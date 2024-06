Molten Ventures VCT PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. Les objectifs d'investissement de la société sont de fournir des rendements non imposables à long terme aux actionnaires par une combinaison de dividendes et de croissance du capital ; investir dans un portefeuille diversifié de petites sociétés non cotées en mettant l'accent sur le secteur de la technologie et viser des dividendes annuels de 5% de la valeur liquidative par action (sous réserve de facteurs de liquidité et de réglementation). La Société investit dans divers secteurs, tels que les technologies d'entreprise et grand public, les systèmes d'exploitation différenciés, l'apprentissage automatique et les soins de santé numériques. Le gestionnaire d'investissement de la société est Elderstreet Investments Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds