Molson Coors Beverage : lance un programme de prix financiers destinés à des étudiants autochtones, noirs et de couleur (PANDC) et féminins au Canada

Alors que les échanges sur la diversité et l'équité se poursuivent au Canada et aux États-Unis, Molson Coors a annoncé aujourd'hui un nouveau programme de prix financiers destinés à des étudiants PANDC et féminins inscrits à certains programmes de brassage postsecondaires canadiens offerts par différents collèges et universités.

Ces prix seront présentés conjointement avec Six Pints Collective, la division de bières artisanales de l'entreprise de boissons canadienne Molson Coors, et permettront d'aider des étudiants inscrits à des programmes de brassage reconnus de trois universités et collèges canadiens, soit leprogramme de certificat de deuxième cycle en sciences du brassage de l'Université Bishop au Québec, le programme de maître-brasseur et de gestion de l'exploitation des brasseries du collège Niagaraen Ontario et le programme de brassage et d'exploitation des brasseries de l'Université polytechnique Kwantlen(KPU)en Colombie-Britannique.

L'entreprise remettra des prix financiers d'une valeur de 2500 $ chacun à neuf étudiants pour la nouvelle année scolaire. Molson Coors commandite le programme de prix PANDC qui encourage les personnes autochtones, noires et de couleur à se joindre à l'industrie du brassage alors que le prix Six Pints destiné aux femmes dans le domaine du brassage est présenté à des étudiantes poursuivant des carrières dans le secteur du brassage et les encourage à en repousser les limites en vue de promouvoir la bière.

Comme le soulignait Frederic Landtmeters, président de Molson Coors entreprise de boissons au Canada, « Bien que l'industrie de la bière ait la réputation d'être un bastion pour les hommes de race blanche, la bière a à cœur de rapprocher et de responsabiliser les communautés dans leur ensemble. Pour y arriver, il faut accroître le niveau de diversité au sein de l'industrie. En 2021, il n'y a pas de place pour les obstacles systémiques dans l'industrie du brassage ni d'ailleurs dans quelque industrie que ce soit. Avec ces nouveaux prix, nous sommes honorés de jouer un rôle dans le développement d'un bassin diversifié de talents dans le secteur du brassage au Canada. Nous croyons que les gens qui brassent la bière devraient être aussi diversifiés que ceux qui savourent leurs créations. »

« Un bassin de talents plus diversifiés va en fin de compte favoriser l'innovation dans le segment de la bière artisanale », d'ajouter Dan Lundberg, directeur commercial chez Six Pints Collective, qui consiste en cinq brasseries et marques artisanales canadiennes, soit Brasseur de Montréal, Creemore Springs Brewing (Ontario), Fine Company (Nouveau-Brunswick), Granville Island Brewing (Colombie-Britannique) et Trou du Diable (Québec). Six Pints distribue aussi le portefeuille de marques de Duvel Moortgat à travers le Canada (sauf au Québec), ainsi que la Hop Valley Bubble Stash IPA de Tenth & Blake.

Dan Lundberg poursuit en disant, « Tout comme nos brasseries artisanales visent à innover et à favoriser la croissance de l'industrie, nous avons besoin de la perspective unique et diversifiée de la prochaine génération de brasseurs féminins. »

Les prix s'inscrivent dans le cadre des efforts plus soutenus de Molson Coors à travers l'Amérique du Nord afin de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion. Plus tôt ce mois-ci, l'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait un deuxième investissement de l'ordre de 1,5 million $ destiné à 33 organismes à travers la région qui se consacrentà l'autonomisation, à l'équité, au développement communautaire et à la justice.

Chapeautée par le projet Justice, cette initiativecomprend un programme de bourses d'études semblableoffert aux États-Unis sous la tutelle de Tenth & Blake, la division de bières artisanales américaine de Molson Coors. Le programme accorde des prix à des étudiants diversifiés inscrits à six universités américaines qui offrent des programmes axés sur le brassage et la fermentation.