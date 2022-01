Zendesk s'en tient au plan de rachat de Momentive alors que les investisseurs activistes protestent.

La société de logiciels Zendesk Inc. a réitéré jeudi les avantages de son projet d'acquisition de Momentive Global Inc. et a demandé aux actionnaires de voter en sa faveur, juste après que deux investisseurs activistes se soient opposés à l'opération.

Dans une lettre aux actionnaires http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20220113:nBwc4W87ka&default-theme=true, Zendesk a réaffirmé la plupart des synergies qui ont été divulguées plus tôt au sujet de l'opération entièrement en actions visant à acheter Momentive, la société mère du portail de sondage en ligne SurveyMonkey.

"La décision du conseil d'administration de Zendesk d'acquérir Momentive est le résultat d'un processus d'examen réfléchi et délibéré couvrant de multiples alternatives dans des marchés adjacents et complémentaires", a déclaré la société.

Cependant, l'investisseur activiste Janus Henderson Investors a déclaré mardi qu'il ne voyait pas d'avantage stratégique à l'acquisition proposée par la société de logiciels et a conseillé à la société de se concentrer à nouveau sur l'exécution de ses activités autonomes.

Janus Henderson détient une participation de 4,94 % dans Zendesk, selon les données de Refinitiv.

Pendant ce temps, un autre investisseur activiste, Jana Partners, a augmenté la pression sur Zendesk pour qu'il abandonne ses plans d'acquisition, arguant que l'opération était trop chère. Au moment où l'opération a été annoncée, en octobre, elle était évaluée à près de 4 milliards de dollars.

Zendesk a déclaré qu'elle était "de plus en plus convaincue de la valeur ajoutée et des synergies attendues" de l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre de cette année.