Corporation minière Monarch annonce la clôture de la transaction de 11,25 M$ avec Gold Royalty Corp.

MONTRÉAL, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu’elle a procédé à la clôture de la transaction annoncée précédemment avec Gold Royalty Corp. (« Gold Royalty ») (NYSE: GROY) selon laquelle Gold Royalty a acquis des participations dans les redevances suivantes de Monarch pour un produit en espèces de 11,25 M$ (la « transaction ») :



une redevance de 2,50 $ par tonne sur tout le matériel traité par l'usine Beacon provenant des opérations de la mine Beaufor ; et

une redevance sur les revenus nets de fonderie (« NSR ») de 2,5 % sur chacune des propriétés suivantes, soit Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, et dont la moitié (1,25 %) peut être rachetée ultérieurement par Monarch pour 2 M$ par propriété, sous réserve du respect de certaines conditions.

Selon les termes de la transaction, Gold Royalty a effectué un premier paiement en espèces de 7,5 M$ à la clôture et effectuera le paiement final de 3,75 M$ dans six mois.

Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. a agi à titre de conseiller financier de Monarch dans le cadre de cette transaction.

À propos de Gold Royalty

Gold Royalty Corp. est une société de redevances axée sur l'or qui offre des solutions de financement créatives à l'industrie des métaux et des mines. Sa mission est d'acquérir des redevances, des flux et des participations similaires à différents stades du cycle de vie des mines afin de constituer un portefeuille équilibré offrant des rendements intéressants à court, moyen et long terme pour ses investisseurs. Le portefeuille diversifié de Gold Royalty se compose actuellement de redevances sur le rendement net de fonderie de propriétés aurifères situées dans les Amériques.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

