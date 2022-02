Les investisseurs de Zendesk rejettent l'offre de rachat de la société mère SurveyMonkey

Zendesk Inc a déclaré vendredi que ses investisseurs ont rejeté le projet de rachat de la société mère de SurveyMonkey, Momentive Global, et qu'il a mis fin à l'accord de fusion.

"Bien que nous ayons été enthousiasmés par le potentiel de cette transaction pour transformer l'expérience client et créer de la valeur pour les actionnaires, nous respectons et apprécions les perspectives de nos actionnaires", a déclaré Mikkel Svane, fondateur et directeur général de Zendesk, dans un communiqué.

L'opération, évaluée à environ 4 milliards de dollars, avait été vivement critiquée par d'éminents investisseurs, dont des fonds de pension publics et de grands fonds communs de placement, qui ont remis en question sa raison d'être et ont déclaré qu'elle serait probablement trop risquée.

Les actionnaires des deux sociétés devaient voter en faveur de l'opération pour que la fusion soit réalisée. Mais comme les investisseurs de Zendesk s'y opposaient, on s'attendait à ce que l'accord soit rejeté, ce qui aurait mis fin à la proposition de rachat.

Le vote officiel a eu lieu il y a plusieurs heures et la société a déclaré dans un dépôt réglementaire en fin de journée que les détenteurs de 101 509 554 actions, soit 83,5 % des actions ordinaires émises, étaient présents lors du vote. Au total, 91 677 121 voix ont été exprimées contre l'opération, 9 334 851 voix ont été exprimées en faveur de l'opération et 497 581 se sont abstenues.

Malgré la perte, M. Svane a émis une note optimiste, affirmant que l'"activité de Zendesk n'a jamais été aussi forte" et que la société est sur une "voie claire pour (générer) 3,4 milliards de dollars de revenus d'ici 2025."

En octobre, Zendesk a accepté d'acheter Momentive dans le cadre d'un accord portant uniquement sur des actions. La société d'investissement activiste Jana Partners a exhorté la société à renoncer à l'acquisition et des investisseurs, dont Janus Henderson, Neuberger Berman et le système de retraite de Floride, Florida State Board of Administration, se sont prononcés contre.

"Nous pensons qu'un rejet de l'acquisition proposée par Momentive serait une énorme victoire pour les actionnaires de Zendesk, une répudiation du conseil d'administration de Zendesk et une forte indication que Zendesk a besoin d'un changement significatif de son conseil d'administration ou devrait être vendu", a déclaré un représentant de Jana Partners plus tôt dans la journée de vendredi, avant que le vote ne soit terminé, mais alors que les premières indications suggéraient que les investisseurs de Zendesk le rejetteraient.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que Jana Partners a lancé une course aux procurations pour Zendesk et a nommé quatre candidats au poste d'administrateur, arguant que la société doit être réhabilitée après la tentative impopulaire d'achat de Momentive.