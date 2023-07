MOLTEN VENTURES VCT PLC : Barclays maintient sa recommandation à l'achat

Molten Ventures VCT PLC est un trust de capital-risque (VCT) axé sur la technologie et basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir des rendements à long terme, exempts d'impôts, aux actionnaires par une combinaison de dividendes et de croissance du capital. La Société investit dans des placements non cotés, principalement dans le secteur de la technologie. La Société investit dans divers secteurs, notamment la fabrication, la technologie, les services publics, le recrutement, l'ingénierie, les logiciels, les services, les loisirs et l'alimentation. Le gestionnaire des investissements de la Société est Elderstreet Investments Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds