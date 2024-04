Chiffre d’affaires annuel en hausse de +10% à 21 M€ Dynamique commerciale conforme au plan de marche présenté lors de l’introduction en Bourse en mai 2023 : Acquisition de 10 000 nouveaux clients (+42% vs. 2022) Déploiement de l’activité « Transition énergétique » Montée en puissance de l’activité en Espagne Modèle de croissance historiquement rentable avec un résultat d’exploitation positif à 1,5 M€ en 2023 Proposition de versement d’un solde de dividende de 0,33 € par action, portant le dividende 2023 à 0,46 € par action Trésorerie de 8,3 M€ au 31 décembre 2023 Objectifs 2025 réitérés : Chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ Résultat d’exploitation d’environ 5 M€ Réseau composé de plus de 40 agences Participez au webinaire ce jour à 17h00 INSCRIVEZ-VOUS ICI

Regulatory News:

Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui ses résultats annuels financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 10 avril 20241.

Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « 2023 a été une année structurante pour le groupe à plusieurs égards. Tout d’abord, le succès de notre introduction en bourse, au-delà du renforcement de notre assise financière, nous a permis d’accroitre notre visibilité et notre notoriété en tant que leader du courtage en énergie B2B en France. Nous avons continué d’investir dans l’extension de notre réseau d’agences, dans la conception de nouvelles offres pour la transition énergétique, et également de solidifier notre ancrage en Espagne, notre premier marché à l’international. Ces efforts portent leurs fruits, comme en atteste l’acquisition des 10 000 nouveaux clients au cours des 12 derniers mois. Notre chiffre d’affaires a ainsi atteint 21 millions d’euros, affichant une progression de +10% après une année 2022 déjà particulièrement dynamique compte tenu de la forte demande observée sur le marché de l’énergie sur cette période. Cette croissance pérenne est toujours accompagnée d’une rentabilité solide qui nous permet, dès notre première année de cotation, de proposer la distribution d’un solde de dividende de 0,33 € par action, portant le dividende total au titre de l'exercice 2023 à 0,46 € par action. En 2024, nous poursuivrons notre trajectoire de croissance rentable et, grâce à notre réseau de courtiers répartis sur plus de 30 agences et d’une base de 34 000 clients en constante progression, nous disposons des leviers uniques pour continuer à délivrer les performances présentées lors de l’introduction en bourse. En effet, la robustesse de notre modèle de « licenciés de marque » et les perspectives de croissance structurelle du marché de courtage en énergie nous permettent de réitérer avec confiance nos objectifs financiers à horizon 2025 : un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros, un résultat d’exploitation d’environ 5 millions d’euros et un réseau de plus de 40 agences. Autant d’atouts qui maintiendront Mon courtier énergie groupe comme leader sur son marché. »

____________________________

1 Les procédures d’audit sur les comptes annuels sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’élaboration. Le rapport financier annuel 2023 sera publié dans les délais légaux.

Compte de résultat simplifié

en K€ 2023 2022 Chiffre d’affaires 21 042 19 171 Autres produits d’exploitation 310 249 Achats consommés -15 632 -14 124 Charges de personnel -3 661 -2 617 Autres charges d’exploitation -85 0 Impôts et taxes -98 -73 Variations nettes des amortissements et des dépréciations -415 -216 Total charges d’exploitation -19 891 -17 030 Résultat d’exploitation 1 461 2 390 Résultat financier 69 -24 Résultat courant des sociétés intégrées 1 530 2 365 Résultat exceptionnel -35 -5 Impôt sur les bénéfices -332 -542 Intérêts minoritaires 23 - Résultat net (part du groupe) 1 186 1 818

Le chiffre d’affaires 2023 s’inscrit en hausse de +10% à 21 M€, dont :

96% réalisé grâce à l’excellente dynamique commerciale en France en 2023 ;

3% issus de l’activité « Transition énergétique » ;

1% réalisé à l’international avec les premières ventes en Espagne.

