Le suédois Momentum Group bondit de 12% à 174 SEK à la Bourse de Stockholm en milieu de séance, après l'annonce d'un projet de scission du groupe en deux entités cotées distinctes, l'une dédiée aux outils, consommables et équipements de protection et l'autre aux composants et services industriels. "L'objectif serait d'augmenter la valeur pour les actionnaires à court et à long terme en se concentrant davantage", explique le management. Le conseil d'administration a demandé aux dirigeants opérationnels de plancher sur ce projet. Momentum rappelle que ses deux divisions sont déjà indépendantes sur le plan opérationnel. Les conclusions des travaux réalisés seront rendues publiques plus tard dans l'année.

