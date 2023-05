Mon courtier énergie : premiers échanges sans vraie direction

Le titre Mon courtier énergie évolue sans direction claire mercredi à la Bourse de Paris pour son premier jour en Bourse, devenant ainsi la 23ème cotation effectuée sur Euronext en 2023



L'action de la société bordelaise, qui aide les entreprises à réduire leur facture de gaz ou d'électricité, perd actuellement un peu plus de 2% après avoir pris plus de 4% en cours de matinée et avoir ouvert en baisse de 15%.



Son introduction a pris la forme de l'admission des 2,9 millions d'actions ordinaires composant son capital et de 725.388 actions nouvelles émises dans le cadre d'une offre globale.



L'entrée en Bourse, qui lui a permis de lever sept millions d'euros au total, lui permettrait d'afficher une capitalisation boursière de quelque 34 millions d'euros au cours actuels.



Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en quelques années le leader français du courtage en énergie sur le marché B2B.



Outre le courtage et le conseil en achat d'énergie, l'entreprise proposer également la gestion et l'optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.