Les charges d’exploitation progressent de +16% à 19,9 M€ en 2023, reflétant les investissements importants dans le développement du réseau commercial pour continuer d’alimenter la croissance, et se décomposent principalement comme suit :

15,6 M€ d’achats consommés qui correspondent notamment à la rémunération versée aux agences licenciées de marque, moteur du développement commercial du Groupe, et représentent 74% du chiffre d’affaires annuel 2023, part identique à l’année 2022. La hausse de +11% est essentiellement due à l’augmentation du chiffre d’affaires généré sur la période.

3,7 M€ de charges de personnel, en progression de +40%, compte tenu des recrutements effectués afin de développer le réseau d’agences, d’accélérer le développement de l’activité « Transition énergétique » et de structurer les équipes en Espagne conformément au plan de marche annoncé lors de l’introduction en bourse.

Ainsi, le résultat d’exploitation pour l’année 2023 ressort à 1,5 M€, en recul de 39% par rapport à 2022.

Après prise en compte du résultat financier de 69 K€, du résultat exceptionnel de -35 K€ et de la charge d’impôt de 340 K€, le résultat net (part du Groupe) pour l’année 2023 s’établit à 1,2 M€.

Au 31 décembre 2023, l’effectif du Groupe et du réseau d’agences a fortement évolué pour atteindre 180 collaborateurs, vs. 120 au 31 décembre 2022.

Trésorerie au 31 décembre 2023

En mai 2023, la Société a réalisé une augmentation de capital de 7 M€ dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth. A la suite de l’exercice partiel de l’option de surallocation, le montant total de l’Offre a été porté à 7,3 M€.

Au 31 décembre 2023, le niveau de trésorerie du Groupe s’élevait à 8,3 M€, vs. 7,9 M€ au 30 juin 2023.

Proposition de distribution d’un dividende

Mon courtier énergie groupe a initié une politique volontariste en matière du dividende dès l’exercice clos au 31 décembre 2021. Le Groupe entend poursuivre cette politique de distribution et le Conseil d'administration proposera à l’assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 19 juin 2024, le versement d'un solde de dividende en numéraire de 0,33 € par action. A la suite du versement d’un acompte sur dividende préalablement à l’introduction en bourse de Mon courtier énergie groupe, le dividende total au titre de l'exercice 2023 atteindrait 0,46 € par action.

Faits marquants de l’année 2023

Acquisition de nouveaux clients et renforcement du maillage commercial

Au 31 décembre 2023, le parc clients de Mon courtier énergie groupe s’élève à 34 000 entreprises2, porté par l’acquisition de plus 10 000 nouveaux clients au cours de l’exercice (+42% vs. 31 décembre 2022).

Le maillage commercial du Groupe s’est également densifié avec l’ouverture de 7 agences en France au cours de l’exercice, portant leur nombre au 31 décembre 2023 à 30 (+30% vs. 31 décembre 2022).

Par ailleurs, plus de 30 nouveaux courtiers ont intégré les agences Mon courtier énergie groupe durant l’année, notamment pour continuer à développer l’activité historique de courtage B2B, ainsi que l’activité de conseil, y compris dans la « Transition énergétique », nouvelle offre lancée au dernier trimestre 2023 et dont la montée en puissance est attendue tout au long de 2024.

____________________________

2 34 000 points de livraison actifs pour lesquels une fourniture de gaz naturel ou d'électricité est en cours.

Initiation de couverture par TP ICAP

En juillet 2023, TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d’affaires spécialisée sur les Small & Midcaps, a initié le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours de 17,80€ par action.

Modification de la composition du Conseil d’administration

En novembre 2023, Madame Claire Vernet-Garnier, administratrice indépendante du groupe et membre du Comité d’audit, a dû quitter ses fonctions au sein du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de Mon courtier énergie groupe est ainsi composé de 8 membres jusqu’à la cooptation d’un nouvel administrateur.

