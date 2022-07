Molson Coors Beverage : In Canada, AriZona Hard Tea introduces Half & Half, expands into Quebec

English version

Voici une bonne nouvelle pour les Canadiens qui raffolent du thé glacé AriZona Hard : La marque a lancé sa version, moitié thé glacé, moitié limonade, dans toutes les provinces sauf le Québec le 1er juillet.

Avis aux Québécois : AriZona Hard arrive au Québec durant à peu près la même période. Les arômes thé vert, thé glacé au citron et thé glacé à la pêche de la marque seront offerts en caisses proposant un arôme unique ainsi qu'en caisses mixtes de 12 canettes.

La version moitié-moitié d'AriZona Hard est faite avec une base de vodka de première qualité et est vendue en base de malt chez The Beer Store en Ontario. Proposant un taux d'alcool de 5 % par volume, la version moitié-moitié est vendue en caisses de 6 et de 12 canettes de 355 ml arborant le distinctif emballage à carreaux éclatants d'AriZona ainsi qu'en canettes individuelles de 472 ml.

Comme le soulignait Faye Houston, chef, Marketing pour AriZona Hard, « AriZona Hard a remporté un grand succès depuis son lancement au Canada et nous savons que nos consommateurs seront exaltés par une autre option ultra savoureuse idéale pour l'été.

Le nouvel arôme répond à une nouvelle tendance grandissante dans le créneau du thé glacé.

L'arôme moitié-moitié d'AriZona Hard est déjà bien connu des amateurs de boissons non alcoolisées, étant le troisième plus populaire dans ce créneau.

Nous avons collaboré étroitement avec AriZona afin d'assurer que l'arôme est aussi semblable à celui de la marque sans alcool que possible. »

Depuis son lancement en 2020, le thé AriZona Hard a conquis les Canadiens et affiché une croissance exponentielle avec le succès de ses arômes thé vert, thé glacé au citron et thé glacé à la pêche. La marque AriZona Hard profite d'un élan favorable avec le lancement de sa version moitié-moitié.

Les ventes ont atteint une croissance à trois chiffres d'une année à l'autre, dépassant celle de la catégorie du thé glacé alcoolisé qui n'a augmenté que de 5,5 % durant la même période, selon des données internes.

Faye Houston a ajouté à cet effet, « Il s'agit d'une marque nostalgique de premier choix. Il n'arrive pas souvent que nous puissions miser sur une telle gamme incroyable d'arômes sans alcool auxquels s'identifient nos consommateurs. AriZona célèbre ses 30 ans cette année et la tendance des années 1990 est prédominante chez les consommateurs des générations Y et Z. C'est une marque qu'ils connaissent et aiment. »

Les années 1990 font effectivement partie intégrante de la campagne de marketing d'AriZona Hard moitié-moitié qui va offrir des produits d'inspiration rétro cet été, en commençant par le lancement des vélos portant le logo d'Arizona Hard vendus à seulement 0,99 $.

La marque fait aussi des débuts très attendus au Québec ce mois-ci avec une version à base de malt en trois arômes. Le thé vert AriZona Hard et le thé glacé au citron AriZona Hard sont offerts en caisses de 12 canettes de 473 ml et en caisses de 6 et de 12 canettes de 355 ml alors que le thé glacé à la pêche AriZona Hard est vendu en caisses de 12 canettes de 473 ml et en caisses de 6 canettes de 355 ml.

Pour marquer cette occasion, AriZona Hard va présenter un salon éclair dans le Vieux-Montréal les 6 et 7 août prochains où les consommateurs pourront prendre un rendez-vous avec des stylistes, gagner des produits de marque et déguster des thés AriZona Hard.

Comme le déclarait Faye Houston, « C'est là un marché que nous essayons de pénétrer depuis longtemps. Les possibilités y sont incroyables, car la catégorie des thés glacés dépasse toutes les boissons prêtes à boire et affiche une croissance rapide au Québec. Les boissons très savoureuses sont vraiment bien accueillies au Québec et nous prévoyons un lancement formidable. »

Ce lancement arrive d'ailleurs à un moment où Molson Coors Canada cherche à augmenter son volume d'affaires dans le domaine au-delà de la bière. Les nouveaux thés seront produits à l'interne pour la première fois dans le cadre d'un investissement de 100 millions de $ de l'entreprise en vue d'appuyer ses ambitions dans la catégorie au-delà de la bière. Selon des données récentes, cet investissement a déjà permis à Molson Coors de dépasser une part de marché de 10 dans le créneau des eaux pétillantes, ses marques Vizzy et Coors Seltzer ayant rapidement conquis les consommateurs canadiens.

Faye Houston ajoute, « Ceci prouve encore une fois que nous investissons dans nos capacités et à quel point nous sommes engagés à gagner dans le créneau des boissons prêtes à boire. »