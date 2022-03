Molson Coors Beverage : Vizzy, Coors Seltzer double flavors in Canada with new variety packs

English version

L'eau pétillante alcoolisée Vizzy et Coors Seltzer lancent trois nouvelles caisses mixtes au Canada, doublant ainsi le nombre de leurs arômes, qui vont jouer un rôle essentiel dans la réalisation de l'ambition de Molson Coors d'accroître activement sa part de ce segment.

Les deux marques ont été lancées au Canada le printemps dernier et, ensemble, ont dépassé une part du marché des eaux pétillantes alcoolisées de 9 en 2021.

La nouvelle gamme de Vizzy comprend sa caisse signature qui propose quatre arômes, soit papaye fruit de la passion, mûre citron, framboise tangerine, et fraise et melon d'eau. Elle étend aussi sa gamme de limonades en lançant deux nouveaux arômes dans une caisse mixte qui comprend maintenant les arômes limonade aux framboises, limonade aux fraises, limonade aux pêches et limonade au melon d'eau.

Comme le déclarait Michelle Sowinski, chef de marque principale, eaux pétillantes et arômes, « Nous savons que les consommateurs d'eaux pétillantes alcoolisées sont à la recherche d'arômes et la caisse signature de Vizzy va leur offrir une variété inégalée. » Chaque portion de 355 ml contient 100 calories, 5 % d'alcool par volume et le superfruit vedette de Vizzy, la cerise acérola.

Entre-temps, la caisse mixte de limonades de la marque fait son apparition dans un sous-segment à forte croissance du marché des eaux pétillantes alcoolisées au Canada. « C'est un produit que même les consommateurs d'eaux pétillantes non alcoolisées sont disposés à acheter », de souligner Michelle Sowinski qui fait remarquer que près d'un quart des consommateurs d'eaux pétillantes non alcoolisées indiquent qu'ils achèteraient de l'eau pétillante alcoolisée à la limonade.

Coors Seltzer développe aussi son portefeuille en ajoutant des arômes rafraîchissants avec sa nouvelle caisse Splash. Selon Michelle Sowinski, « Ses quatre nouveaux arômes, framboise bleue, punch aux fruits, fraise et pêche, misent sur le concept du rafraîchissement et s'inspirent des arômes populaires qu'on retrouve dans les boissons énergisantes et sportives. »

Les trois caisses mixtes sont offertes à travers le pays avec des bases de malt ou de vodka selon l'emplacement.

Avec le lancement cumulatif de 10 nouveaux arômes, Molson Coors entreprise de boissons double effectivement sa gamme d'eaux pétillantes alcoolisées offertes au Canada. S'appuyant sur sa plus forte présence dans la catégorie des eaux pétillantes, l'entreprise y a aussi accru son ambition.

Michelle Sowinski mentionne à cet effet, « 2021 a été une incroyable première année et nous avons établi de plus grands objectifs de croissance pour les eaux pétillantes alcoolisées au Canada. Les consommateurs sont toujours à la recherche de nouveaux produits à essayer et nous allons continuer d'innover et de leur offrir de nouveaux arômes et des expériences inédites. Les eaux pétillantes alcoolisées demeurent une priorité de Molson Coors sur le plan de la croissance au Canada. »

Le lancement annonce aussi un autre changement de la part des marques. Désormais fermement ancrées dans la catégorie, les deux marques visent à établir des liens plus émotionnels avec les consommateurs cette année.

Vizzy et Coors Seltzer comptent atteindre plus de consommateurs lors d'événements et de festivals de musique tels le populaire festival Osheaga au Québec et le festival Boots and Hearts en Ontario. Positionnant Vizzy comme une source d'influence positive sur tout ce qui l'entoure, la nouvelle campagne de marketing de Vizzy, Vibrez vrai, est aussi en cours au Canada et la marque compte continuer d'interagir de façon significative avec la communauté LGBTQ+.

Coors Seltzer a récemment annoncé son intention de doubler ses efforts de restauration des eaux du Canada pour un total de 6,5 milliards de litres et va lancer une nouvelle campagne axée sur les consommateurs millénariaux en mai.

Michelle Sowinski conclut en déclarant « Nous sommes exaltés à l'idée de permettre aux consommateurs de faire l'expérience de ces marques et d'apprendre à les connaître. Le lancement d'un tel éventail de nouveaux arômes, de nouvelles campagnes, de nouveaux engagements et de nouvelles expériences démontre l'importance de cette catégorie et à quel point elle tient à cœur à notre entreprise. »