Prix et distinctions

Compte tenu de ses performances opérationnelles au cours de 2023 et de son engagement en termes de RSE, Mon courtier énergie groupe a fait l’objet de plusieurs distinctions de la part de la communauté professionnelle et médiatique :

1 ère société de Nouvelle Aquitaine au classement du journal Les Échos « Les Champions de la croissance 2024 », 10 ème au classement général, 2 ème du secteur de l’énergie et 1 ère société cotée en Bourse ;

société de Nouvelle Aquitaine au classement du journal Les Échos « Les Champions de la croissance 2024 », 10 au classement général, 2 du secteur de l’énergie et 1 société cotée en Bourse ; « FT 1000 » du Financial Times valorisant 1 000 entreprises européennes les plus performantes : 158 ème au classement général, 15 ème dans le secteur de l’énergie et 10 ème parmi les entreprises françaises ;

au classement général, 15 dans le secteur de l’énergie et 10 parmi les entreprises françaises ; Classé 7 ème au « Best Place to Work » France des entreprises de 50 à 250 salariés ;

au « Best Place to Work » France des entreprises de 50 à 250 salariés ; Meilleur réseau de franchise dans la catégorie « Accompagnement d’un réseau de 11 à 50 franchisés », aux Trophées des meilleures franchises de France 2024.

Principaux événements post-clôture

Evolution de la gouvernance

Début janvier 2024, le Conseil d’administration de Mon courtier énergie groupe a décidé de faire évoluer la gouvernance du Groupe afin de répondre aux meilleurs standards de gouvernance en séparant les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général : Guillaume Rouaud, précédemment Directeur général délégué, a été nommé Directeur général Groupe et Charlie Evrard, auparavant Président directeur général, poursuivra son mandat de Président du Conseil d'administration.

Développement en Espagne

Le Groupe a continué de renforcer son implantation en Espagne avec le recrutement de nouveaux courtiers et le lancement d’une offre de service évolutive adaptée à ce marché à fort potentiel. Depuis son implantation il y a un an, Mon courtier énergie groupe a franchi le cap des 1 000 clients B2B et étendu sa présence à 5 zones géographiques majeures (Madrid, Barcelone, Galice, Estrémadure et Andalousie). Le Groupe ambitionne de couvrir les principales régions d’Espagne au cours de l’exercice 2024, en recrutant 10 nouveaux partenaires indépendants. Afin de poursuivre cette dynamique de développement et de coordonner l’équipe locale composée actuellement d’une dizaine de collaborateurs, le Groupe a récemment nommé Joel Campos au poste de Directeur commercial Espagne.

Croissance du réseau d’agences

Mon courtier énergie groupe a ouvert deux nouvelles agences « licenciées de marque » en France en mars 2024, pour continuer à tisser un lien de proximité avec les entreprises à l’échelle locale. À date, le réseau de Mon courtier énergie groupe est ainsi composé de 32 agences, en phase avec l’objectif de plus de 40 agences à fin 2025.

Objectifs 2025 confirmés

Un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€

- dont plus de 10% dans le conseil en transition énergétique

- dont plus de 15% réalisé à l’international

Un résultat d’exploitation d’environ 5 M€

Un réseau composé de plus de 40 agences

Agenda financier 2024*

Assemblée générale annuelle : le 19 juin 2024

le 19 juin 2024 Chiffre d'affaires semestriel 2024 : 18 juillet 2024

18 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 : 18 octobre 2024

* publications avant ouverture des marchés

●●●

À propos de Mon courtier énergie groupe :

Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d’accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leur facture de gaz et/ou d’électricité. L’offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.

Mon courtier énergie groupe s’appuie sur l’expertise d’environ 180 collaborateurs répartis au siège et dans les agences « licenciées » en régions.

Pour plus d’informations : www.moncourtierenergie.com

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Mon courtier énergie groupe. Mon courtier énergie groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Mon courtier énergie groupe attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Mon courtier énergie groupe opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel Mon courtier énergie groupe opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Mon courtier énergie groupe. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Mon courtier énergie groupe ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Mon courtier énergie groupe ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Mon courtier énergie groupe dans un quelconque pays.

