(Alliance News) - Molten Ventures PLC a informé vendredi le marché de l'évolution positive de la réalisation des portefeuilles en cours.

La société de capital-risque basée à Londres investit dans le développement d'entreprises numériques à forte croissance.

Après avoir investi pour la première fois en 2016, la société a annoncé vendredi qu'elle gagnerait 26 millions de dollars grâce à la vente de sa participation dans Graphcore Ltd après que la société de semi-conducteurs a été rachetée par le groupe japonais SoftBank Group Corp.

En mars, après être entré en fonction en 2016, Molten a déclaré qu'il se retirerait de la plateforme d'avantages sociaux et de récompenses Perkbox Ltd suite à son acquisition par Great Hill Partner LP.

La vente est maintenant terminée et la société obtiendra un produit en espèces d'environ 18 millions de livres sterling, soit 10 % de plus que la valeur de sa participation de 16,3 millions de livres sterling.

Par ailleurs, en avril, il a été révélé que l'entreprise de technologie médicale Endomagnetics Ltd serait rachetée par Hologic Inc.

Molten, qui a commencé à investir dans Endomag en 2018, a déclaré que l'opération valorise sa participation dans la société "modestement au-dessus" de la valeur de détention de 34,7 millions de livres sterling. La transaction progresse maintenant dans le processus de clôture.

Ces dernières ventes s'ajouteront aux 520 millions de livres sterling de réalisations générées par l'entreprise depuis 2016. Conformément à la politique d'allocation du capital de Molten, 10 % des produits doivent être alloués à des rachats d'actions.

Dans d'autres nouvelles, Molten a noté les récentes levées de fonds réalisées par deux de ses entreprises investies.

Le fournisseur de services de lancement ISAR Aerospace SE, basé à Ottobrunn en Allemagne, a levé 220 millions de livres sterling en juin, qui seront utilisés pour construire une usine plus grande et entièrement automatisée à Munich.

De son côté, RavenPack International SL, fournisseur de services d'analyse de données, a obtenu ce mois-ci 20 millions de livres sterling de la société de conseil et d'investissement technologique GP Bullhound pour accélérer le développement et le lancement de sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle.

Le président-directeur général, Martin Davis, a déclaré : "Ces réalisations et le fait que les principales entreprises du portefeuille, ISAR Aerospace et Ravenpack, attirent des investissements, même dans un environnement qui reste difficile pour la collecte de fonds, démontrent la grande qualité de notre portefeuille. Plus important encore, l'évaluation des récentes sorties souligne la rigueur de notre méthodologie d'évaluation".

Les actions de Molten Ventures étaient en baisse de 1,9 % à 382,00 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

