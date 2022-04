Molson Coors Beverage : Forte de son élan au Canada, Molson Ultra lance une nouvelle campagne

2022 devrait être une année importante pour Molson Ultra.

Alors que les consommateurs canadiens émergent de leur bulle de COVID-19 et avec l'arrivée du printemps, plusieurs d'entre eux adoptent un style de vie en plein air plus actif avec un accent sur la santé et le bien-être. Ceci veut dire qu'il faut accroître la demande pour ce qu'ils perçoivent comme étant des options plus saines telles des aliments à faible teneur en calories et des bières au taux d'alcool moins élevé.

Comme la Molson Ultra, la marque faible en calories de Molson qui contient 70 calories et 2 grammes de glucides par portion de 355 ml et qui a affiché une croissance de volume de 38 % de 2019 à 2021 selon les données de Molson Coors.

La marque lance sa plus grande campagne cette semaine et estime que sa croissance est loin d'être terminée.

Comme le déclarait Sophia Lal, chef principale, Marketing de la marque à Toronto, « La campagne « ceux qui disent oui » a démarré cette semaine avec une nouvelle série d'annonces publicitaires diffusées sur les chaînes de télévision nationales et dans les médias sociaux et numériques qui positionnent la Molson Ultra comme la bière des Canadiens « qui choisissent un style de vie actif et qui n'ont pas peur d'obstacles tels le froid ». Les nouveaux messages publicitaires ne sont pas axés sur le CrossFit ou les gens qui courent des marathons. Ils s'adressent aux gens qui choisissent des passe-temps actifs durant leurs temps libres et s'amusent entre amis et en famille et qui célèbrent par la suite avec une Molson Ultra. »

La campagne « ceux qui disent oui » représente une convergence de l'humilité et la gentillesse franches des Canadiens et de leur engouement pour le plein air et leur volonté de prendre part à des activités, quel que soit l'environnement. Le message de 30 secondes ainsi que des annonces de 15 secondes et de 6 secondes présentent une série de Canadiens actifs participant à des activités en plein air dans des conditions moins qu'idéales.

Pendant qu'un golfeur prend son départ dans la neige, qu'un cycliste se promène dans une rue remplie de neige fondue et que deux personnes se lancent dans ce qui semble être un lac de montagne glacé, un narrateur entonne : « Est-ce qu'ici, on est du genre à toujours dire oui? Ben… Si toujours dire « oui », ça signifie…Qu'on dit oui au dehors, même quand le dehors veut pas de nous. Oui au pas facile... Mais qui vaut tellement la peine. Oui aux nuits qui finissent tard…et aux journées qui commencent tôt. Si ça fait de nous des gens qui disent toujours oui… Alors oui, c'est ça qu'on est. Et avec 70 calories, ça, c'est la bière à laquelle on dit oui. Molson Ultra »

Les messages publicitaires, qui sont d'ailleurs les premiers de la marque depuis le début de la pandémie, ont commencé à être diffusés cette semaine et devraient continuer de l'être durant les heures de grande écoute pendant les premières rondes des séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH. Comme le souligne Sophia Lal, « Ils sont le premier volet de la campagne de la marque qui devrait se prolonger pendant tout le reste de l'année ».

Les ventes de Molson Ultra ont grimpé en flèche après une refonte de son image de marque et le lancement des canettes effilées en 2019. Avec un taux d'alcool de 3 % par volume, la marque a réussi à se retrouver dans plus d'occasions de consommation telles les soirs de semaine et les événements en journée où les consommateurs « sentent qu'ils ont la permission de savourer une bière à l'excellent goût sans pour autant compromettre leurs objectifs de santé de bien-être », comme le dit Sophia.

Elle a bon espoir que la nouvelle campagne va interpeller plus de consommateurs et les inciter à revenir à la marque qui, selon elle, profite aussi de la notoriété de la marque Molson.

Elle déclare à cet effet, « Ce n'est là qu'un début. Molson Ultra présente d'énormes possibilités. Elle est positionnée de façon concurrentielle au sein de sa catégorie sur le plan tant des calories que du taux d'alcool, ce qui s'inscrit parfaitement dans les grandes tendances de consommation que nous constatons. Nous avons de grandes ambitions pour cette marque. »