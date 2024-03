Ouverture de 2 nouvelles agences en France au 1er trimestre 2024 Obtention de plusieurs distinctions prestigieuses attestant de la dynamique de développement et de la notoriété croissante de Mon courtier énergie groupe Nomination de Charlie Evrard à la présidence du Syndicat des Courtiers en Énergie

Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce des avancées significatives renforçant sa position de premier plan dans le secteur du courtage en énergie.

Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « Fort d'un réseau toujours plus dense et d’une reconnaissance grandissante de la part de la presse et de l’industrie, Mon courtier énergie groupe réaffirme son engagement indéfectible aux côtés des entreprises, afin de les accompagner au mieux dans la gestion de leur stratégie énergétique. Je suis ravi d’annoncer également la nomination de Charlie Evrard, le Président de notre Conseil d’Administration, à la présidence du Syndicat des Courtiers en Énergie pour la prochaine année. Ensemble avec nos adhérents, nous comptons œuvrer pour continuer à développer notre métier selon les plus hauts standards de qualité et d’éthique et d’être l'interlocuteur de référence auprès de l’ensemble des parties-prenantes de notre écosystème, dans l’ultime but de fournir les meilleures solutions énergétiques aux entreprises françaises. »

Expansion du réseau avec deux nouvelles agences en France

Dans le cadre de sa stratégie de croissance continue, Mon courtier énergie groupe a ouvert deux nouvelles agences « licenciées de marque » en France en mars 2024, à Angers et Clermont-Ferrand. Ces ouvertures permettent d'accroître la proximité avec les entreprises et de renforcer la capacité de la Société à proposer ses solutions partout sur le territoire français. À date, le réseau de Mon courtier énergie groupe est ainsi composé de 32 agences, en phase avec l’objectif de plus de 40 agences à fin 2025.

Une reconnaissance croissante par le biais de multiples distinctions

Mon courtier énergie groupe, grâce à ses performances financières et son engagement durable auprès de ses clients et de ses collaborateurs, a été récompensé dans divers classements prestigieux :

- 1ère société de Nouvelle Aquitaine au classement du journal Les Échos « Les Champions de la croissance 2024 », 10ème au classement général, 2ème du secteur de l’énergie et 1ère société cotée en Bourse

- « FT 1000 » du Financial Times valorisant 1 000 entreprises européennes les plus performantes : 158ème au classement général, 15ème dans le secteur de l’énergie et 10ème parmi les entreprises françaises

- Classé 7ème au « Best Place to Work » France des entreprises de 50 à 250 salariés

- Meilleur réseau de franchise dans la catégorie « Accompagnement d’un réseau de 11 à 50 franchisés », aux Trophées des meilleures franchises de France 2024

Ces distinctions reflètent l’engagement de la société envers ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires, renforçant sa détermination à poursuivre sur la voie de l'excellence.

Charlie Evrard nommé Président du Syndicat des Courtiers en Énergie

Charlie Evrard, Président du Conseil d’administration de la Société, a été élu Président du Syndicat des Courtiers en Énergie en remplacement de Thibaut Le Boulch, directeur brokerage France chez World Kinect Energy Services, pour la prochaine année. Créé au début de 2021 par 6 membres fondateurs (Capitole Energie, Enoptea, Mon courtier énergie groupe, Omnegy, Opéra Energie et Place des Energie), le syndicat, qui compte aujourd’hui 8 membres1, a pour rôle de représenter et de développer le métier de courtier en énergie en France dans le respect de son Code de Bonne Conduite. Avec cette position de tout premier plan au sein du Syndicat, Mon courtier énergie groupe s’engage à promouvoir la profession, devenue de plus en plus stratégique, et à œuvrer pour un marché de l'énergie plus transparent, compétitif et durable.

À propos de Mon courtier énergie groupe :

Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d’accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leur facture de gaz et/ou d’électricité. L’offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.

Mon courtier énergie groupe s’appuie sur l’expertise d’environ 180 collaborateurs répartis au siège et dans les agences « licenciées » en régions.

Pour plus d’informations : www.moncourtierenergie.com

1 Capitole Energie, Dune Energie, Enoptea, Mon Courtier Energie, Omnegy, Opéra Energie, Place des Energie et World Kinect Energy Services.

