de 20,3 pour cent en devises constantes, en raison principalement de la hausse des volumes financiers, de l’établissement de prix nets positifs et de la composition favorable des ventes. Les volumes financiers ont augmenté de 4,7 pour cent, surtout en raison de la croissance de notre portefeuille de marques de qualité supérieure, y compris la prise en compte des restrictions touchant les établissements de consommation sur place en vigueur au dernier trimestre de 2021, particulièrement au Royaume-Uni. Les volumes liés aux marques ont diminué de 1,0 pour cent, ce qui tient principalement au fait que les marchés ont été touchés par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, facteur contrebalancé en partie par une augmentation des volumes attribuable à la levée des restrictions liées à la pandémie qui étaient en vigueur à l’exercice précédent.



Le chiffre d’affaires net par hectolitre en devises constantes sur la base du volume financier a augmenté de 14,9 pour cent, résultat qui s’explique essentiellement par l’établissement de prix nets positifs et par la composition favorable des ventes attribuables à la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure et à la composition favorable des marchés de consommation, y compris la prise en compte des restrictions touchant les établissements de consommation sur place en vigueur au dernier trimestre de 2021. Bénéfice (perte) avant impôt selon les PCGR des États-Unis : le bénéfice avant impôt selon les PCGR des États-Unis s’est chiffré à 12,4 millions de dollars, une hausse de 29,2 millions de dollars sur la base des résultats déclarés par rapport à une perte à l’exercice précédent, ce qui s’explique surtout par la hausse des volumes financiers, l’établissement de prix nets positifs et la composition favorable des ventes, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie. Bénéfice (perte) avant impôt sous-jacent : le bénéfice avant impôt sous-jacent s’est chiffré à 28,1 millions de dollars, une hausse de 23,7 millions de dollars en devises constantes par rapport à l’exercice précédent, ce qui s’explique surtout par la hausse des volumes financiers, l’établissement de prix nets positifs et la composition favorable des ventes, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie. FAITS SAILLANTS CONSOLIDÉS POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE (PAR RAPPORT AUX RÉSULTATS DE 2021) Chiffre d’affaires net : en hausse de 4,1 pour cent sur la base des résultats déclarés et de 7,0 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l’établissement de prix nets positifs et de la composition favorable des ventes découlant de la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure et de la composition favorable des marchés de consommation, facteurs contrebalancés en partie par une baisse des volumes financiers. Les volumes financiers ont diminué de 2,1 pour cent, principalement en raison de la performance de l’industrie plus modérée dans le secteur Amériques, de la prise en compte de la reconstitution des stocks des distributeurs américains à l’exercice précédent et de l’incidence de la grève des travailleurs au Québec, facteurs contrebalancés en partie par la croissance en Europe occidentale à la suite d’une diminution des restrictions liées à la pandémie de coronavirus.



Le chiffre d’affaires net par hectolitre sur la base du volume financier a augmenté de 9,3 pour cent en devises constantes, en raison principalement de l’établissement de prix nets positifs et de la composition favorable des ventes découlant de la composition favorable des marques découlant de la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure et de la composition favorable des marchés de consommation. Coût des produits vendus par hectolitre : en hausse de 15,6 pour cent sur la base des résultats déclarés, surtout en raison d’une augmentation de 462 millions de dollars découlant des variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises, de la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, de l’incidence sur la composition des marques de la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, de l’augmentation des volumes liés aux marques distribuées et de l’effet de levier négatif lié à la diminution des volumes, facteurs contrebalancés par l’incidence favorable des variations du change, la réduction de la dotation aux amortissements et les programmes de réduction des coûts. Coût des produits vendus par hectolitre sous-jacent : en hausse de 11,0 pour cent en devises constantes, résultat qui tient essentiellement à la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, à l’incidence sur la composition des marques de la transformation du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, à l’augmentation des volumes liés aux marques distribuées et à l’effet de levier négatif lié à la diminution des volumes, facteurs neutralisés en partie par la réduction de la dotation aux amortissements et les programmes de réduction des coûts. Frais de commercialisation, généraux et d’administration : en hausse de 2,5 pour cent sur la base des résultats déclarés, ce qui tient essentiellement à la prise en compte de coûts liés au personnel moins élevés à l’exercice précédent et à une provision de 56,6 millions de dollars au titre des pertes éventuelles qui pourraient découler du litige en cours lié à la marque Keystone, y compris les intérêts connexes, facteurs neutralisés en partie par l’incidence favorable des variations du change et les réductions des frais de commercialisation liés aux marques secondaires et discontinuées. Frais de commercialisation, généraux et d’administration sous-jacents : en hausse de 3,7 pour cent en devises constantes. Bénéfice (perte) avant impôt selon les PCGR des États-Unis : la perte avant impôt selon les PCGR des États-Unis s’est chiffrée à (62,5) millions de dollars, une baisse de 1 301,5 millions de dollars sur la base des résultats déclarés par rapport à un bénéfice à l’exercice précédent, ce qui s’explique surtout par une charge partielle pour perte de valeur de 845 millions de dollars sans effet sur la trésorerie au titre du goodwill comptabilisée dans notre secteur Amériques au quatrième trimestre de 2022, les variations des profits ou pertes latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises de 462 millions de dollars, la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, la baisse des volumes financiers et l’augmentation des frais de commercialisation, généraux et d’administration, facteurs contrebalancés en partie par l’établissement de prix nets positifs, la composition favorable des ventes et la réduction de la dotation aux amortissements. Bénéfice (perte) avant impôt sous-jacent : le bénéfice avant impôt sous-jacent s’est chiffré à 1 104,8 millions de dollars, une hausse de 7,6 pour cent en devises constantes, en raison essentiellement de l’établissement de prix nets positifs, de la composition favorable des ventes et de la réduction de la dotation aux amortissements, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des coûts, principalement ceux des matériaux, du transport et de l’énergie, la baisse des volumes financiers et l’augmentation des frais de commercialisation, généraux et d’administration. FAITS SAILLANTS LIÉS AUX FLUX DE TRÉSORERIE ET À LA TRÉSORERIE Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, selon les PCGR des États-Unis : les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont établis à 1 502,0 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, en baisse de 71,5 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Ce résultat tient principalement au calendrier défavorable du fonds de roulement et à la baisse du bénéfice net ajusté pour tenir compte des montants sans effet sur la trésorerie, facteurs contrebalancés en partie par la baisse de l’impôt payé et la baisse des paiements au titre de la rémunération incitative. Le calendrier défavorable du fonds de roulement comprend les remboursements nets, à l’exercice précédent, au titre de divers programmes de report de paiements d’impôt mis en place en raison de la pandémie de coronavirus. Flux de trésorerie disponibles sous-jacents : entrées de trésorerie de 852,9 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, soit une baisse de 229,9 millions de dollars des entrées de trésorerie par rapport à l’exercice précédent. Ce résultat tient principalement à la diminution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et à la hausse des dépenses d’investissement découlant des investissements importants effectués au titre des brasseries dans notre secteur Amériques. Dette : le total de la dette au 31 décembre 2022 s’élevait à 6 562,3 millions de dollars, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 600,0 millions de dollars, ce qui se traduit par une dette nette de 5 962,3 millions de dollars ainsi que par un ratio de la dette nette par rapport au BAIIA sous-jacent de 2,93 fois. Au 31 décembre 2021, notre ratio de la dette nette par rapport au BAIIA sous-jacent était de 3,14 fois. Dividendes : Un dividende trimestriel de 0,38 dollar par action a été déclaré et versé aux actionnaires admissibles inscrits aux dates de clôture des registres respectives tout au long de 2022, pour un total de 1,52 dollar par action, ou un montant équivalent en dollars canadiens de 1,95 dollar par action. Programme de rachat d’actions : le 17 février 2022, le conseil d’administration de notre Société a approuvé un programme de rachat d’actions en vertu duquel il autorise la Société à racheter, jusqu’au 31 mars 2026, des actions ordinaires de catégorie B de la Société à hauteur de 200 millions de dollars, dans le but principal de compenser les attributions annuelles de titres de participation aux employés. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, nous avons racheté 995 000 actions en vertu du programme de rachat d’actions à un prix moyen pondéré de 51,70 dollars par action, y compris les commissions de courtage, pour un montant total de 51,5 millions de dollars. AUTRES RÉSULTATS Tax Rates Table (Unaudited) For the three months ended For the years ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 U.S. GAAP effective tax rate (4.6%) 24.8% (198.4%) 18.6% Underlying effective tax rate(1) 13.8% 17.1% 19.1% 13.8% (1) See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures. La diminution du taux d’imposition effectif selon les PCGR des États-Unis au quatrième trimestre et pour l’ensemble de l’exercice tient principalement à l’incidence d’une charge partielle pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie de 845 millions de dollars au titre du goodwill comptabilisée dans notre secteur Amériques au quatrième trimestre de 2022, qui se rapporte au goodwill non déductible aux fins de l’impôt. La diminution du taux d’imposition effectif selon les PCGR des États-Unis pour l’ensemble de l’exercice est aussi imputable à la charge d’impôt de 18 millions de dollars comptabilisée en 2021 au titre de la réévaluation de passifs d’impôts différés, qui tenait à l’augmentation annoncée du taux d’imposition des sociétés au Royaume-Uni, lequel est passé de 19 pour cent à 25 pour cent. La diminution du taux d’imposition effectif pour l’ensemble de l’exercice a été neutralisée en partie par la reprise de réserves de 73 millions de dollars au titre de positions fiscales non comptabilisées, par suite du règlement conclu relativement à un contrôle fiscal en 2021. La diminution du taux d’imposition effectif sous-jacent au quatrième trimestre s’explique surtout par une économie d’impôt non récurrente de 15 millions de dollars comptabilisée au quatrième trimestre de 2022, contre une charge d’impôt non récurrente de 6 millions de dollars comptabilisée au quatrième trimestre de 2021. L’augmentation du taux d’imposition effectif sous-jacent pour l’ensemble de l’exercice tient essentiellement à la prise en compte de la reprise de réserves de 73 millions de dollars au titre de positions fiscales non comptabilisées, par suite du règlement conclu relativement à un contrôle fiscal au cours de l’exercice 2021. PERSPECTIVES POUR 2023 Indications pour l’ensemble de l’exercice Bien qu’il y ait des incertitudes liées à la performance plus modérée de l’industrie brassicole et aux incidences des pressions inflationnistes qui persistent à l’échelle mondiale, nous nous attendons à atteindre les objectifs suivants pour l’ensemble de l’exercice 2023 : Chiffre d’affaires net : hausse à un chiffre peu élevée en devises constantes, par rapport à l’exercice 2022.

