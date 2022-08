Molson Coors Beverage : announces community investments through Project Justice, details progress on sustainability goals

English version

Molson Coors entreprise de boissons a déclaré aujourd'hui qu'elle s'engageait de nouveau à appuyer des organismes axés sur les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) et engagés envers l'équité, l'autonomisation, la justice et le développement communautaire dans les villes où l'entreprise et ses brasseries œuvrent à travers l'Amérique du Nord, et ce, en offrant des bourses totalisant 1,5 million de $ dans le cadre de son projet Justice.

Cette annonce coïncide avec la publication du rapport annuel de l'entreprise en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance qui indique en détail les progrès qu'elle a réalisés en 2021 en vue d'atteindre ses objectifs sur le plan du personnel et de la protection de la planète.

Créé après l'instabilité qui a caractérisé l'année 2020, le projet Justice a investi au total 4,5 millions de $ dans des douzaines d'organismes à but non lucratif et communautaires. Cette année, le projet Justice consacre plus de 500 000 $ en bourses d'achèvement qui vont permettre à des étudiants provenant de communautés défavorisées dont les besoins financiers ne sont pas satisfaits de terminer leur diplôme d'études collégiales.

Comme le déclarait le président et chef de la direction de Molson Coors, Gavin Hattersley, « En tant qu'entreprise, nous croyons fermement qu'un accès équitable à des possibilités d'enseignement supérieur et de mentorat est essentiel pour combler les lacunes parmi les étudiants autochtones, noirs et de couleur dans les communautés défavorisées. Cette année, nous sommes fiers d'investir dans plus de 20 institutions qui se consacrent à aborder les écarts sur le plan de l'enseignement et à créer un bassin plus diversifié de futurs employés et dirigeants. »

Selon le Centre national des statistiques sur l'éducation, les étudiants noirs et à la peau brune affichent des taux d'obtention de diplôme moins élevés sur 5 ans que les étudiants de race blanche. Comme ces étudiants prennent plus de temps à obtenir leur diplôme, ils contractent plus de dettes, ce qui, finalement, a une incidence sur leur capacité de gagner des revenus.

Michael Nordman, chef principal, Affaires communautaires, souligne à cet effet, « Voilà pourquoi Molson Coors a déterminé qu'un accès équitable à de plus grandes possibilités d'enseignement supérieur et économiques était une composante prédominante du projet Justice. Notre objectif est d'aider à développer des parcours de carrière qui mènent des études à l'emploi. » L'entreprise s'est associée à plus de 20 organismes d'enseignement supérieur à Chicago, à Denver et à Milwaukee.

Molson Coors appuie aussi des étudiants sous-représentés qu'une carrière en brassage intéresse en augmentant à six le nombre de bourses d'études qu'elle remet grâce au Fonds de formation en brassage Tenth & Blake. Au Canada, l'entreprise envisage une bourse d'études pour les étudiants PANDC à l'Université de la Colombie-Britannique, la deuxième plus grande institution d'enseignement supérieur au Canada et la plus diversifiée au pays.

Le rapport en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance indique des progrès

L'annonce de Molson Coors coïncide avec la publication de son rapport annuel en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance qui indique ses progrès en vue de l'atteinte de ses objectifs d'empreinte pour 2025 sur le plan du personnel et de la protection de la planète. Ces objectifs comprennent la représentation des femmes et des personnes de couleur au sein du personnel ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la restauration de l'eau dans les bassins hydrologiques endommagés et les améliorations sur le plan de l'emballage.

Ce rapport est le premier à être publié sous la supervision de Rachel Schneider, vice-présidente, Durabilité et Environnement, Santé et Sécurité, chez Molson Coors, qui s'est jointe à l'entreprise en juin après avoir travaillé chez Harley-Davidson. Une nouvelle venue dans l'industrie des boissons, madame Schneider a passé les premiers mois à son poste à se familiariser avec les complexités du secteur, que ce soit les fondements agricoles des brasseries, la fabrication des bouteilles et des canettes, la chaîne d'approvisionnement ou autres volets.

Qu'en a-t-elle appris?

« Les assises sont solides », dit-elle. « J'ai eu la chance de voir ce sur quoi s'appuient nos rapports et les engagements de l'entreprise et j'ai pu constater que Molson Coors fait très bien les choses dans plusieurs cas. Qu'il s'agisse de l'élimination des anneaux de plastique, de nos projets de gouvernance en matière d'eau, de nos plans en vue de la réduction des émissions de carbone ou de nos objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, nous faisons très souvent bien les choses. »

Cela comprend des démarches telles l'adoption d'une électricité 100 % renouvelable au Royaume-Uni, un remaniement considérable en cours à la brasserie de Golden qui sera parmi les plus efficaces au monde une fois ce projet terminé, et l'élimination des anneaux de plastique des emballages de six canettes pour toutes les marques nord-américaines de Molson Coors d'ici 2025.

