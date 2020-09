Molson Coors : s'étend au-delà du rayon de la bière avec une nouvelle gamme de produits non alcoolisés, en partenariat avec L.A. Libations

Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) a dévoilé aujourd'hui une nouvelle gamme de produits non alcoolisés qu'elle entend lancer cet automne dans le cadre des efforts de l'entreprise pour s’étendre au-delà du rayon de la bière et atteindre plus de consommateurs à la recherche de breuvages meilleurs pour vous.

En octobre dernier, le deuxième plus important brasseur au pays, alors connu sous le nom de Molson Coors Brewing Company, s'est redéfini comme la Molson Coors Beverage Company. L’entreprise a ainsi exposé une vision claire de l'exploitation des atouts concurrentiels de sa fondation dans le domaine de la bière pour se développer dans de nouveaux espaces au-delà du rayon de la bière. Aujourd’hui marque les étapes les plus importantes de ce cheminement à ce jour avec le lancement de ces marques sans alcool.

« Nous tenons notre promesse de rechercher de nouvelles opportunités au-delà de la bière, et nous continuerons à innover et à évoluer vers de nouveaux espaces, car c'est un élément important de notre stratégie à long terme », a déclaré Pete Marino, président de la croissance émergente de Molson Coors Beverage Company. « Ce n'est que le début de notre entrée sur le marché avec des marques révolutionnaires, et nous ne pourrions pas avoir un meilleur partenaire pour nous lancer dans cette aventure que LA Libations. »

La première des nouvelles marques à arriver sur les rayons sera HUZZAMD, qui sera lancée en septembre prochain dans le sud de la Californie. Ce soda énergisant riche en saveurs avec probiotiques ajoutés pour maintenir un tube digestif sain et de longue conservation contient 3 g ou moins de sucre par canette de 12 oz et 15 calories ou moins, ce qui donne à HUZZAHMD un point de différence convaincant dans la catégorie des sodas populaires. HUZZAHMD sera lancé en ligne sur le site DrinkHuzzah.com et chez certains détaillants du sud de la Californie en trois saveurs : Fraise et Hibiscus, Poire juteuse et Framboise et Citron.

HUZZAHMD marque la première innovation non alcoolisée de la division de croissance émergente de Molson Coors depuis que l’entreprise a pris une participation minoritaire à long terme dans L.A. Libations en novembre 2019.

« Ces quatre lancements de marques sont soutenus par notre engagement en faveur de la santé, du bien-être et de la responsabilité sociale », affirme Danny Stepper, PDG et co-fondateur de L.A. Libations. « Avec un œil attentif sur la direction que prend le consommateur, en partenariat avec nos principaux détaillants partenaires, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de lancer ces nouvelles marques innovantes aux côtés de notre partenaire Molson Coors. Ces marques donneront aux consommateurs la possibilité de goûter demain, aujourd’hui . »

Les projets à venir continueront d’étendre la gamme de produits non alcoolisés de Molson Coors grâce à un développement de produits novateurs. Parmi les innovations à venir, on peut citer :

MadVine, un soda diététique 100 % végétal, sans calories, sans sucre et sans ingrédients artificiels. Infusé avec des fruits du moine et des ingrédients reconnaissables, y compris la vanille bourbon, le citron yuzu et la cerise noire , MadVine sera lancé en trois saveurs : Clean Cola, Yuzu Lemon-Up, et Dr. Stepper.

Golden Wing, une alternative d'avant-garde au lait à base de céréales, riche en protéines et en nutriments, fabriquée avec de l'orge de première qualité et sans additifs, stabilisateurs ou agents moussants.

une alternative d’avant-garde au lait à base de céréales, riche en protéines et en nutriments, fabriquée avec de l'orge de première qualité et sans additifs, stabilisateurs ou agents moussants. Une boisson de performance nootropique qui n'a pas encore été annoncée et qui offre une meilleure concentration, une meilleure nutrition et de meilleures performances sans l’agitation associée aux boissons à forte teneur en caféine, destinées aux joueurs et aux développeurs.

« Chacune de ces boissons micro-cible un groupe et résout un problème très spécifique qui n'a peut-être jamais été examiné auparavant », a déclaré Adam Louras, vice-président des opérations et du développement des produits à L.A. Libations. « C'est pourquoi je suis enthousiaste à propos de ces produits : ils sont conçus pour de vraies personnes, et je suis impatient de les avoir dans mon propre frigo. »

Bien que la fondation de Molson Coors soit ancrée dans près de 250 ans de brassage de grandes bières, le fabricant mondial de breuvages a indiqué qu'il recherchera également les opportunités de croissance significatives au-delà du rayon de la bière, que ce soit avec les produits à base de CBD et de cannabis, les boissons non alcoolisées, les vins ou les spiritueux. En plus des produits créés en partenariat avec L.A. Libations, Molson Coors a également développé des boissons non alcoolisées à base de cannabis pour les marchés du Canada et du Colorado par le biais de ses coentreprises avec HEXO Corp.

