Macron lance un appel de dernière minute à la gauche découragée alors que Le Pen progresse.

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dans les derniers jours de campagne avant le premier tour des élections françaises de dimanche, le président Emmanuel Macron fait un brusque virage à gauche pour mobiliser les électeurs qui avaient l'habitude de voter pour les socialistes et dont il craint qu'ils restent chez eux le jour du vote. Macron, qui a passé les cinq dernières années à courtiser le centre-droit après avoir démoli le parti socialiste et attiré la plupart de ses électeurs en 2017, corrige soudainement le tir, alors que les sondages d'opinion montrent qu'une abstention record pourrait aider la candidate d'extrême droite Marine Le Pen à gagner. Lors d'une rencontre jeudi avec les lecteurs du journal Le Parisien, M. Macron a promis d'étendre des mesures coûteuses pour protéger les électeurs de la hausse des prix de l'électricité et de l'essence, et a déclaré que lorsque les entreprises versent des dividendes, elles devraient être obligées de partager une partie des bénéfices avec les employés. Vendredi, il a également nié avoir trop viré à droite au cours de son premier mandat, qui l'a vu réduire les impôts des riches, diminuer les allocations logement et ordonner une répression policière des manifestations des "gilets jaunes". "Avec ce que nous avons fait pour l'éducation et les hôpitaux, je n'ai pas le sentiment qu'il s'agit d'un programme de droite", a déclaré M. Macron sur la radio RTL, soulignant que s'il promettait de relever l'âge de la retraite, il prévoyait également de porter la pension mensuelle minimale à 1 100 euros (1 196 dollars). Les sondages d'opinion montrent que Le Pen, la principale rivale de Macron, se rapproche du président à deux jours du premier tour, stimulée par sa stratégie consistant à mettre l'accent sur le coût de la vie au moment même où les prix record à la pompe à essence et l'inflation des denrées alimentaires en font la principale préoccupation des électeurs. Macron, quant à lui, perd du terrain depuis la mi-mars, lesté par un programme qui comporte des mesures conservatrices impopulaires comme le report de l'âge de la retraite à 65 ans et la subordination de certaines prestations sociales à la formation. "Aujourd'hui, les électeurs de gauche pensent qu'il est trop à droite", a déclaré à Reuters Jean-Daniel Levy de l'institut de sondage Harris Interractive. "Donc rassurer la gauche est un défi important pour le président". Lors d'un rassemblement samedi dernier, M. Macron a lancé un appel clair aux électeurs de gauche, applaudissant les enseignants et les infirmières, promettant de créer des emplois dans les hôpitaux et les maisons de retraite et affirmant que les prestations sociales seraient conditionnées à une formation et non à des travaux d'intérêt général comme cela avait été suggéré précédemment. LE PEN COURTISE AUSSI LA GAUCHE Les sondages montrent que Le Pen a gagné du terrain parmi les électeurs de gauche plus pauvres en promettant de réduire la TVA sur l'essence de 20 % à 5,5 % et de permettre aux gens de prendre leur retraite deux ans plus tôt que l'âge minimum actuel de 62 ans s'ils ont commencé à travailler avant 20 ans. Pendant ce temps, les électeurs de centre-gauche mieux lotis disent qu'ils pourraient s'abstenir cette fois-ci si Macron affronte Le Pen au second tour du scrutin du 24 avril, le privant ainsi de ce que l'on appelle le "front républicain", par lequel les électeurs de la majorité finissent par se rallier à tout candidat confronté à l'extrême-droite. Le sondage Ifop le plus récent montre une course serrée entre Macron à 52% et Le Pen à 48% si ces deux-là s'affrontent au second tour. Les initiés de la campagne disent également que Macron doit faire appel à la gauche avant le premier tour, car arriver deuxième derrière Le Pen dimanche lui donnerait un fort élan avant le second tour. Dans les sondages d'opinion sur le premier tour, le soutien à Macron a chuté d'un pic de 31,5 % en mars, aux premiers jours de la guerre en Ukraine, à 26,5 % maintenant, tandis que le soutien à Le Pen a bondi de 16 % à 24 %. "Macron a besoin des votes de la gauche dès le premier tour", a déclaré à Reuters Juliette Meadel, une ancienne ministre socialiste qui a rejoint son camp. "Il a plus que jamais besoin de ces électeurs cette année car il y a un élan derrière Le Pen et des doutes sur son programme." Macron a commencé à attaquer Le Pen sur la sincérité de ses politiques sociales. "Je pense que le programme social de Marine Le Pen est un mensonge. Parce qu'elle ne peut pas le financer", a-t-il déclaré aux lecteurs du Parisien. "Les politiques sociales de Marine Le Pen sont financées avec de la fausse monnaie". (1 $ = 0,9197 euros)

