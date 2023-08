Monadelphous Group Limited est une société d'ingénierie. La société fournit des services de construction, de maintenance et des services industriels aux secteurs des ressources, de l'énergie et des infrastructures. Elle possède deux divisions opérationnelles : Ingénierie, construction et maintenance, et Services industriels. La division Engineering Construction fournit des services de gestion de projets multidisciplinaires à grande échelle et des services de construction. La division Maintenance et services industriels est spécialisée dans la planification, la gestion et l'exécution de services de maintenance mécanique et électrique, d'arrêts d'exploitation, de services de maintenance d'installations fixes et de travaux d'investissement de maintien. La société fournit des services, notamment des services électriques et d'instrumentation, des services d'entretien des processus et autres, la construction et l'entretien d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des services de transport lourd et spécialisé, et autres. Ses projets, installations et ateliers sont situés en Australie, en Chine, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines.

Secteur Construction et ingénierie