Pour en savoir plus sur les prochaines innovations non alcoolisées de Molson Coors, veuillez consulter le site molsoncoorsblog.com.

À PROPOS DE MOLSON COORS

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens à tous les moments de la vie. De Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling et Staropramen à Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs et d’autres, Molson Coors produit certaines des marques de bière les plus appréciées et les plus emblématiques jamais créées. Bien que l'histoire de l'entreprise soit ancrée dans le houblon, Molson Coors propose une gamme moderne qui s'étend également au-delà du rayon de la bière.

L’engagement de l’entreprise à rehausser les normes de l’industrie et à laisser une empreinte positive sur nos employés, nos clients, nos collectivités et l’environnement se reflète dans la stratégie Notre Empreinte et nos objectifs de développement durable pour 2025. Pour en apprendre davantage sur Molson Coors Beverage Company, visitez molsoncoors.com, MolsonCoorsOurImprint.com ou suivez-nous sur Twitter à @MolsonCoors.

À PROPOS DE L.A. LIBATIONS

Fondé par trois meilleurs amis et cadres dans le domaine des boissons en 2009, L.A. Libations est un créateur, un incubateur et un accélérateur de boissons de nouvelle génération. L.A. Libations s'est forgé un succès industriel en profitant d'événements d'investissement et de sorties de marques prisées avec certaines des plus grandes entreprises de boissons et détaillants du monde tels que The Coca-Cola Company, Kuerig Dr Pepper, Amazon et 7-11. En tant que capitaine de la catégorie des boissons émergentes et conseiller de confiance auprès de nombreux grands détaillants du pays, L.A. Libations est le moteur de l'innovation dans les catégories de boissons « meilleures pour vous ». L.A. Libations a fourni des services pour des marques établies, telles que Zico Coconut Water, Core Water et Body Armor ; s'est associé à des marques émergentes comme Space Shake, Limitless et Lucky Jack ; et a créé des marques telles que Don't Quit, Gloe Brands et Arriba Chelada. En 2019, Molson Coors Beverage Company a pris une participation minoritaire dans L.A. Libations. Pour en savoir plus sur L.A. Libations, visitez le site www.lalibations.com ou sur Instagram à @lalibations.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prévisionnels » au sens des lois fédérales des États-Unis sur les valeurs mobilières. En règle générale, l’utilisation de mots tels que « croire », « viser », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « projeter », « perspective », l’utilisation du futur, et d’autres expressions similaires identifient des énoncés prévisionnels, lesquels ne sont généralement pas de nature historique. Les énoncés qui font référence à des projections de nos performances financières futures, de nos résultats escomptés, des économies de coûts et des tendances de nos activités, et d'autres qualifications d'événements ou de circonstances futurs sont des énoncés prévisionnels et comprennent, entre autres, les attentes concernant les préférences des consommateurs, nos ambitions au-delà de la bière, les forces du secteur et les résultats escomptés. Bien que Molson Coors soit d’avis que les hypothèses sur lesquelles sont basés ses énoncés prévisionnels sont raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces hypothèses s’avéreront exactes. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de l’expérience historique de Molson Coors et des projections et attentes actuelles sont détaillés dans les dépôts de Molson Coors auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Ces facteurs comprennent, entre autres, l'impact de la pandémie de coronavirus, l'impact de la concurrence accrue résultant de la poursuite de la consolidation des brasseurs, de la concurrence sur les prix et des pressions exercées sur les produits ; la santé de l'industrie de la bière et de nos marques sur nos marchés ; les conditions économiques sur nos marchés ; la disponibilité ou l'augmentation du coût des matériaux d'emballage ; le succès de nos entreprises communes ; les risques liés aux opérations sur les marchés en développement et émergents ; les changements dans les exigences légales et réglementaires ; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques ; notre capacité à maintenir l'image de marque, la réputation et la qualité des produits ; et d'autres risques abordés dans nos documents déposés auprès de la SEC, notamment notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Tous les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés par ces mises en garde et par référence aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prévisionnels, qui ne sont valables qu’à la date où ils ont été faits. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prévisionnel, que ce soit à la suite de tout nouveau renseignement, de tout événement futur ou pour toute autre raison.

