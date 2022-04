Un responsable sud-coréen signale que des ballons porteurs de tracts pourraient à nouveau flotter au-dessus du Nord.

Kwon Young-se, nommé au poste de ministre de l'unification dans un nouveau gouvernement conservateur, a déclaré qu'il pensait que l'interdiction d'envoyer de la propagande, introduite par le gouvernement libéral sortant alors qu'il tentait d'améliorer les liens avec le Nord, était une violation du droit à la liberté d'expression.

"Je pensais que réglementer légalement de telles activités était problématique du point de vue constitutionnel", a déclaré Kwon aux journalistes.

Les transfuges nord-coréens et les activistes en Corée du Sud envoyaient depuis des décennies des ballons portant des tracts flottant à travers la frontière étroitement gardée entre les deux Corées.

Ils ont également envoyé de la nourriture, des médicaments, de l'argent, des mini-radios et des clés USB chargées de nouvelles et de dramatiques sud-coréennes via des ballons et des bouteilles en plastique sur les cours d'eau frontaliers.

La Corée du Nord, qui est toujours techniquement en guerre avec le Sud après que leur conflit de 1950-53 se soit terminé par une trêve, a par le passé menacé d'attaquer la Corée du Sud à cause des ballons.

Le gouvernement sortant a interdit les efforts de propagande en 2020, affirmant qu'ils mettaient en danger la sécurité des résidents à la frontière.

Les transfuges et les activistes ont dénoncé l'interdiction comme faisant partie des efforts visant à blanchir le Nord et à faire taire les critiques alors que le gouvernement tentait d'améliorer les liens.

Le président élu Yoon Suk-yeol, qui doit prendre ses fonctions le 10 mai, a nommé mercredi Kwon au poste de responsable de la politique nord-coréenne au ministère de l'Unification, alors qu'un nouveau gouvernement prend forme et devrait adopter une ligne plus dure avec le Nord.

Kwon a déclaré qu'il maintenait la position exposée dans un commentaire de 2021 dans lequel il appelait à l'abolition de l'interdiction et accusait l'administration de l'époque de négliger les Nord-Coréens ordinaires.

"Le gouvernement actuel semblait uniquement désireux d'améliorer les relations avec les dirigeants du Nord, et non intéressé par le changement de la société nord-coréenne", écrivait-il à l'époque.

Kwon, qui devra faire face à une audition de confirmation parlementaire, a déclaré qu'il serait "difficile de normaliser" les liens intercoréens à un moment où Pyongyang continue de développer son programme nucléaire.

Une administration Yoon pourrait sembler "dure" et "belliciste" car elle cherche à renforcer sa capacité militaire pour mieux dissuader les menaces nord-coréennes, mais il s'efforcera de créer une dynamique de dialogue pour désamorcer les tensions, a déclaré Kwon.