(Alliance News) - Molten Ventures PLC a déclaré mercredi qu'elle s'était adaptée à un environnement de taux d'intérêt plus élevés tout en restant optimiste quant à l'évolution vers un climat d'investissement plus favorable.

La société de capital-risque basée à Londres a indiqué que la valeur nette des actifs par action a diminué de 15 % pour atteindre 662 pence par action au 31 mars, contre 780 pence l'année précédente.

Malgré cela, la perte avant impôts s'est réduite à 49,8 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, contre 246,7 millions de livres sterling l'année précédente. Molten a enregistré une perte non réalisée sur la réévaluation des investissements de 29 millions de livres sterling, ce qui représente un net recul par rapport aux 240,1 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le directeur général, Martin Davis, a souligné que la société a dû faire face à "des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps, des pressions inflationnistes et des tensions géopolitiques persistantes qui ont jeté une ombre prudente sur certains signes notables de stabilisation au cours du second semestre de l'année".

Il a ajouté : "L'année a été productive pour Molten. Nous avons continué à améliorer notre plateforme innovante pour saisir les opportunités d'investissement exceptionnelles disponibles en soutenant des entreprises technologiques perturbatrices à forte croissance au Royaume-Uni et en Europe. Les performances sous-jacentes des entreprises de notre portefeuille restent solides et les valorisations continuent de se stabiliser alors que l'environnement macroéconomique montre des signes d'amélioration."

En ce qui concerne l'avenir, M. Davis a déclaré : "Nous restons prudemment optimistes : "Nous restons prudemment optimistes quant à la stabilisation des taux d'intérêt, et les premiers signes d'une reprise de l'activité de levée de capitaux indiquent une évolution potentielle vers un climat d'investissement plus favorable. La solidité de notre modèle d'entreprise nous permet d'envisager l'avenir avec confiance."

Les actions de Molten Ventures étaient en hausse de 14 % à 385,65 pence chacune mercredi matin à Londres.

