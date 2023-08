Momentum Multi-Asset Value Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. La société s'engage à investir dans un portefeuille diversifié composé principalement d'actions britanniques et étrangères, de crédit, d'actifs spécialisés et défensifs. La société se concentre sur la réalisation d'un rendement total d'au moins l'indice des prix à la consommation (IPC) plus 6 % par an après les coûts avec une faible volatilité et vise à augmenter les dividendes versés aux actionnaires au moins en fonction de l'inflation, par l'application d'une politique d'investissement multi-actifs. Ses actions britanniques comprennent des actions de moyenne capitalisation. Ses actions d'outre-mer sont investies dans des fonds gérés par des gestionnaires de fonds tiers. Ses actifs spécialisés comprennent une gamme d'actifs et d'opportunités, notamment l'immobilier, l'infrastructure, le capital-investissement et les finances spécialisées. Le gestionnaire d'investissement de la société est Momentum Global Investment Management Limited.