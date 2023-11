(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Saietta Group PLC - Concepteur, ingénieur et fabricant de solutions "eDrive" pour véhicules électriques, basé à Towcester, en Angleterre - Propose un placement et une souscription d'actions nouvelles pour lever un minimum de 5,2 millions de livres sterling, en fixant le prix de chaque action à 17 pence. Cette proposition s'accompagne d'une option de courtage accordée à Canaccord Genuity Ltd pour un montant supplémentaire de 1,0 million de livres sterling. La levée de fonds est réalisée en deux tranches : environ 1,7 million de livres sterling via la levée de fonds ferme et un minimum de 4,7 millions de livres sterling via une levée de fonds conditionnelle. La levée de fonds devrait satisfaire les besoins en fonds de roulement de la société jusqu'à la fin du mois de mars 2024, date à laquelle la société devrait avoir annoncé un certain nombre de développements commerciaux majeurs.

----------

Syncona Ltd - Investisseur londonien dans les entreprises de santé - Note que sa société de portefeuille Autolus Therapeutics PLC soumet une demande de licence biologique à l'US Food & Drug Administration pour l'obecabtagene autoleucel pour les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë adulte à cellules B en rechute/réfractaire. La demande est basée sur les données de l'étude Felix. Autolus a également fait des progrès "significatifs" dans la préparation de son site de production pour le lancement commercial prévu d'obe-cel, avec son nouveau site de production commerciale de 70 000 pieds carrés, The Nucleus, qui a une capacité initiale de 2 000 lots par an. Dans l'attente de l'approbation de la demande de licence biologique par la Food & Drug Administration, la société prévoit de lancer le lancement commercial de l'obe-cel aux États-Unis en 2024. Elle prévoit également de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché de l'obe-cel auprès de l'Agence européenne des médicaments au cours du premier semestre 2024.

----------

Molten Ventures PLC - Société de capital-risque basée à Londres - réalise un placement de 55 millions de livres sterling et une souscription de 20,4 millions d'actions nouvelles au prix de 270 pence chacune, ce qui représente environ 13 % de l'ensemble des actions. L'offre au détail reste ouverte et devrait se terminer mardi à 1500 GMT.

----------

Quadrise PLC - Société de technologie des huiles résiduelles basée à Londres - déclare que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale annuelle, mais note que la résolution 3 n'a été adoptée qu'avec 68% des actionnaires votant en sa faveur. La résolution 3 concerne le renouvellement du mandat du directeur non exécutif Dilip Shah, qui doit se retirer par rotation. L'entreprise déclare à ce sujet "Le conseil d'administration s'est engagé à poursuivre son engagement auprès des actionnaires afin de comprendre les points de vue de ceux qui ont voté contre la résolution 3 et les consultera au cours des prochains mois afin d'écouter attentivement les commentaires et de déterminer les prochaines étapes.

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.