Une ancienne avocate avec une formation en droit de l'environnement, madame Schneider souligne que la durabilité ne peut être « une annexe » des entreprises.

Elle déclare à cet effet, « Il ne s'agit pas d'un programme distinct. On parle fondamentalement de la durabilité à long terme de l'industrie et des risques et possibilités que présentent les impacts environnementaux et sociaux. »

L'an dernier, le rapport de Molson Coors en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance a signalé un accent renouvelé sur le personnel et la protection de la planète. Outre son accent de longue date en matière d'environnement, le producteur de boissons a établi des objectifs ambitieux afin d'accroître la représentation des femmes et des personnes de couleur au sein de l'entreprise, particulièrement dans des postes de direction, et de promouvoir davantage l'utilisation de fournisseurs appartenant à des minorités ou des femmes.

Molson Coors a fait des progrès en 2021, notamment :

Elle a accru la représentation des femmes et des personnes de couleur au sein de son personnel et de sa direction avec l'objectif d'accroître le nombre d'employés de couleur de 25 %; elle a aussi dépensé 360,3 millions de $ auprès de fournisseurs diversifiés pour ainsi respecter son engagement cumulatif d'un milliard de $ sur 3 ans d'ici 2023.

Depuis 2016, l'entreprise a réduit de 27,9 % ses émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 et 2 provenant de ses activités directes afin d'atteindre son objectif de réduction d'émissions de 50 % d'ici 2025.

Molson Coors a restauré 205 millions de gallons d'eau; depuis 2014, elle en a restauré 2,8 milliards de gallons avec l'objectif de restaurer 3,5 milliards de gallons d'ici 2025.

Dès la fin de 2021, 99,5 % de ses emballages étaient réutilisables, recyclables ou compostables. Les emballages de Molson Coors ne contiennent que 4,4 % de plastique et 15,2 % de ses emballages destinés aux consommateurs sont faits d'au moins 30 % de matières recyclées.

De plus, 17 de ses 25 installations de production ont maintenu un statut d'élimination complète de leurs déchets envoyés à l'enfouissement et, dans l'ensemble, ont réduit à moins de 1 % la quantité de déchets envoyés aux sites d'enfouissement.

À cet effet, Rachel Schneider mentionne, « Nous n'avons pas cessé de faire des progrès depuis les dernières années. Ce que nous avons réalisé sur le plan de la réduction des émissions depuis 2017 a été vraiment considérable. Cela n'a pas été facile à atteindre. »

Un autre signe que Molson Coors est pleinement engagée envers les pratiques durables est le fait que l'entreprise a, pour la première fois en 2021, associé la rémunération de son chef de la direction, Gavin Hattersley, à l'atteinte d'objectifs en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance. En 2022, cette pratique a été étendue afin d'ajouter toute l'équipe de direction de l'entreprise et leurs subalternes directs.

Comme le souligne madame Schneider, « Cela reflète ce qui tient à cœur à l'entreprise et sa philosophie à long terme. C'est un signal que nous envoyons aux investisseurs et aux employés. Nos intérêts sont en jeu! »

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET JUSTICE

Albany Civil Rights Museum

America's Black Holocaust Museum

Asian Americans Advancing Justice

Black and Brown Owned Business Resiliency Grant Program

Black North Initiative

Black Resilience Fund of Colorado

Brave Space Alliance

Denver Scholarship Foundation

Emily Griffith Technical College

Equal Justice Initiative

Friendly City Safe Space

FoodShare

HBCU Classics Scholarships

Latino Community Foundation of Colorado

Milwaukee Area Technical College

Milwaukee Institute of Art & Design

Milwaukee School of Engineering

Milwaukee Urban League

MKE Fellow

My Block, My Hood, My City

National Multicultural Western Heritage Museum

National Urban League

Native American Rights Fund

Near West Side Partners

One Million Degrees

Tenth & Blake Brewing Education Fund

The Lonely Entrepreneur's Black Entrepreneur Initiative

UnidosUS

University of British Columbia

Urban League of Southwest Ohio

WaterFirst

Wisconsin Equal Justice Fund

YWCA Metropolitan Chicago

YWCA Southeast Wisconsin

* Le soutien comprend également des investissements dans des organisations offrant des services de conseil, d'éducation et de justice aux peuples et communautés autochtones du Canada.