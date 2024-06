Regulatory News:

Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, informe ses actionnaires que l’assemblée générale mixte (AGM) du 19 juin 2024 a pu valablement délibérer, le quorum requis ayant été atteint.

L’AGM a adopté l’ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d’administration. La Société souhaite remercier l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, pour leur engagement et leur soutien.

Le résultat consolidé du vote par résolution et le procès-verbal de l’AGM du 19 juin 2024 seront disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Actionnaires / Assemblées générales, dans les délais légaux.

À propos de Mon courtier énergie groupe :

Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d’accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leur facture de gaz et/ou d’électricité. L’offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.

Mon courtier énergie groupe s’appuie sur l’expertise d’environ 180 collaborateurs répartis au siège et dans les agences « licenciées » en régions.

