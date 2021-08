Corporation minière Monarch annonce un financement de 13,5 M$ avec Investissement Québec

Entente de prêt à terme de trois ans avec un taux d’intérêt annuel maximal de 6 % en vue du redémarrage de la mine Beaufor et de l’usine Beacon.



Monarch continue de renforcer sa situation financière avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de plus de 43 M$.

MONTRÉAL, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu’elle a conclu une entente de prêt senior garanti à terme d’un montant de 13,5 M$ (le « prêt ») avec Investissement Québec. Le prêt est d’une durée de trois ans et porte un taux d’intérêt annuel de 6 % jusqu’au redémarrage de la mine Beaufor et de l’usine Beacon, un taux d’intérêt annuel de 5 % pendant la première année de production et de 4 % pour les années subséquentes, selon certaines conditions préétablies entre les parties.

« Nous sommes ravis d’avoir reçu l’appui financier d’Investissement Québec pour le redémarrage de la mine Beaufor et de l’usine Beacon, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Cette dernière entente de financement non dilutive, cumulée aux autres financements annoncés récemment, nous permettra d’entreprendre aisément le redémarrage de nos deux principaux actifs miniers tout en conservant une excellente situation financière. Nous estimons d’ailleurs que nous serons en mesure de créer plus d’une centaine de nouveaux emplois de qualité lorsque nos installations fonctionneront à plein régime en 2022. »

« L’industrie minière joue un rôle de premier plan dans notre économie et génère de la richesse dans plusieurs de nos régions. La relance de la mine Beaufor et de l’usine Beacon est une initiative qui appuiera la reprise économique en Abitibi-Témiscamingue tout en poursuivant le développement de notre expertise dans le secteur aurifère. Notre gouvernement est fier d’appuyer le projet de Monarch, qui contribuera à créer une centaine d’emplois de qualité dans la région. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation

« L’exploitation minière est dans l’ADN de l’Abitibi-Témiscamingue, où le secteur minier constitue une source de richesse et d’emplois importante pour les communautés locales. La relance de la mine Beaufor et de l’usine Beacon appuiera la reprise économique postpandémie, en plus de valoriser des installations déjà présentes dans la région et de tirer profit de nos ressources naturelles abondantes. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L’industrie minière a été et demeure névralgique pour le développement économique du Québec. Par ce financement, nous sommes heureux d’être aux côtés d’une équipe expérimentée pour relancer, à long terme, les activités d’une mine d’or et d’un moulin en Abitibi-Témiscamingue. Nous contribuons ainsi à la mise en valeur de nos ressources naturelles et de nos expertises, tout en générant des retombées significatives pour la région. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec

Après la clôture de la transaction, Monarch disposera d’un bilan renforcé avec plus de 43 M$ en trésorerie et équivalents de trésorerie.

La transaction est sujette à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la signature d’une entente définitive, l'approbation de la Bourse de Toronto et d'autres conditions de clôture habituelles pour des transactions de cette nature.

À propos de Investissements Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d’investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l’accompagnement technologique offert par Investissement Québec – CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d’exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 714 982 onces et des ressources présumées combinées de 421 793 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