ANNEXES

Bilan Consolidé

En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Brut Dépréciation Net Net Ecarts d'acquisition 1 977 - 1 977 1 977 Immobilisations incorporelles 925 (346) 579 426 Immobilisations corporelles 152 (43) 109 56 Immobilisations financières 93 - 93 93 Titres mis en équivalence - - - - Titres intragroupe - - - - Actif Immobilisé 3 146 (389) 2 757 2 551 Stocks et encours - - - - Clients et comptes rattachés 5 670 (17) 5 653 2 803 Autres créances et comptes de régularisation 2 342 - 2 342 556 Valeurs mobilières de placement 5 286 - 5 286 - Disponibilités 3 034 - 3 034 3 311 Actif circulant 16 332 (17) 16 316 6 669 TOTAL DE L'ACTIF 19 479 (406) 19 073 9 220 Capital social 3 658 2 900 Primes d'émission 5 663 - Réserves consolidées 1 094 (260) Réserves de conversion - - Résultat part du groupe 1 186 1 818 Capitaux propres part du groupe 11 602 4 458 Intérêts minoritaires (23) - Autres fonds propres - - Provisions pour risques 398 163 Provisions pour charges 6 1 Provisions pour risques et charges 404 164 Emprunts et dettes financières 356 400 Fournisseurs et comptes rattachés 4 304 2 199 Autres dettes et comptes de régularisation 2 430 1 999 Dettes 7 090 4 597 TOTAL DU PASSIF 19 073 9 220

Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires 21 042 19 171 Autres produits d'exploitation 310 249 Achats consommés (15 632) (14 124) Charges de personnel (3 661) (2 617) Autres charges d'exploitation (85) (0) Impôts et taxes (98) (73) Variations nettes des amortissements et des dépréciations (415) (216) Charges d'exploitation (19 891) (17 030) Résultat d'exploitation 1 461 2 390 Produits financiers 75 0 Charges financières (6) (25) Résultat financier 69 (24) Résultat courant des sociétés intégrées 1 530 2 365 Produits exceptionnels 71 - Charges exceptionnelles (106) (5) Résultat exceptionnel (35) (5) Impôt sur les bénéfices (332) (542) Résultat net des entreprises intégrées 1 163 1 818 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - Résultat net de l'ensemble consolidé 1 163 1 818 Intérêts minoritaires 23 - Résultat net (part du groupe) 1 186 1 818 Nombre d'actions à la clôture 3 657 862 2 900 000 Nombre moyen pondéré d'actions sur l'année 3 344 427 2 900 000 Résultat de base par action en € 0,35 0,63

Tableau de flux de trésorerie consolidée

OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat net total des sociétés consolidées 1 163 1 818 Elimination des élèments sans incidence sur la trésorerie ou non lié à l'exploitation Elimination des amortissements et provisions 381 234 Elimination de la variation des impôts différés (70) (67) Elimination des plus ou moins values de cession 18 - Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence - - Incidence de la var. des éléments non liés à l'exploitation (a) 287 (287) Variation de BFR (2 318) 235 Flux de trésorerie provenant de l'activité (540) 1 933 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immos incorp. (net de la var. des dettes) (290) (213) Acquisition d'immos corp. (net de la var. des dettes) (75) (42) Acquisition d'immos fin. (net de la var. des dettes) - - Prêts et avances consentis - (57) Cessions d'immos incorp. (net de la var. des créances) - - Cessions d'immos corp. (net de la var. des créances) - - Cessions d'immos fin. (net de la var. des créances) - - Réduction des autres immos financières - - Cessions autres actifs - - Incidence des variations de périmètre (19) - Flux de trésorerie affecté aux opérations d'investissement (384) (312) OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés par la société mère (464) (272) Dividendes versés aux minoritaires - - Augmentations (réductions) de capital 6 441 - Emissions d'emprunts - 1 Remboursements d'emprunts (44) (53) Variation nette des concours bancaires - - Flux de trésorerie provenant des opérations de financement 5 933 (325) Incidence de la variation ds taux de change - - Incidence chgt de principes comptables - (0) VARIATION DE TRESORERIE 5 008 1 296 Trésorerie d'ouverture 3 311 2 015 Trésorerie de clôture 8 319 3 311

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240410812997/fr/