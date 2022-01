Molson Coors Beverage : S'appuyant sur des fondements solides, Six Pints Collective est positionnée pour accélérer sa croissance au Canada en 2022

English version

Dan Lundberg fait référence à 2021 comme étant l'année où la division de bière artisanale de Molson Coors, Six Pints Collective, « a rempli son placard ».

Dirigée par Dan Lundberg, Six Pints Collective a ajouté des douzaines de nouveaux produits à son portefeuille au cours des 15 derniers mois, y compris le lancement de Fine Company dans les provinces Maritimes et de Hop Valley qui a été fondée à Eugene en Oregon, ainsi que la conclusion d'une importante entente lui permettant de distribuer une collection de bières européennes produites par Brouwerij Duvel Moortgat.

Et qui plus est, la division a affiché une croissance considérable avec ses marques artisanales canadiennes Brasseur de Montréal et Trou du Diable, engendrant une hausse de ses ventes de plus de 40 %, selon les données de l'entreprise. Elle a aussi augmenté sa part du segment artisanal de 2 points au Canada au cours du mois de novembre, selon Bière Canada.

Et d'après Dan Lundberg, ce n'est qu'un début!

« Les fondements que nous avons établis en 2021 nous ont bien positionnés pour accélérer notre croissance en 2022 », souligne-t-il. « Nous avons préparé le terrain et sommes prêts à l'action. Voyons maintenant ce que nous pouvons accomplir. »

Peut-être que la plus grande possibilité se présentera avec le lancement de Hop Valley chez les détaillants à travers le pays (le moment peut varier selon la province), ce qui donnera à Six Pints une IPA d'envergure nationale dans un marché où la IPA est le deuxième style le plus important. Alors que la IPA vedette de Hop Valley, la Bubble Stash, a été lancée en fût dans plus de 500 établissements de consommation sur place l'an dernier, la marque sera dorénavant offerte en canettes chez plusieurs des plus grandes chaînes nationales de détaillants au Canada.

Comme le mentionne Dan Lundberg, « Malgré un lancement de bière offerte majoritairement en fût au milieu d'une pandémie, les consommateurs canadiens ont accueilli très favorablement la marque Hop Valley. Nous avons reçu des commandes incroyablement élevées cette année et nous entrevoyons 2022 avec beaucoup d'optimisme. Nous continuons de profiter de cette lancée. »

Six Pints compte aussi donner encore plus d'élan à ses deux brasseries établies au Québec, Brasseur de Montréal et Trou du Diable, où on a privilégié l'innovation et ajouté de la capacité en 2021 afin de favoriser une croissance rapide. Brasseur de Montréal, qui a fait l'objet d'un remaniement de son image de marque à la fin de 2020, a affiché une croissance de plus de 70 % en 2021 grâce à des innovations inédites et à une distribution accrue dans les réseaux de consommation à domicile et sur place.

Entre-temps, Trou du Diable a misé sur sa notoriété avec sa bière primée Le Coq qui a remporté la médaille de la meilleure Kriek au monde aux World Beer Awards en 2021. La brasserie a aussi lancé une gamme de bières plus accessible, à élargie son offre de produits en canettes et le tout est également en distribution à plus grande échelle, ce qui a engendré une croissance de près de 50 % pour l'année, selon les données de Molson Coors.

En Ontario, Creemore Springs a enregistré un deuxième semestre solide avec une hausse de ses ventes de barils de plus de 10 % dans son marché local et l'ajout d'une nouvelle gamme de bières produites en petits brassins destinées à affirmer sa réputation dans le secteur artisanal.

Dans le marché de la Colombie-Britannique qui est très axé sur les bières artisanales, Granville Island a accru ses ventes de barils de plus de 10 % et sa Peach Sour a remporté la médaille de la meilleure bière sauvage/amère aromatisée au Canada lors des World Beer Awards 2021.

Six Pints continue aussi de développer la marque Fine Company qu'elle a lancée à la fin de 2020 en la positionnant comme une bière « brassée par des gens des Maritimes pour les gens des Maritimes » et a depuis lancé quatre bières qui devraient lui permettre de devenir une des 10 plus grandes marques artisanales des provinces Maritimes.

Dan Lundberg ajoute, « L'entente en vue de pénétrer le segment des marques artisanales européennes avec l'ajout des marques Duvel est la première composante de la stratégie en vue d'exploiter le pouvoir de Six Pints en tant qu'entité collective. En s'ajoutant à notre portefeuille, ces marques reconnues mondialement nous permettent d'attirer de nouveaux consommateurs, de lancer de nouveaux styles et de raconter de nouvelles histoires. »

Six Pints dont le nom est passé de Compagnie de bières de spécialité Six Pintes à Six Pints Collective en 2021 entreprend l'année 2022 avec un message plus clair : « Nous voulons encourager plus de gens à se découvrir une passion pour la bière parce que nous croyons beaucoup en cette catégorie. En tant qu'industrie, je crois que nous avons un peu oublié de dire à tous pourquoi elle est si formidable.

Notre entreprise veut s'assurer de continuer à inciter chaque génération à adopter la bière en la présentant de la façon qui est la plus sensée pour eux. Et la bière artisanale y joue un rôle prédominant. »