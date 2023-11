Molten Ventures PLC - Société de capital-risque basée à Londres - Achève le placement et la souscription dans le cadre de l'offre via la plateforme d'investissement basée à Londres PrimaryBid Ltd, annoncée lundi et clôturée mardi après-midi. L'offre de PrimaryBid a permis de souscrire 888 888 nouvelles actions au prix de 270 pence chacune, et 21,3 millions d'actions au total ont été souscrites au même prix. Le produit brut de l'opération s'élève à 57,4 millions de livres sterling. Les nouvelles actions représentent environ 13,9 % du capital social existant. La société prévoit que les transactions sur les nouvelles actions commenceront le 15 décembre.

Cours actuel de l'action : 265,00 pence, en hausse de 3,2 % à Londres mercredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 30

