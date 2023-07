L'avocate aguerrie rejoint la société mondiale de boissons, avec son expérience de deux décennies dans le domaine juridique,des réglementations et de la gouvernance.

Molson Coors a annoncé aujourd'hui que Natalie Maciolek va rejoindre l'équipe de direction mondiale de la société en tant que Directrice des Affaires juridiques et gouvernementales, à partir du 5 septembre.

Maciolek, qui a occupé le plus récemment le poste de vice-président principal, directeur juridique et secrétaire général de l'entreprise Kohler Co., ayant son siège au Wisconsin, aura comme supérieur hiérarchique le président et directeur général (PDG) de Molson Coors, Gavin Hattersley, et travillera au siège situé à Chicago.

En tant qu'avocate principale de la société, Maciolek va superviser toutes les questions juridiques de la société Molson Coors à niveau mondial, y compris les affaires de gouvernance d'entreprise, conformité aux règlements, titres de la société et affaires gouvernementales.

« Le fait que Natalie, avec sa vaste expérience, nous fournira des conseils fiables et stratégiques, sera un atout formidable pour Molson Coors et pour notre équipe juridique à travers le monde the globe », a déclaré Hattersley. « Elle est un leader très centré sur les personnes et m'a impressionné par l'attention qu'elle accorde au soutien et au développement du potentiel des employés, qui a été la marque distinctive de sa carrière de plus de 20 ans. »

Originaire du Wisconsin, Maciolek a travaillé en tant qu'associée dans l'entreprise Quarles & Brady LLP, sise à Milwaukee, avant de rejoindre Kohler. Pendant ses études à la Faculté de Droit de l'Université du Wisconsin, Maciolek a également passé un été en travaillant en tant qu'assistante juridique pour Miller Brewing Company. Elle est membre du cabinet de campagne Centraide (United Way) du Grand Milwaukee et du comté de Waukesha, membre active de l'Association des Barreaux Américains, Barreau de l'État du Wisconsin, ainsi que de l'Association des conseillers juridiques d'entreprise. En plus d'avoir obtenu son titre de Juris Doctor de la Faculté de Droit de l'Université du Wisconsin, Maciolek détient un diplôme de licence en administration publique (Government) de l'Université de Georgetown.

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Molson Coors, avec sa longue histoire d'unir les gens pour faire la fête », a déclaré Maciolek. « J'ai été attirée par les racines familiales de l'entreprise, ses valeurs et son engagement à mettre les gens à l'avant-plan. C'est une période passionnante pour l'entreprise et j'attends avec impatience de travailler avec mes collègues pour réaliser notre ambition. »

Cette nomination vient à un moment opportun pour Molson Coors, qui a rapporté une croissance des revenus nets de vente de 8,2% en monnaie constante pendant le premier trimestre de l'année 2023. Coors Light et Miller Lite, les marques de base de Molson Coors aux États-Unis, ont augmenté les revenus de deux chiffres dans le premier trimestre, alors que l'activité commerciale de l'entreprise en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et en Asie et Pacifique (APAC) a augmenté de 7,6%.

