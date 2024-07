Regulatory News:

Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à la société de bourse TP ICAP (Europe).

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE (FR001400H3A0 – ALMCE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024:

10,716 titres

123,084.21 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 11,329 titres 97,941.93 EUR 176 transactions VENTE 9,193 titres 80,384.07 EUR 182 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8,580 titres

141,409.24 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 03/07/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titres

200,000.00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de Mon courtier énergie groupe :

Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d’accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leur facture de gaz et/ou d’électricité. L’offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.

Mon courtier énergie groupe s’appuie sur l’expertise d’environ 180 collaborateurs répartis au siège et dans les agences « licenciées » en régions.

Pour plus d’informations : www.moncourtierenergie.com

Annexe

Achats Vente ALMCE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 176 11 329 97 941,93 182 9 193 80 384,07 20240101 0 0 0,00 0 0 0,00 20240102 1 1 8,00 1 1 8,00 20240103 2 73 576,80 1 1 8,00 20240104 2 33 259,74 1 1 7,90 20240105 1 1 7,87 1 1 7,87 20240108 2 39 306,54 1 1 7,86 20240109 1 1 7,86 1 1 7,86 20240110 1 1 8,00 1 1 8,00 20240111 1 1 7,86 2 74 592,59 20240112 1 1 8,02 3 391 3 142,22 20240115 1 1 8,09 4 591 4 786,59 20240116 2 491 3 908,36 1 1 7,96 20240117 1 1 7,91 1 1 7,91 20240118 1 1 7,90 1 1 7,90 20240119 1 1 7,90 1 1 7,90 20240122 1 1 8,00 1 1 8,00 20240123 1 1 7,90 1 1 7,90 20240124 1 1 7,90 1 1 7,90 20240125 2 72 568,80 1 1 7,90 20240126 2 26 205,40 1 1 7,90 20240129 1 1 7,90 1 1 7,90 20240130 1 1 7,86 1 1 7,86 20240131 1 1 7,90 1 1 7,90 20240201 2 209 1 651,10 1 1 7,90 20240202 2 6 47,30 1 1 7,90 20240205 1 1 7,90 1 1 7,90 20240206 1 1 7,92 1 1 7,92 20240207 1 1 8,00 1 1 8,00 20240208 1 1 8,00 1 1 8,00 20240209 1 1 7,90 1 1 7,90 20240212 1 1 7,90 1 1 7,90 20240213 1 1 7,90 1 1 7,90 20240214 1 1 7,90 1 1 7,90 20240215 1 1 7,90 1 1 7,90 20240216 1 1 8,00 2 14 112,52 20240219 1 1 8,00 1 1 8,00 20240220 1 1 8,00 1 1 8,00 20240221 1 1 8,00 1 1 8,00 20240222 2 4 32,12 1 1 8,15 20240223 1 1 8,00 1 1 8,00 20240226 1 1 8,12 1 1 8,12 20240227 2 9 71,46 1 1 7,94 20240228 1 1 8,00 1 1 8,00 20240229 2 66 526,05 1 1 8,00 20240301 1 1 8,15 1 1 8,15 20240304 1 1 8,10 1 1 8,10 20240305 1 1 8,15 1 1 8,15 20240306 4 919 7 355,52 1 1 8,10 20240307 1 1 8,10 1 1 8,10 20240308 1 1 8,10 1 1 8,10 20240311 1 1 8,15 1 1 8,15 20240312 2 139 1 112,00 1 1 8,00 20240313 2 31 249,60 1 1 8,10 20240314 1 1 8,18 1 1 8,18 20240315 1 1 8,18 1 1 8,18 20240318 1 1 8,10 1 1 8,10 20240319 1 1 8,08 2 76 627,58 20240320 1 1 8,26 1 1 8,26 20240321 1 1 8,26 1 1 8,26 20240322 1 1 8,26 1 1 8,26 20240325 1 1 8,10 3 301 2 438,60 20240326 1 1 8,10 1 1 8,10 20240327 1 1 8,25 2 2 16,50 20240328 1 1 8,10 1 1 8,10 20240329 0 0 0,00 0 0 0,00 20240401 0 0 0,00 0 0 0,00 20240402 2 102 834,36 1 1 8,18 20240403 1 1 8,18 1 1 8,18 20240404 2 106 854,38 1 1 8,08 20240405 1 1 8,06 1 1 8,06 20240408 1 1 8,04 1 1 8,04 20240409 2 26 206,54 2 5 40,60 20240410 2 77 608,30 2 51 410,90 20240411 1 1 8,06 3 481 3 896,86 20240412 1 1 8,16 1 1 8,16 20240415 1 1 8,16 2 221 1 842,96 20240416 1 1 8,20 1 1 8,20 20240417 2 106 867,08 1 1 8,18 20240418 2 26 212,82 1 1 8,32 20240419 1 1 8,20 3 115 956,16 20240422 1 1 8,38 2 120 1 005,60 20240423 1 1 8,40 1 1 8,40 20240424 1 1 8,48 2 6 51,18 20240425 1 1 8,52 2 261 2 239,32 20240426 4 1 250 10 559,78 2 71 617,58 20240429 3 710 5 948,86 1 1 8,42 20240430 5 1 351 11 191,38 2 2 17,16 20240501 0 0 0,00 0 0 0,00 20240502 1 1 8,10 2 194 1 582,98 20240503 2 279 2 348,82 5 1 181 9 873,46 20240506 1 1 8,68 10 2 139 18 997,32 20240507 1 1 9,40 3 313 2 956,84 20240508 1 1 9,50 2 241 2 289,50 20240509 3 721 6 725,28 1 1 9,48 20240510 1 1 9,32 2 261 2 453,32 20240513 1 1 9,44 2 241 2 275,04 20240514 2 205 1 894,40 2 88 830,72 20240515 2 269 2 464,04 2 201 1 881,16 20240516 1 1 9,34 1 1 9,34 20240517 2 6 55,56 2 251 2 374,26 20240520 1 1 9,36 2 151 1 434,36 20240521 1 1 9,36 1 1 9,36 20240522 2 6 55,92 1 1 9,32 20240523 1 1 9,50 1 1 9,50 20240524 1 1 9,50 1 1 9,50 20240527 1 1 9,60 2 231 2 199,20 20240528 1 1 9,52 2 3 28,68 20240529 1 1 9,58 2 147 1 411,18 20240530 1 1 9,60 1 1 9,60 20240531 1 1 9,50 1 1 9,50 20240603 2 251 2 379,50 1 1 9,50 20240604 1 1 9,50 1 1 9,50 20240605 1 1 9,50 1 1 9,50 20240606 1 1 9,48 1 1 9,48 20240607 1 1 9,50 2 216 2 060,60 20240610 1 1 9,50 2 44 419,72 20240611 1 1 9,58 2 52 498,16 20240612 1 1 9,52 1 1 9,52 20240613 2 331 3 131,40 1 1 9,60 20240614 4 1 201 11 256,44 1 1 9,44 20240617 2 248 2 256,80 1 1 9,10 20240618 5 1 346 12 061,86 1 1 9,06 20240619 3 504 4 386,92 1 1 8,88 20240620 1 1 8,88 2 341 3 034,88 20240621 1 1 9,04 2 23 207,92 20240624 1 1 9,06 2 3 27,18 20240625 1 1 9,04 1 1 9,04 20240626 1 1 9,06 2 2 18,12 20240627 1 1 9,06 1 1 9,06 20240628 1 1 8,90 1 1 8,90

