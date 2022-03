Molson Coors Beverage : Coors Light to phase out plastic rings globally as part of $85 million Molson Coors investment

English version

Plus tard cette année, Coors Light va retirer les anneaux en plastique de ses emballages à travers le monde là où Molson Coors possède des installations de brassage, devenant ainsi la plus grande marque de bière en Amérique du Nord à faire une telle démarche.

S'inscrivant dans le cadre d'un investissement de 85 millions $ fait par Molson Coors dans le but de mettre à niveau ses équipements de brasserie, cette initiative permettra aussi à l'entreprise d'assurer le retrait des anneaux en plastique de ses emballages de 6 canettes dans l'ensemble du portefeuille des marques qu'elle produit dans les Amériques d'ici 2025.

Comme le soulignait Gavin Hattersley, chef de la direction de Molson Coors, « Notre entreprise et Coors en particulier ont un long historique d'innovation dans le domaine de l'emballage afin de protéger notre environnement et aujourd'hui nous perpétuons cette riche tradition. Tout comme Coors a été un précurseur dans ce secteur en lançant la première canette en aluminium recyclable, Coors Light va devenir un chef de file en retirant les anneaux en plastique à usage unique de ses emballages en Amérique du Nord. »

La marque commencera à remplacer ses emballages de six canettes actuels par des emballages en carton moulé complètement recyclables et faits de matériaux de source durable à la fin de 2022. Il s'agit là d'un geste important pour Molson Coors qui cherche à réduire son empreinte environnementale conformément à ses objectifs de durabilité d'ici 2025.

Une fois la transition terminée, Molson Coors retirera les anneaux en plastique des emballages de plus de 30 de ses marques, ce qui aura pour effet d'éliminer environ 1,7 million de livres de déchets en plastique par année.

Comme le déclarait Tracey Schenck, chef principale, Marketing pour Coors Light,« Acheter de la bière ne devrait pas impliquer d'acheter du plastique. Étant l'une des plus grandes marques de bière au monde, nous évaluons constamment comment nous pouvons améliorer et faire évoluer nos emballages afin de répondre aux normes environnementales et de consommation, et nous sommes tellement fiers de franchir cette étape aujourd'hui. Nous espérons que cette initiative sera une source d'inspiration pour d'autres intervenants de l'industrie et les incitera à en faire de même. »

Cette transition aux emballages en carton fait suite à des démarches semblables faites par Molson Coors l'an dernier au Royaume-Uni où l'entreprise a retiré le plastique à usage unique des emballages de ses principales marques, dont Coors et Carling.

Elle s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de l'engagement redoublé de Molson Coors envers ses objectifs de durabilité conformes à ceux des Nations-Unies qui comprennent de rendre 100 % de ses emballages réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025. Actuellement, 99,3 % de ses emballages respectent cet objectif, 98,5 % de ses emballages en plastique destinés aux consommateurs contenant au moins 30 % de matières recyclées.

« Le lancement d'emballages en carton a nécessité des tests afin d'en assurer la durabilité et la stabilité », d'ajouter Tracey Schenck. Molson Coors a testé les nouveaux emballages sur le marché par rapport aux changements d'humidité ainsi qu'à des considérations logistiques telles la façon de les empiler et leur transport. Elle a évalué comment les emballages étaient intégrés chez les détaillants et comment les consommateurs y réagissaient.

Pour marquer cette élimination du plastique, Coors Light ouvrira un magasin provisoire à New York cette semaine. Fondé sur un concept de magasin provisoire durable, le « marché sans plastique de l'avenir signé Coors Light » entrevoit un avenir sans plastique. Les adultes âgés de 21 ans et plus pourront s'y arrêter pour voir comment des produits portant le logo Coors Light, que ce soit du popcorn ou du détergent à lessive, peuvent être emballés sans plastique. La marque a confirmé que tout ce qui se trouvera dans le magasin sera fait de matériaux durables.

Certains articles souvenirs du marché de l'avenir seront en vente dès le 2 mars à shop.coorslight.com. Comme le soulignait Tracey Schenck, « Coors Light tenait à servir de modèle d'inspiration ». Les consommateurs pourront gagner de nombreux prix sur place.

Le magasin sans plastique de Coors Light sera ouvert du 2 au 6 mars de 12 h à 19 h et sera situé au 603 Manhattan Avenue à Brooklyn.

Tracey Schenck a conclu en déclarant, « Voici comment nous entrevoyons l'avenir. Nous invitons le grand public et d'autres entreprises à se joindre à nous. »