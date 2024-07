Dynamique de croissance solide au 1er semestre : 5 000 nouveaux comptes pour atteindre un parc de 39 000 clients, en hausse de +39% vs. S1 2023 Ouverture de 2 nouvelles agences portant le réseau à 32 agences au 30 juin 2024 Confirmation des objectifs du Groupe pour 2025

Regulatory News:

Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er semestre 2024.

Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « Mon courtier énergie groupe enregistre de nouveau une croissance de son chiffre d’affaires à l’issue de ce premier semestre 2024. Cette bonne dynamique illustre la pertinence de notre business model et l’intérêt de nos clients à faire appel à nos experts courtiers en énergie. Fin 2023, nous avions élargi notre offre en proposant de nouvelles solutions tournées vers la transition énergétique et assistons à sa montée en puissance progressive qui va s’amplifier au cours des mois à venir. Enfin, ce semestre a été l’occasion de confirmer la pertinence de notre modèle à l’international avec le développement substantiel de notre parc clients en Espagne. Forts de ces atouts, nous sommes parfaitement positionnés pour poursuivre une croissance saine et rentable et confiants en l’atteinte des objectifs présentés lors de notre introduction en Bourse il y a un peu plus d’un an maintenant. »

Activité du 1er semestre 2024

Le 1er semestre 2024 a été marqué par l’acquisition de 5 000 nouveaux clients et l’ouverture de 2 nouvelles agences en France (Angers et Clermont-Ferrand), portant le nombre d’agences au 30 juin 2024 à 32.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 s’établit à 11,9 M€ (+13% par rapport au 1er semestre 2023) et se décompose de la manière suivante :

96% de l’activité liés au courtage : l’activité poursuit sa trajectoire de croissance, performance qui résulte des recrutements réalisés et de l’ouverture de 7 agences au cours de l’exercice 2023.

2% du chiffre d’affaires issus de l’activité « Transition énergétique » : le chiffre d’affaires reste stable par rapport au 1er semestre 2023, compte tenu d’une légère baisse des demandes d’accompagnement liées au « Décret tertiaire » et « Garantie d’origine » en 2024, compensée par une montée en puissance progressive des nouvelles offres lancées en fin d’année dernière (Audit mobilité, audit énergétique, audit Photovoltaïque, offres d’accompagnement en transition énergétique) et dont le déploiement devrait s’accélérer dans les mois à venir.

2% de l’activité réalisés à l’international : la part du chiffre d’affaires réalisée en Espagne a doublé par rapport au 1er semestre 2023, grâce à l’acquisition de nouveaux clients (1 300 comptes B2B au 30 juin 2024) et l’expansion géographique avec, au 30 juin 2024, une présence sur 5 zones majeures (Madrid, Barcelone, Galice, Extrémadure et Andalousie). La filiale Mi energia manager du Groupe s’appuie aujourd’hui sur l’expertise de 10 commerciaux, dont 6 ont été recrutés au 1er semestre 2024.

Objectifs 2025 confirmés

Un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ :

- dont plus de 10% dans le conseil en transition énergétique

- dont plus de 15% réalisé à l’international

- dont plus de 10% dans le conseil en transition énergétique - dont plus de 15% réalisé à l’international Un résultat d’exploitation d’environ 5 M€

Un réseau composé de plus de 40 agences

Prochaine publication financière

Résultats semestriels 2024 : 18 octobre 2024 (avant ouverture des marchés)

À propos de Mon courtier énergie groupe :

Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d’accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leur facture de gaz et/ou d’électricité. L’offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.

Mon courtier énergie groupe s’appuie sur l’expertise d’environ 180 collaborateurs répartis au siège et dans les agences « licenciées » en régions.

Pour plus d’informations : www.moncourtierenergie.com

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Mon courtier énergie groupe. Mon courtier énergie groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Mon courtier énergie groupe attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Mon courtier énergie groupe opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel Mon courtier énergie groupe opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Mon courtier énergie groupe. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Mon courtier énergie groupe ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Mon courtier énergie groupe ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Mon courtier énergie groupe dans un quelconque pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240717745888/fr/