hausse à un chiffre peu élevée en devises constantes, par rapport à l’exercice 2022. Bénéfice sous-jacent (perte sous-jacente) avant impôt : hausse à un chiffre peu élevée en devises constantes par rapport à l’exercice 2022.

hausse à un chiffre peu élevée en devises constantes par rapport à l’exercice 2022. Dépenses d’investissement : 700 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent.

700 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent. Flux de trésorerie disponibles sous-jacents : 1,0 milliard de dollars, plus ou moins 10 pour cent.

1,0 milliard de dollars, plus ou moins 10 pour cent. Dotation aux amortissements sous-jacente : 690 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent.

690 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent. Charges d’intérêts nettes consolidées : 240 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent.

240 millions de dollars, plus ou moins 5 pour cent. Taux d’imposition effectif sous-jacent : fourchette de 21 pour cent à 23 pour cent pour l’exercice 2023. Le 20 février 2023, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,41 $ par action payable le 17 mars 2023 aux porteurs d’actions ordinaires de catégorie A et de catégorie B inscrits à la fermeture des bureaux le 3 mars 2023. Les porteurs d’actions échangeables recevront l’équivalent en dollars canadiens des dividendes déclarés sur les actions ordinaires de catégorie A et de catégorie B. NOTES Sauf indication contraire dans ce communiqué, tous les montants sont libellés en dollars américains, et tous les résultats comparatifs sont ceux du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’exercice terminés le 31 décembre 2022 par rapport à ceux du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’exercice terminés le 31 décembre 2021. Certains chiffres pourraient ne pas correspondre aux totaux en raison de leur arrondissement. CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE PORTANT SUR LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2022 Molson Coors Beverage Company tiendra une conférence téléphonique à l’intention des analystes financiers et des investisseurs aujourd’hui à 11 h, heure de l’Est, afin de discuter de ses résultats du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’exercice 2022. La diffusion Web sera accessible sur notre site Web, à l’adresse ir.molsoncoors.com. La rediffusion en ligne sera offerte jusqu’à 23 h 59, heure de l’Est, le 1er mai 2023. La Société affichera aujourd’hui le présent communiqué et les états financiers connexes sur son site Web. À PROPOS DE MOLSON COORS Depuis plus de deux siècles, Molson Coors Beverage Company brasse des bières qui unissent les gens pour célébrer tous les moments de la vie. Peu importe qu’il s’agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen ou de la Coors Banquet, ou encore de la Blue Moon Belgian White, de la Vizzy Hard Seltzer, de la Leinenkugel’s Summer Shandy, de la Miller High Life et d’autres marques, Molson Coors produit plusieurs marques de bières parmi les plus aimées et emblématiques. Bien que l’histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s’étend au-delà du marché brassicole. Nos secteurs à présenter comprennent le secteur Amériques, dont les activités sont situées aux Caraïbes, aux États-Unis, au Canada et dans divers pays de l’Amérique latine et de l’Amérique du Sud, ainsi que le secteur EMOAAP, dont les activités sont situées en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, au Monténégro, en République d’Irlande, en Roumanie, en Serbie, au Royaume-Uni et dans divers autres pays européens, ainsi que dans certains pays du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie-Pacifique. En plus de nos secteurs à présenter, nous présentons certains éléments qui ne sont pas attribués à ces secteurs, et qui sont désignés comme activités « non attribuées »; ces éléments comprennent principalement les coûts liés aux activités de financement et l’incidence des autres activités liées à la trésorerie. Notre stratégie visant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») est axée sur les gens et la planète et elle reflète l’engagement de la Société à améliorer les normes au sein de l’industrie et à laisser une empreinte positive sur ses employés, ses consommateurs, ses collectivités et l’environnement. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Beverage Company, visitez le site Web de la Société à l’adresse molsoncoors.com ou MolsonCoorsOurImprint.com, ou encore à l’adresse @MolsonCoors sur Twitter. À PROPOS DE MOLSON COORS CANADA INC. Molson Coors Canada Inc. (« MCCI ») est une filiale de Molson Coors Beverage Company. Les actions échangeables de catégorie A et de catégorie B de MCCI sont assorties en grande partie des mêmes droits économiques et de vote que les catégories d’actions ordinaires respectives de MCBC, comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de MCBC et dans le rapport sur formulaire 10-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le porteur fiduciaire de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie A et de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie B a le droit d’exprimer un nombre de voix correspondant au nombre d’actions échangeables de catégorie A et d’actions échangeables de catégorie B alors en circulation, respectivement. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « prévoir », « avoir l’intention de », « objectifs », « plans », « croire », « continuer », « pouvoir », « s’attendre à », « chercher à », « estimer », « perspectives », « tendances », « avantages futurs », « potentiel », « projeter », « stratégies » et des variations de ces expressions et d’autres expressions similaires, ainsi que l’utilisation du futur et du conditionnel, désignent des déclarations prospectives. Les déclarations qui ont trait aux projections visant notre performance financière future, notre croissance prévue et les tendances liées à nos activités, ainsi que les autres descriptions se rapportant à des événements ou circonstances futurs constituent des déclarations prospectives et comprennent, sans s’y limiter, les déclarations présentées à la rubrique « Perspectives pour 2023 » à l’égard des attentes relatives à l’inflation, au revenu disponible limité des consommateurs, aux préférences des consommateurs, aux tendances générales concernant les volumes, aux tendances en matière de prix, aux forces de l’industrie, à nos stratégies de réduction des coûts, aux volumes de livraison et à la rentabilité, à l’adéquation des sources de financement et aux résultats prévus, des attentes concernant le financement de nos dépenses d’investissement et de nos activités futures, les capacités en matière de service de la dette, le montant et l’échelonnement de la dette et les niveaux de levier financier et la part de marché, des attentes relatives aux dividendes futurs et à l’incidence de la pandémie de coronavirus sur nos activités, sur notre situation de trésorerie, sur notre situation financière et sur nos résultats financiers. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, elle ne peut garantir d’aucune façon leur exactitude. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de façon significative de l’expérience historique et des prévisions et attentes de la Société sont présentés dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent, entre autres, la détérioration de la conjoncture économique, de la situation politique et des conditions sur les marchés du crédit et/ou financiers, y compris en raison du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine ou d’autres tensions géopolitiques; notre dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement mondiale et notre exposition importante aux variations des prix des marchandises et des autres intrants, de même que l’incidence des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et des pressions inflationnistes; la faiblesse, ou l’affaiblissement, des conditions économiques, sociales et autres dans les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités, y compris l’inflation et la réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs; la perte ou la fermeture d’une brasserie principale ou d’une autre installation clé, y compris celles de nos fournisseurs, de même que des perturbations des activités de ces dernières, en raison d’événements imprévus ou catastrophiques ou autres; des incidents liés à la cybersécurité ayant une incidence sur nos systèmes d’information, de même que la violation des lois et règlements sur la protection des données; notre dépendance à l’égard de l’image de nos marques, notre réputation, la qualité des produits et la protection de la propriété intellectuelle; l’évolution constante de l’industrie brassicole mondiale et, de façon plus large, de l’industrie de l’alcool, et notre position dans l’industrie brassicole mondiale et le succès de nos produits dans nos marchés; la concurrence au sein de nos marchés; notre capacité à innover avec succès et en temps opportun au-delà du marché brassicole; les changements en ce qui a trait à l’acceptabilité sociale, aux perceptions et à l’opinion politique en ce qui concerne les catégories de boissons dans lesquelles nous exerçons nos activités, y compris l’alcool et le cannabis; les grèves, les arrêts de travail ou d’autres difficultés liées à la main-d’œuvre; les questions liées aux facteurs ESG, y compris celles liées aux changements climatiques et au développement durable; les changements climatiques et autres phénomènes météorologiques; l’offre et la disponibilité insuffisantes d’eau de qualité; notre dépendance à l’égard du personnel clé; notre dépendance à l’égard de tiers fournisseurs de services ainsi que des systèmes internes et des systèmes externalisés en ce qui concerne nos technologies de l’information et certaines autres fonctions administratives; les incidences de la pandémie de coronavirus; le rendement des placements dans les régimes de retraite et d’autres facteurs ayant une incidence sur les coûts liés aux régimes de retraite et les cotisations; notre niveau d’endettement important, qui nous expose à des risques financiers et opérationnels, et en vertu duquel nous sommes assujettis aux ententes régissant cette dette, qui comportent des clauses restrictives et des restrictions financières et relatives à l’exploitation; la détérioration de nos notations de crédit; la défaillance des institutions financières qui sont nos contreparties; les réductions de la valeur comptable de notre goodwill et de nos autres immobilisations incorporelles; les estimations et les hypothèses sur lesquelles nos projections financières sont fondées, qui pourraient s’avérer inexactes; notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de fournisseurs pour obtenir les intrants dont nous avons besoin pour exercer nos activités; la résiliation des ententes conclues avec un ou plusieurs fabricants, distributeurs ou producteurs, ou la modification de ces dernières, ou des problèmes causés par notre dépendance à l’égard des parties à ces ententes; l’issue défavorable de questions juridiques ou réglementaires; nos activités dans les marchés en développement et les marchés émergents; les modifications apportées à la réglementation des systèmes de distribution de nos produits; le fait que nos états financiers consolidés sont assujettis aux fluctuations des taux de change; des modifications de la réglementation environnementale, fiscale et commerciale, ou notre incapacité à nous conformer aux règlements concernant les permis, le commerce ou autres; les risques liés aux activités avec nos coentreprises; notre incapacité à repérer ou à finaliser des acquisitions et des coentreprises intéressantes et à les intégrer à nos activités existantes; en ce qui a trait à nos activités aux États-Unis, notre dépendance envers des distributeurs indépendants pour la vente de nos produits, alors que rien ne garantit que ces distributeurs vendront effectivement nos produits, de même que la consolidation des distributeurs aux États-Unis; les changements demandés par les gouvernements au modèle de distribution au détail en raison des nouveaux règlements touchant nos activités au Canada; les risques auxquels la coentreprise au sein de notre secteur Amériques est exposée à l’égard de l’industrie canadienne du cannabis; les indemnités offertes à l’acquéreur de notre participation précédente dans la société Cervejarias Kaiser Brasil S.A. au Brésil; les tendances économiques et la concurrence intense sur les marchés européens; la possibilité que Pentland et Coors Trust ne soient pas d’accord à propos d’une question soumise à nos actionnaires ou que la majorité qualifiée de notre conseil d’administration ne soit pas d’accord à propos de certaines actions; les intérêts des actionnaires détenant le contrôle, qui pourraient être différents de ceux des autres actionnaires; le militantisme des actionnaires ou des offres non sollicitées de tiers et les autres risques dont il est fait état dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives que contient le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent que pour la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à publier une mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit par suite d’informations nouvelles ou d’événements subséquents, ou autrement, sauf dans les cas exigés par la loi. DONNÉES DU MARCHÉ ET DE L’INDUSTRIE Les données du marché et de l’industrie utilisées dans le présent communiqué de presse, le cas échéant, sont basées sur des publications indépendantes de l’industrie, les données spécifiques aux clients et les données d’associations corporatives ou d’associations d’entreprises, les rapports de spécialistes en recherche commerciale et d’autres informations statistiques publiées par des tiers, y compris Information Resources, Inc. pour les données concernant le marché américain et Beer Canada pour les données concernant le marché canadien (collectivement l’« information obtenue de tierces parties »); ces données sont également basées sur des informations reposant sur des estimations effectuées de bonne foi par la direction, lesquelles découlent de notre examen d’informations internes et de sources indépendantes. Cette information obtenue de tierces parties affirme généralement reposer elle-même sur des sources considérées comme étant fiables. ANNEXE STATEMENTS OF OPERATIONS - MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY AND SUBSIDIARIES Condensed Consolidated Statements of Operations (In millions, except per share data) (Unaudited) For the three months ended For the years ended December 31,

2022 December 31,

2021 December 31,

2022 December 31,

2021 Sales $ 3,145.4 $ 3,194.4 $ 12,807.5 $ 12,449.9 Excise taxes (515.9 ) (575.2 ) (2,106.5 ) (2,170.2 ) Net sales 2,629.5 2,619.2 10,701.0 10,279.7 Cost of goods sold (1,705.8 ) (1,761.9 ) (7,045.8 ) (6,226.3 ) Gross profit 923.7 857.3 3,655.2 4,053.4 Marketing, general and administrative expenses (575.5 ) (665.1 ) (2,618.8 ) (2,554.5 ) Goodwill impairment (845.0 ) — (845.0 ) — Other operating income (expense), net (15.7 ) (27.2 ) (38.6 ) (44.5 ) Equity income (loss) 1.0 — 4.7 — Operating income (loss) (511.5 ) 165.0 157.5 1,454.4 Interest income (expense), net (57.7 ) (61.8 ) (246.3 ) (258.3 ) Other pension and postretirement benefits (costs), net 0.9 7.5 36.6 46.4 Other non-operating income (expense), net 4.2 (1.2 ) (10.3 ) (3.5 ) Income (loss) before income taxes (564.1 ) 109.5 (62.5 ) 1,239.0 Income tax benefit (expense) (25.7 ) (27.1 ) (124.0 ) (230.5 ) Net income (loss) (589.8 ) 82.4 (186.5 ) 1,008.5 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests (0.7 ) (2.4 ) 11.2 (2.8 ) Net income (loss) attributable to MCBC $ (590.5 ) $ 80.0 $ (175.3 ) $ 1,005.7 Basic net income (loss) attributable to MCBC per share $ (2.73 ) $ 0.37 $ (0.81 ) $ 4.63 Diluted net income (loss) attributable to MCBC per share $ (2.73 ) $ 0.37 $ (0.81 ) $ 4.62 Weighted average shares - basic 216.6 217.2 216.9 217.1 Weighted average shares - diluted 216.6 217.6 216.9 217.6 Dividends per share $ 0.38 $ 0.34 $ 1.52 $ 0.68 BALANCE SHEETS - MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY AND SUBSIDIARIES Condensed Consolidated Balance Sheets (In millions, except par value) (Unaudited) As of December 31, 2022 December 31, 2021 Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 600.0 $ 637.4 Accounts receivable, net 739.8 678.9 Other receivables, net 126.4 200.5 Inventories, net 792.9 804.7 Other current assets, net 378.9 457.2 Total current assets 2,638.0 2,778.7 Properties, net 4,222.8 4,192.4 Goodwill 5,291.9 6,152.6 Other intangibles, net 12,800.1 13,286.8 Other assets 915.5 1,208.5 Total assets $ 25,868.3 $ 27,619.0 Liabilities and equity Current liabilities Accounts payable and other current liabilities $ 2,978.3 $ 3,107.3 Current portion of long-term debt and short-term borrowings 397.1 514.9 Total current liabilities 3,375.4 3,622.2 Long-term debt 6,165.2 6,647.2 Pension and postretirement benefits 473.3 654.4 Deferred tax liabilities 2,646.4 2,704.6 Other liabilities 292.8 326.5 Total liabilities 12,953.1 13,954.9 Molson Coors Beverage Company stockholders' equity Capital stock Preferred stock, $0.01 par value (authorized: 25.0 shares; none issued) — — Class A common stock, $0.01 par value (authorized: 500.0 shares; issued and outstanding: 2.6 shares and 2.6 shares, respectively) — — Class B common stock, $0.01 par value (authorized: 500.0 shares; issued: 210.5 shares and 210.1 shares, respectively) 2.1 2.1 Class A exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 2.7 shares and 2.7 shares, respectively) 102.2 102.2 Class B exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 11.0 shares and 11.1 shares, respectively) 413.3 417.8 Paid-in capital 7,006.4 6,970.9 Retained earnings 6,894.1 7,401.5 Accumulated other comprehensive income (loss) (1,205.5 ) (1,006.0 ) Class B common stock held in treasury at cost (10.5 shares and 9.5 shares, respectively) (522.9 ) (471.4 ) Total Molson Coors Beverage Company stockholders' equity 12,689.7 13,417.1 Noncontrolling interests 225.5 247.0 Total equity 12,915.2 13,664.1 Total liabilities and equity $ 25,868.3 $ 27,619.0 CASH FLOW STATEMENTS - MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY AND SUBSIDIARIES Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (In millions) (Unaudited) For the years ended December 31, 2022 December 31, 2021 Cash flows from operating activities Net income (loss) including noncontrolling interests $ (186.5 ) $ 1,008.5 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities Depreciation and amortization 684.8 786.1 Amortization of debt issuance costs and discounts 7.7 6.7 Share-based compensation 33.6 32.1 Goodwill impairment 845.0 — (Gain) loss on sale or impairment of properties and other assets, net 18.6 9.1 Unrealized (gain) loss on foreign currency fluctuations and derivative instruments, net 236.4 (233.8 ) Equity (income) loss (4.7 ) — Income tax (benefit) expense 124.0 230.5 Income tax (paid) received (76.6 ) (227.0 ) Interest expense, excluding amortization of debt issuance costs and discounts 242.9 253.6 Interest paid (240.0 ) (256.2 ) Change in current assets and liabilities and other (183.2 ) (36.1 ) Net cash provided by (used in) operating activities 1,502.0 1,573.5 Cash flows from investing activities Additions to properties (661.4 ) (522.6 ) Proceeds from sales of properties and other assets 32.2 26.0 Other 4.1 (13.3 ) Net cash provided by (used in) investing activities (625.1 ) (509.9 ) Cash flows from financing activities Exercise of stock options under equity compensation plans 3.1 4.6 Dividends paid (329.3 ) (147.8 ) Payments for purchases of treasury stock (51.5 ) — Payments on debt and borrowings (509.1 ) (1,006.6 ) Proceeds on debt and borrowings 7.0 — Net proceeds from (payments on) revolving credit facilities and commercial paper (3.7 ) 1.4 Other (6.0 ) (23.8 ) Net cash provided by (used in) financing activities (889.5 ) (1,172.2 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (24.8 ) (24.1 ) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (37.4 ) (132.7 ) Balance at beginning of year 637.4 770.1 Balance at end of year $ 600.0 $ 637.4 SUMMARIZED SEGMENT RESULTS (volume and $ in millions) (Unaudited) Americas Q4 2022 Q4 2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency %

Change Full year

2022 Full year

2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency

% Change Net sales(1) $ 2,131.3 $ 2,145.9 (0.7 ) $ (22.3 ) 0.4 $ 8,711.5 $ 8,485.0 2.7 $ (49.0 ) 3.2 COGS(2) (1,332.4 ) (1,352.8 ) 1.5 (5,445.2 ) (5,262.2 ) (3.5 ) MG&A (455.3 ) (528.9 ) 13.9 (2,079.1 ) (2,021.7 ) (2.8 ) Income (loss) before income taxes $ (499.2 ) $ 258.4 N/M $ 6.0 N/M $ 312.9 $ 1,176.5 (73.4 ) $ (2.6 ) (73.2 ) Underlying income (loss) before income taxes $ 346.5 $ 264.3 31.1 $ 3.4 29.8 $ 1,239.4 $ 1,202.4 3.1 $ (5.3 ) 3.5 Financial volume(1)(3) 14.456 16.144 (10.5 ) 60.323 63.737 (5.4 ) Brand volume 13.624 14.590 (6.6 ) 57.382 59.334 (3.3 ) EMEA&APAC Q4 2022 Q4 2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency %

Change Full year

2022 Full year

2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency %

Change Net sales(1) $ 503.2 $ 473.9 6.2 $ (66.8 ) 20.3 $ 2,005.2 $ 1,802.3 11.3 $ (249.0 ) 25.1 COGS(2) (356.1 ) (331.0 ) (7.6 ) (1,386.4 ) (1,208.3 ) (14.7 ) MG&A (120.2 ) (136.2 ) 11.7 (539.7 ) (532.8 ) (1.3 ) Income (loss) before income taxes $ 12.4 $ (16.8 ) N/M $ 0.5 N/M $ 61.0 $ 32.9 85.4 $ (14.0 ) 128.0 Underlying income (loss) before income taxes $ 28.1 $ 4.6 N/M $ (0.2 ) N/M $ 73.1 $ 54.1 35.1 $ (13.7 ) 60.4 Financial volume(1)(3) 5.232 4.998 4.7 21.955 20.315 8.1 Brand volume 5.111 5.163 (1.0 ) 21.714 21.339 1.8 Unallocated & Eliminations Q4 2022 Q4 2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency %

Change Full year

2022 Full year

2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency %

Change Net sales $ (5.0 ) $ (0.6 ) N/M $ (15.7 ) $ (7.6 ) (106.6 ) COGS(2) (17.3 ) (78.1 ) 77.8 (214.2 ) 244.2 N/M Income (loss) before income taxes $ (77.3 ) $ (132.1 ) 41.5 $ 2.7 39.4 $ (436.4 ) $ 29.6 N/M $ 1.5 N/M Underlying income (loss) before income taxes $ (46.0 ) $ (53.4 ) 13.9 $ (0.3 ) 14.4 $ (207.7 ) $ (207.0 ) (0.3 ) $ (5.0 ) 2.1 Financial volume (0.001 ) (0.005 ) N/M (0.006 ) (0.024 ) N/M Consolidated Q4 2022 Q4 2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency %

Change Full year

2022 Full year

2021 Reported

%

Change FX

Impact Constant

Currency %

Change Net sales $ 2,629.5 $ 2,619.2 0.4 $ (89.1 ) 3.8 $ 10,701.0 $ 10,279.7 4.1 $ (298.0 ) 7.0 COGS (1,705.8 ) (1,761.9 ) 3.2 (7,045.8 ) (6,226.3 ) (13.2 ) MG&A (575.5 ) (665.1 ) 13.5 (2,618.8 ) (2,554.5 ) (2.5 ) Income (loss) before income taxes $ (564.1 ) $ 109.5 N/M $ 9.2 N/M $ (62.5 ) $ 1,239.0 N/M $ (15.1 ) N/M Underlying income (loss) before income taxes $ 328.6 $ 215.5 52.5 $ 2.9 51.1 $ 1,104.8 $ 1,049.5 5.3 $ (24.0 ) 7.6 Financial volume(3) 19.687 21.137 (6.9 ) 82.272 84.028 (2.1 ) Brand volume 18.735 19.753 (5.2 ) 79.096 80.673 (2.0 ) The reported percent change and the constant currency percent change in the above table are presented as (unfavorable) favorable. N/M = Not meaningful (1) Includes gross inter-segment volumes, sales and purchases, which are eliminated in the consolidated totals. (2) The unrealized changes in fair value on our commodity swaps, which are economic hedges, are recorded as cost of goods sold within Unallocated. As the exposure we are managing is realized, we reclassify the gain or loss to the segment in which the underlying exposure resides, allowing our segments to realize the economic effects of the derivative without the resulting unrealized mark-to-market volatility. (3) Financial volume in hectoliters for the Americas and EMEA&APAC excludes royalty volume of 0.762 million hectoliters and 0.201 million hectoliters for the three months ended December 31, 2022, respectively, and excludes royalty volume of 0.736 million hectoliters and 0.469 million hectoliters for three months ended December 31, 2021, respectively. Financial volume in hectoliters for the Americas and EMEA&APAC excludes royalty volume of 2.719 million hectoliters and 1.012 million hectoliters for the year ended December 31, 2022, respectively, and excludes royalty volume of 2.507 million hectoliters and 1.968 million hectoliters for the year ended December 31, 2021, respectively. VOLUME LIÉ AUX MARQUES À L’ÉCHELLE MONDIALE ET VOLUME FINANCIER (In millions of hectoliters) (Unaudited) For the three months ended For the years ended December 31,

