Molten Ventures fait le point sur sa facilité de crédit avec SVB UK et JPMorgan Chase

(Alliance News) - Molten Ventures VCT PLC a fourni mardi une mise à jour concernant sa facilité de crédit renouvelable auprès de la filiale britannique de la Silicon Valley Bank et de JP Morgan Chase Bank NA.

Molten Ventures est une société de capital-risque basée à Londres. Elle dispose actuellement d'une facilité de crédit renouvelable non utilisée d'un montant maximum de 60 millions de livres sterling auprès de SVB UK et de JP Morgan Chase, ainsi que d'un prêt à terme de 90 millions de livres sterling. SVB UK fournit 40 % des deux facilités, et JPMorgan Chase Bank le reste.

Suite à l'acquisition de SVB UK par HSBC, Molten Ventures a déclaré que les facilités resteraient à sa disposition.

Elle a ajouté qu'elle disposait d'une solide position de trésorerie, avec des soldes de trésorerie bruts dépassant actuellement 30 millions de livres sterling, dont moins d'un million de livres sterling est actuellement déposé auprès de SVB UK.

"En ce qui concerne les sociétés du portefeuille de Molten, les récents développements positifs signifient que Molten ne prévoit pas d'impact significatif sur les liquidités suite à la faillite de SVB ou de SVB UK", a déclaré Molten Ventures dans un communiqué.

"La grande majorité des entreprises de base de Molten étaient déjà bien diversifiées en termes de relations bancaires et de risque de contrepartie. Molten a travaillé en étroite collaboration avec les entreprises de son portefeuille pour améliorer encore cette position au cours des derniers jours".

Les actions de Molten Ventures étaient en hausse de 7,0 % à 324,80 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

