Molson Coors Beverage : investit 65 millions de dollars dans la brasserie de Fort Worth afin de développer ses capacités et d'augmenter sa production interne d'eau pétillante alcoolisée

FORT WORTH (Texas), le 3 juin 2022. - Dans le cadre du plan à long terme de Molson Coors visant à investir dans ses capacités afin de produire davantage d'eau pétillante alcoolisée à l'interne, l'entreprise a inauguré aujourd'hui le début des travaux de construction d'un nouvel entrepôt de caisses mixtes de 65 millions de dollars à Fort Worth, au Texas. Cet investissement devrait permettre à la brasserie de Fort Worth d'éliminer les fournisseurs tiers pour l'assemblage final des caisses, ce qui, selon l'entreprise, permettra de réduire les coûts d'expédition et d'améliorer les délais de commercialisation.

« Cette expansion représente vraiment la prochaine étape vers le renforcement de nos capacités internes en matière d'eau pétillante alcoolisée. Il s'agit de l'un des nombreux investissements récents que nous avons faits à Fort Worth dans le but de développer notre portefeuille de produits super premium et de transformer les offres de l'entreprise pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs », a déclaré Jim Crawford, vice-président et directeur général de la brasserie Fort Worth chez Molson Coors.

L'entrepôt d'environ 18 500 mètres carrés devrait permettre à la brasserie d'améliorer sa capacité interne de stockage, de conditionnement, d'expédition et de logistique en ce qui concerne les boissons en canettes, créant en même temps des emplois supplémentaires dans le marché de Fort Worth. Il comprendra un système d'emballage de caisses mixtes à la fine pointe de la technologie capable d'emballer jusqu'à six saveurs différentes dans des caisses de 12 ou de 24 et de remballer jusqu'à 1,5 million de barils par an.

Le nouvel entrepôt pourra également être utilisé pour les futures marques que l'entreprise produire dans le cadre de son objectif d'étendre son portefeuille au-delà de la bière.

Ces projets représentent le plus récent investissement de Molson Coors pour développer ses capacités. En 2020, l'entreprise a investi dans des projets visant à augmenter d'environ 400 % sa capacité de production d'eau pétillante alcoolisée aux États-Unis. En 2021, elle a quadruplé sa production canadienne d'eau pétillante alcoolisée et a investi 35 millions de dollars supplémentaires au Royaume-Uni pour procéder à toute une série de mises à niveau, notamment l'ajout de sa première chaîne de mise en canette d'eau pétillante alcoolisée.

La construction devrait s'achever dans le courant de l'année.