2022 December 31,

2021 Change December 31,

2022 December 31,

2021 Change Financial Volume 19.687 21.137 (6.9) % 82.272 84.028 (2.1) % Contract brewing and wholesale/factored volume (1.663) (1.686) (1.4) % (6.793) (6.730) 0.9 % Royalty volume 0.963 1.205 (20.1) % 3.731 4.475 (16.6) % Sales-To-Wholesaler to Sales-To-Retail adjustment (0.252) (0.903) (72.1) % (0.114) (1.100) (89.6) % Total Worldwide Brand Volume 18.735 19.753 (5.2) % 79.096 80.673 (2.0) % Worldwide Brand Volume by Segment Americas 13.624 14.590 (6.6) % 57.382 59.334 (3.3) % EMEA&APAC 5.111 5.163 (1.0) % 21.714 21.339 1.8 % Total 18.735 19.753 (5.2) % 79.096 80.673 (2.0) % Le volume lié aux marques à l’échelle mondiale (ou le « volume lié aux marques » lorsqu’il est question d’un secteur) reflète les marques détenues ou activement gérées par la Société qui sont vendues à des clients externes non liés dans nos marchés géographiques (déduction faite des retours et rabais), le volume lié aux redevances et notre quote-part du volume lié aux marques à l’échelle mondiale mis en équivalence, lequel est calculé en fonction du volume lié aux marques détenues par MCBC. Le volume financier représente les marques détenues ou activement gérées par la Société qui sont vendues à des clients externes non liés dans nos marchés géographiques, déduction faite des retours et rabais, ainsi que le volume lié aux ententes de brassage et le volume de gros lié aux marques non détenues par la Société et le volume de distribution lié aux marques détenues par la Société. Le volume lié aux ententes de brassage et aux grossistes/marques distribuées est pris en compte dans le volume financier, mais il est exclu du volume lié aux marques à l’échelle mondiale, car il représente un volume lié aux marques non détenues relativement auquel nous n’exerçons pas un contrôle direct sur la performance. Le volume lié aux marques distribuées au sein de notre secteur EMOAAP se rapporte à la distribution de bières, vins, spiritueux et autres produits détenus et produits par d’autres sociétés à des établissements de consommation sur place, et les ententes de ce genre sont répandues au Royaume-Uni. Le volume lié aux redevances se compose de nos marques produites et vendues par des tiers en vertu de diverses ententes de ventes sous licence et ententes de brassage; étant donné que ce volume se compose de marques détenues par la Société, il est compris dans le volume lié aux marques à l’échelle mondiale. Notre définition du volume lié aux marques à l’échelle mondiale reflète également un ajustement afin de tenir compte du volume des ventes aux détaillants, plutôt que du volume des ventes aux grossistes. Nous sommes d’avis que la mesure du volume lié aux marques est importante puisque, contrairement au volume financier et aux ventes aux grossistes, elle fournit la meilleure indication de la performance de nos marques par rapport aux tendances au chapitre des ventes dans le marché et des ventes effectuées par la concurrence. En 2021, afin de soutenir la transformation de notre portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure, nous avons stratégiquement décidé d’accorder une moins grande importance aux unités de gestion des stocks des marques secondaires et de les rationaliser, surtout dans le secteur des marques à prix modiques. Bien que nous ayons rationalisé certaines unités de gestion des stocks des marques secondaires, nous avons conservé les marques à prix modiques clés, ce qui nous a permis de maintenir un portefeuille adapté à toutes les catégories démographiques socio-économiques. Le plan de revitalisation vise à stimuler la croissance du chiffre d’affaires net et des bénéfices, et des baisses de volumes éventuelles pourraient découler de la rationalisation et des changements de la composition du portefeuille en faveur des marques de qualité supérieure. UTILISATION DE MESURES NON CONFORMES AUX PCGR Outre les mesures financières présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »), nous utilisons également des mesures financières non conformes aux PCGR, dont la liste et les définitions sont présentées ci-dessous, pour prendre les décisions opérationnelles et financières et pour évaluer la performance de la Société et des secteurs. Ces mesures non conformes aux PCGR devraient être considérées comme des suppléments à nos résultats d’exploitation présentés selon les PCGR des États-Unis (et non comme des mesures de remplacement de ceux-ci). Nous avons fourni des rapprochements de toutes les mesures historiques non conformes aux PCGR et des mesures les plus pertinentes des PCGR des États-Unis, et nous avons appliqué systématiquement les ajustements à nos rapprochements afin de déterminer chaque mesure non conforme aux PCGR. Notre direction utilise ces mesures pour ramener sur une base plus comparable les résultats financiers d’une période à l’autre; comme des mesures pour la planification et les prévisions générales ainsi que pour l’évaluation des résultats réels par rapport aux prévisions; dans les communications avec le conseil d’administration, les actionnaires, les analystes ainsi que les investisseurs au sujet de notre performance financière; comme des mesures de comparaison utiles par rapport à la performance de nos concurrents; comme des mesures aux fins de certains calculs de la rémunération incitative de la direction. Nous croyons que ces mesures sont utiles pour les investisseurs et qu’elles sont utilisées par ceux-ci ainsi que par d’autres utilisateurs de nos états financiers dans l’évaluation de notre performance d’exploitation. Bénéfice sous-jacent (perte sous-jacente) avant impôt (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : bénéfice (perte) avant impôt) – Mesure du bénéfice (de la perte) de la Société avant impôt excluant l’incidence de certains éléments d’ajustement non conformes aux PCGR figurant dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis. Les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR comprennent le goodwill et les pertes de valeur d’autres immobilisations corporelles et incorporelles, les coûts liés à la restructuration et à l’intégration, les profits et pertes latents évalués à la valeur de marché, les pertes potentielles ou subies liées à certains litiges et règlements et les profits et pertes découlant de la vente d’actifs hors exploitation, entre autres. Ils sont compris dans nos résultats selon les PCGR des États-Unis et doivent faire l’objet d’ajustements aux fins du calcul des résultats non calculés selon les PCGR. Nous considérons que ces ajustements sont nécessaires pour évaluer notre rendement continu, et ces ajustements sont dans bien des cas considérés comme non récurrents. Ces ajustements sont subjectifs, et la direction fait preuve d’un jugement important à leur égard. Coût des produits vendus sous-jacent (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : coût des produits vendus) – Mesure du coût des produits vendus ajusté pour en exclure les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus). Les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR comprennent l’incidence des profits et des pertes latents à la valeur de marché sur nos instruments dérivés qui sont des couvertures économiques et sont comptabilisés au poste Coût des produits vendus dans les éléments non attribués. Ces éléments non liés aux activités de base comprennent l’incidence des profits et des pertes latents à la valeur de marché sur nos instruments dérivés qui sont des couvertures économiques et sont comptabilisés au poste Coût des produits vendus dans les éléments non attribués. Lorsque l’exposition que nous gérons est réalisée, nous reclassons le profit ou la perte au secteur auquel l’exposition sous-jacente se rapporte, ce qui permet à nos secteurs de réaliser les effets économiques des dérivés sans la volatilité de la valeur de marché latente en résultant. Frais de commercialisation, généraux et d’administration sous-jacents (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : frais de commercialisation, généraux et d’administration) – Mesure des frais de commercialisation, généraux et d’administration de la Société excluant l’incidence de certains éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus). Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) attribuable à MCBC (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : bénéfice net (perte nette) attribuable à MCBC) – Mesure du bénéfice net (de la perte nette) attribuable à MCBC excluant l’incidence des éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus), l’incidence fiscale connexe des éléments d’ajustement non conformes aux PCGR et certains autres éléments fiscaux non récurrents. Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) par action sur une base diluée attribuable à MCBC (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : bénéfice net (perte nette) par action sur une base diluée attribuable à MCBC) – Mesure du bénéfice net (de la perte nette) attribuable à MCBC sous-jacent, tel qu’il est défini ci- dessus, par action sur une base diluée. Une perte nette déclarée par action diluée attribuable à MCBC est calculée en fonction du nombre d’actions de base, car les actions dilutives ont un effet antidilutif. Si, à la suite de nos ajustements non conformes aux PCGR, le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) attribuable à MCBC devient un bénéfice, nous ajoutons les actions dilutives supplémentaires au nombre d’actions dilutives en circulation, selon la méthode des actions propres. Taux d’imposition effectif sous-jacent (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : taux d’imposition effectif) – Mesure du taux d’imposition effectif de la Société excluant l’incidence fiscale connexe des éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus) et certains autres éléments fiscaux non récurrents. Les éléments fiscaux non récurrents comprennent les ajustements importants au titre de contrôles fiscaux et de la provision de l’exercice précédent, l’incidence des changements importants à la législation fiscale et aux taux d’imposition et des éléments importants non récurrents et propres à la période. Flux de trésorerie disponibles sous-jacents (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’exploitation) – Mesure des flux de trésorerie d’exploitation de la Société calculés comme les flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’exploitation déduction faite des entrées d’immobilisations et excluant l’incidence avant impôt de certains éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus) sur les flux de trésorerie. Nous considérons que les flux de trésorerie disponibles sous-jacents constituent une mesure importante de notre capacité à générer des flux de trésorerie, à accroître nos activités et à accroître la valeur pour les actionnaires, laquelle est stimulée par nos activités de base, compte tenu des ajustements relatifs aux éléments d’ajustement non conformes aux PCGR, qui peuvent varier de manière importante d’une société à l’autre selon les méthodes comptables, la juste valeur des actifs et la structure de capital. Dotation aux amortissements sous-jacente (mesure conforme aux PCGR la plus comparable : dotation aux amortissements) – Mesure de la dotation aux amortissements de la Société excluant l’incidence de certains éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus). Ces ajustements se rapportent essentiellement à l’amortissement accéléré lié aux activités de sortie ou de restructuration stratégiques de la Société. Ratio de la dette nette par rapport au bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements sous-jacent (« BAIIA sous-jacent ») (mesures conformes aux PCGR les plus comparables : trésorerie, dette et bénéfice (perte) avant impôt) – Mesure du levier financier de la Société calculé comme étant la dette nette (définie comme la tranche courante de la dette à long terme et les emprunts à court terme, auxquels on ajoute la dette à long terme déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) divisée par le BAIIA sous-jacent des douze derniers mois. Le BAIIA sous-jacent correspond au bénéfice net (à la perte nette) excluant les charges (les produits) d’intérêts, la charge (l’économie) d’impôt, les amortissements et l’incidence de certains éléments d’ajustement non conformes aux PCGR (tels qu’ils sont définis ci-dessus). Cette mesure ne correspond pas au ratio d’endettement maximal de la Société en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, qui permet d’apporter d’autres ajustements dans le calcul du ratio de la dette nette par rapport au BAIIA. Devises constantes – Les devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR servant à évaluer le rendement, compte non tenu de l’incidence des fluctuations découlant de la conversion des devises et de certaines transactions en devises, et elles visent à être représentatives des résultats en monnaie locale. Étant donné que nous exerçons nos activités dans divers pays étrangers dont la monnaie locale peut s’apprécier ou se déprécier considérablement par rapport au dollar américain ou aux autres devises liées à nos activités d’exploitation, nous utilisons des devises constantes à titre de mesure additionnelle pour évaluer le rendement sous-jacent de chaque secteur d’exploitation, sans tenir compte des fluctuations des taux de change. Nous présentons toutes les variations en pourcentage du chiffre d’affaires net, du coût des produits vendus sous- jacent, des frais de commercialisation, généraux et d’administration sous-jacents et du bénéfice (de la perte) avant impôt sous-jacent en devises constantes, et nous calculons l’incidence des taux de change en convertissant les résultats en monnaie locale de la période considérée (qui tiennent également compte de l’incidence des activités de couverture du risque de change de la période antérieure correspondante) aux taux de change moyens pour la période respective de l’exercice qui sont utilisés pour convertir les états financiers de la période correspondante de l’exercice précédent. Le résultat obtenu correspond aux résultats en dollars américains de la période considérée, comme si les taux de change n’avaient pas varié par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. De plus, nous ne tenons pas compte, dans nos résultats en devises constantes de la période considérée, de l’incidence des transactions en devises hors exploitation, laquelle est comptabilisée au poste Autres produits (charges) hors exploitation, montant net. Nos indications relatives aux mesures présentées ci-dessus sont aussi des mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR figurant dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis, ou ont été ajustées d’une autre façon pour en tenir compte. Lorsque nous fournissons des indications relatives aux diverses mesures non conformes aux PCGR présentées ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR des États-Unis sans effort exagéré, car nous ne pouvons pas prévoir avec un degré raisonnable de certitude l’incidence réelle des éléments inhabituels et des autres éléments d’ajustement non conformes aux PCGR. Il est difficile de prévoir avec précision les éléments d’ajustement non conformes aux PCGR en raison de leur nature, car ces éléments sont généralement associés à des événements inattendus et non planifiés qui se répercutent sur la Société et sur ses résultats financiers. Par conséquent, nous ne pouvons pas présenter un rapprochement de ces mesures sans effort exagéré. RECONCILIATION TO NEAREST U.S. GAAP MEASURES Reconciliation by Line Item (In millions, except per share data) (Unaudited) For the three months ended December 31, 2022 Cost of goods

