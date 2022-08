Molson Coors Beverage : In Canada, Miller Lite surges

English version

Miller Lite a le vent dans les voiles au Canada, s'emparant des parts de marché de ses concurrents, dépassant les attentes et progressant à un moment où le marché global de la bière se resserre.

Selon Bière Canada, la marque a augmenté son volume de 38 % au cours des 12 derniers mois, dépassant ses principaux concurrents et prenant des parts chez le plus grand détaillant de bière du Canada, The Beer Store.

« Miller Lite est en feu », affirme Luca Garofalo, chef de marque pour Miller Lite. « Sa lancée et son niveau de croissance sont remarquables. » Relancée au Canada en 2016, la marque a conquis les buveurs en mettant de l'avant ses qualités gustatives et son nombre de calories (90 calories) et en élargissant sa distribution à travers le Canada grâce à un effort commercial visant à développer la marque, explique M. Garofalo.

Cette croissance soudaine de Miller Lite s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à étendre sa distribution au Canada, où deux secteurs de croissance importante se sont présentés à elle : un relancement réussi au Québec, où la marque est maintenant offerte dans toute la province, avec une croissance de 215 % et une augmentation de 30 % de la distribution depuis le début de l'année par rapport à 2021, et la réouverture des établissements de consommation sur place.

Cependant, les progrès les plus importants ont été réalisés à The Beer Store. Cet établissement vend plus de bière que tout autre détaillant canadien même s'il est uniquement situé en Ontario, province où Miller Lite vend la majorité de son volume canadien. Miller Lite est la marque de bière légère qui connaît la plus forte croissance dans les points de vente, où elle détient désormais une part de 1,3 % des ventes globales. Non seulement Miller Lite a réussi à étendre sa gamme de produits, mais elle vole les parts de marché de ses principaux concurrents.

« Il y a eu un essor fulgurant en juillet qui coïncide avec une augmentation notable du nombre de consommateurs qui se sont tournés vers les produits Miller Lite, raconte M. Garofalo. C'est la preuve qu'il existe une clientèle fidèle et croissante qui comprend à quel point Miller Lite est spéciale. Les consommateurs n'ont plus à choisir entre le bon goût et les avantages fonctionnels. Grâce à Miller Lite, ils obtiennent le meilleur des deux mondes : un goût exceptionnel pour 90 calories et 3 grammes de glucides. »

Une autre raison de son succès à The Beer Store : une augmentation du taux d'achat répétitif de 6,5 % par rapport à l'année dernière. Selon M. Garofalo, la montée croissante en popularité de Miller Lite chez les consommateurs incite à la production de plus grands emballages.

« Une fois que vous avez fait essayer Miller Lite à quelqu'un, il constate à quel point le produit est incroyable et continue à l'acheter, en faisant des réserves de ce que nous espérons être sa nouvelle bière préférée », dit-il.

Alors que Miller Lite cherchait à augmenter sa distribution à travers le Canada, ses efforts ont coïncidé avec la réouverture des établissements de consommation sur place, où la marque a dépassé les attentes, et avec la réouverture de la frontière canado-américaine. L'entreprise a donc décidé de consacrer davantage de fonds au marketing dans les villes proches de la frontière.

« Miller Lite est une marque emblématique aux États-Unis. Nous avons vu là une occasion de doubler notre présence dans ces régions, en tirant profit de l'effet positif de sa longue et riche histoire au sud de la frontière. La réouverture de la frontière a rappelé à beaucoup de Canadiens le nom de Miller Lite, explique M. Garofalo. Ils voyageaient aux États-Unis, où la marque est omniprésente, et la cherchaient dans les rayons des magasins une fois de retour chez eux. »

L'effet cumulatif du succès de la marque est représenté par un nombre croissant de buveurs fidèles, dont le premier choix est Miller Lite. De plus, grâce à des efforts commerciaux concertés des services des ventes et du marketing, Miller Lite est prête à terminer l'année 2022 sur une bonne note selon M. Garofalo. En effet, la marque est la bière officielle de la Ligue majeure de baseball au Canada, dont le club de Toronto pourrait faire partie des séries éliminatoires, et on s'attend à une importante progression pendant les fêtes.

« Tous les éléments sont maintenant en place, et nous constatons un élan qui n'a pas ralenti en trois ans, et qui, en fait, ne fait que s'accélérer, dit-il. La nouvelle au sujet de Miller Lite circule au Canada ».