sold Marketing,

general and

administrative

expenses Income (loss)

before income

taxes Net income

(loss)

attributable to

MCBC Net income (loss)

attributable to

MCBC per diluted

share(1) Reported (U.S. GAAP) $ (1,705.8 ) $ (575.5 ) $ (564.1 ) $ (590.5 ) $ (2.73 ) Adjustments to arrive at underlying Goodwill impairment(2) — — 845.0 845.0 3.89 Restructuring — — 7.3 7.3 0.03 Intangible and tangible asset impairments, excluding goodwill — — 7.8 7.1 0.03 Gains and (losses) on other disposals — — 0.6 0.6 — Unrealized mark-to-market (gains) losses 23.1 — 23.1 23.1 0.11 Other items — 0.7 8.9 8.9 0.04 Total $ 23.1 $ 0.7 $ 892.7 $ 892.0 $ 4.10 Tax effects on non-GAAP adjustments — — — (19.6 ) (0.09 ) Discrete tax items — — — — — Underlying (Non-GAAP) $ (1,682.7 ) $ (574.8 ) $ 328.6 $ 281.9 $ 1.30 In millions, except per share data) (Unaudited) For the year ended December 31, 2022 Cost of goods

sold Marketing,

general and

administrative

expenses Income (loss)

before income

taxes Net income

(loss)

attributable to

MCBC Net income (loss)

attributable to

MCBC per diluted

share(1) Reported (U.S. GAAP) $ (7,045.8 ) $ (2,618.8 ) $ (62.5 ) $ (175.3 ) $ (0.81 ) Adjustments to arrive at underlying Goodwill impairment(2) — — 845.0 845.0 3.88 Restructuring — — 9.1 9.1 0.04 Intangible and tangible asset impairments, excluding goodwill(3) — — 36.3 23.5 0.11 Gains and (losses) on other disposals — — (6.8 ) (6.8 ) (0.03 ) Unrealized mark-to-market (gains) losses 225.8 — 225.8 225.8 1.04 Other items(4) — 56.7 57.9 57.9 0.27 Total $ 225.8 $ 56.7 $ 1,167.3 $ 1,154.5 5.30 Tax effects on non-GAAP adjustments — — — (86.5 ) (0.40 ) Discrete tax Items — — — (0.1 ) — Underlying (Non-GAAP) $ (6,820.0 ) $ (2,562.1 ) $ 1,104.8 $ 892.6 $ 4.10 (1) Due to the reported net loss attributable to MCBC, the reported diluted per shares calculated for the three months and year ended December 31, 2022 used a share count of 216.6 million and 216.9 million shares, respectively. Due to underlying net income attributable to MCBC, the adjustments to arrive at underlying per diluted share as well as underlying income per diluted share for the three months and year ended December 31, 2022 used a share count of 217.4 million and 217.7 million shares, respectively. Due to the differing share counts used to calculate the earnings per share impact, the earnings per share totals in the tables are not expected to sum. (2) During our required annual goodwill and indefinite-lived intangible asset impairment testing, we concluded that the carrying value of the Americas reporting unit was in excess of its fair value amount such that a non-cash partial goodwill impairment loss of $845.0 million was recorded. (3) During the first quarter of 2022, we identified a triggering event related to the Truss LP joint venture asset group within our Americas segment and recognized an impairment loss of $28.6 million, of which $12.1 million was attributable to the noncontrolling interest. (4) In the fourth quarter of 2022, we recorded a non-cash pension settlement loss of $8.0 million as a result of an annuity purchase for a portion of one of our Canada pension plans. In the third quarter of 2022, we recorded a non-cash pension settlement gain of $5.3 million as a result of an annuity purchase for a portion of our U.S. Qualified Pension Plan. In 2022, we recorded an accrued liability of $56.6 million as the best estimate of probable loss in the Keystone litigation case based on the judgment plus associated post-judgment interest. Reconciliation to Underlying Income (Loss) Before Income Taxes by Segment (In millions) (Unaudited) For the three months ended December 31, 2022 Americas EMEA&APAC Unallocated Consolidated Income (loss) before income taxes $ (499.2 ) $ 12.4 $ (77.3 ) $ (564.1 ) Add/(less): Cost of goods sold(1) — — 23.1 23.1 Marketing, general & administrative 0.7 — — 0.7 Goodwill impairment(2) 845.0 — — 845.0 Other non-GAAP adjustment items(3) — 15.7 8.2 23.9 Total non-GAAP adjustment items $ 845.7 $ 15.7 $ 31.3 $ 892.7 Underlying income (loss) before income taxes $ 346.5 $ 28.1 $ (46.0 ) $ 328.6 (1) Reflects changes in our mark-to-market positions on our commodity hedges recorded as cost of goods sold within Unallocated. As the exposure we are managing is realized, we reclassify the gain or loss to the segment in which the underlying exposure resides, allowing our segments to realize the economic effects of the derivative without the resulting unrealized mark-to-market volatility. (2) During our required annual goodwill and indefinite-lived intangible asset impairment testing, we concluded that the carrying value of the Americas reporting unit was in excess of its fair value amount such that a non-cash partial goodwill impairment loss of $845.0 million was recorded. (3) Reflects employee-related restructuring charges, asset abandonment and other restructuring costs and asset impairments. In millions) (Unaudited) For the year ended December 31, 2022 Americas EMEA&APAC Unallocated Consolidated Income (loss) before income taxes $ 312.9 $ 61.0 $ (436.4 ) $ (62.5 ) Add/(less): Cost of goods sold(1) — — 225.8 225.8 Marketing, general & administrative(2) 56.7 — — 56.7 Goodwill impairment(3) 845.0 — — 845.0 Other non-GAAP adjustment items(4) 24.8 12.1 2.9 39.8 Total non-GAAP adjustment items $ 926.5 $ 12.1 $ 228.7 $ 1,167.3 Underlying income (loss) before income taxes $ 1,239.4 $ 73.1 $ (207.7 ) $ 1,104.8 Effective Tax Rate Reconciliation (Unaudited) For the three months ended For the years ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 U.S. GAAP Effective Tax Rate (4.6 %) 24.8 % (198.4 %) 18.6 % Add/(less): Tax effect of non-GAAP adjustment items(1) 18.4 % (2.4 %) 217.7 % (2.3 %) Discrete tax items(1)(2) — % (5.3 %) (0.2 %) (2.5 %) Underlying (Non-GAAP) Effective Tax Rate 13.8 % 17.1 % 19.1 % 13.8 % (1) Adjustments related to the tax effect of non-GAAP adjustment items, which includes the non-cash $845 million partial goodwill impairment recorded within our Americas segment in the fourth quarter of 2022, as well as certain discrete tax items excluded from our underlying effective tax rate. Discrete tax items include significant tax audit and prior year reserve adjustments, impact of significant tax legislation and tax rate changes and significant non-recurring and period specific tax items. (2) The change in tax effect of discrete tax items for the full year ended December 31, 2021 is primarily due to the recognition of $18 million of tax expense recorded in U.S. GAAP and removed from underlying related to the remeasurement of our deferred tax liabilities as a result of a corporate income tax rate increase in the U.K. from 19% to 25%. The change in tax effect of discrete tax items for the three months ended December 31, 2021 is primarily due to the recognition of approximately $6 million of discrete tax expense recorded in U.S. GAAP and removed from underlying. Underlying Free Cash Flow (In millions) (Unaudited) For the years ended December 31, 2022 December 31, 2021 U.S. GAAP: Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities $ 1,502.0 $ 1,573.5 Less: Additions to properties(1) (661.4 ) (522.6 ) Add/Less: Cash impact of non-GAAP adjustment items(2) 12.3 31.9 Non-GAAP: Underlying Free Cash Flow $ 852.9 $ 1,082.8 (1) Included in net cash provided by (used in) investing activities. (2) Included in net cash provided by (used in) operating activities and primarily reflects costs paid for restructuring activities for the years ended December 31, 2022 and December 31, 2021 . The year ended December 31, 2021 also includes costs paid for the cybersecurity incident, net of insurance recoveries, in the Americas segment. Net Debt to Underlying EBITDA Ratio (In millions except net debt to underlying EBITDA ratio) (Unaudited) As of December 31, 2022 December 31, 2021 U.S. GAAP: Current portion of long-term debt and short-term borrowings $ 397.1 $ 514.9 Add: Long-term debt 6,165.2 6,647.2 Less: Cash and cash equivalents 600.0 637.4 Net debt $ 5,962.3 $ 6,524.7 Q4 Underlying EBITDA $ 555.5 $ 457.3 Q3 Underlying EBITDA $ 593.5 $ 642.6 Q2 Underlying EBITDA $ 566.4 $ 697.8 Q1 Underlying EBITDA $ 320.5 $ 280.0 Non-GAAP: Underlying EBITDA(1) $ 2,035.9 $ 2,077.7 Net debt to underlying EBITDA ratio 2.93 3.14 (1) Represents underlying EBITDA on a trailing twelve month basis. Underlying EBITDA Reconciliation ($ in millions) (Unaudited) For the three months ended December 31, 2022 December 31, 2021 Change U.S. GAAP: Net income (loss) attributable to MCBC $ (590.5 ) $ 80.0 N/M Add: Net income (loss) attributable to noncontrolling interests 0.7 2.4 (70.8 ) % U.S. GAAP: Net income (loss) (589.8 ) 82.4 N/M Add: Interest expense (income), net 57.7 61.8 (6.6 ) % Add: Income tax expense (benefit) 25.7 27.1 (5.2 ) % Add: Depreciation and amortization 169.2 181.9 (7.0 ) % Adjustments included in underlying income(1) 892.7 106.0 N/M Adjustments to arrive at underlying EBITDA(1) — (1.9 ) 100.0 % Underlying EBITDA $ 555.5 $ 457.3 21.5 % N/M = Not meaningful (1) Includes adjustments to income (loss) before income taxes related to non-GAAP adjustment items. See Reconciliations to Nearest U.S. GAAP Measures by Line Item table for detailed adjustments. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230221005195/fr/

© Business Wire 2023 Toute l'actualité sur MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 13:01 Molson Coors Beverage Company présente ses résultats pour le quatrième trimestre et pou.. BU 12:05 Marketmind : Trop flashy ? ZR 17/02 Molson Coors Beverage Company : Citigroup dégrade son opin.. ZM 13/02 Molson Coors Beverage Company : Deutsche Bank Securities e.. ZM 07/02 Molson Coors Beverage Company : UBS maintient son opinion .. ZM 04/02 Global Brands Ltd. a acquis les marques Hooch, Hooper’s et Reef de Molson Coors Be.. CI 24/01 Molson Coors Beverage Company : Wedbush n'est pas inspiré .. ZM 22/01 Factbox : La tuerie de Californie est la dernière fusillade de masse aux États-U.. ZR 06/01 Molson Coors Beverage Company : Cowen désormais positif su.. ZM 03/01 Molson Coors Beverage Company : Wells Fargo Securities dég.. ZM Recommandations des analystes sur MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 17/02 Molson Coors Beverage Company : Citigroup dégrade son opin.. ZM 13/02 Molson Coors Beverage Company : Deutsche Bank Securities e.. ZM 07/02 Molson Coors Beverage Company : UBS maintient son opinion .. ZM