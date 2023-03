Monarch annonce la clôture d'une première tranche de 1 M$ d'un placement privé accréditif total de 1,5 M$

Ne doit pas être distribué aux agences de presse américaines ou diffusé aux États-Unis



MONTRÉAL, 10 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQB: GBARF) annonce qu'elle a procédé à la clôture d’une première tranche d’un placement privé sans l’entremise d’un courtier pour un produit brut total de 999 997,15 $ (le « Placement »).

Le Placement a consisté en l'émission de 7 333 334 unités accréditives de la Société (les « Unités accréditives du Québec ») au prix de 0,075 $CA par Unité accréditive du Québec, et de 6 428 530 unités accréditives de la Société (les « Unités accréditives nationales » et collectivement avec les Unités accréditives du Québec, les « Unités ») au prix de 0,07 $CA par Unité accréditive nationale.

Chaque Unité accréditive du Québec est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription »). Chaque action ordinaire comprise dans chaque Unité accréditive du Québec sera qualifiée d' « action accréditive » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)). Chaque Unité accréditive nationale est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription. Chaque action ordinaire comprise dans chaque Unité accréditive nationale sera qualifiée d' « action accréditive » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)). Chaque Bon de souscription permet au détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société (une « Action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 0,15 $ CA pendant une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

Le produit brut de la vente des Unités sera utilisé par la Société pour engager des « frais d'exploration au Canada » admissibles qui se qualifient comme « dépenses minières accréditives » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les « Dépenses admissibles ») liés aux projets admissibles de la Société au Québec. Les Dépenses admissibles feront l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2023.

En contrepartie des services fournis par des intermédiaires dans le cadre de la première tranche du Placement, la Société a versé des honoraires d’intermédiation en espèces totalisant 69 999,79 $ et a émis 483 333 bons de souscription de rémunération (les « Bons de rémunération »). Chaque Bon de rémunération peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,10 $ par action sur une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

La clôture du Placement est prévue le ou avant le 6 avril 2023. Tous les titres émis dans le cadre de la première tranche du présent Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 11 juillet 2023, en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Le Placement demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de Toronto.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act ») et ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes des États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour leur compte ou leur bénéfice, en l'absence de l'inscription ou d'une dispense applicable aux exigences d'inscription de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Les termes « États-Unis » et « personne américaine » sont définis dans le Règlement S de la U.S. Securities Act.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQB: GBARF) est une société minière aurifère qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, actuellement en mode entretien et maintenance, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon, détenue en propriété exclusive par Monarch, dont la capacité conceptuelle est de 750 tpj. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi, qui abritent une ressource aurifère mesurée et indiquée combinée de 666 882 onces et une ressource présumée combinée de 423 193 onces.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui décrivent l'échéancier des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit du Placement, l’approbation finale de la Bourse de Toronto en lien avec le Placement, la conclusion d'un ou de plusieurs ententes de vente, d'ententes de règlement de dette, de fusion ou d'autres ententes de regroupement d'entreprises, les engagements et les initiatives de la Société décrits dans le communiqué de presse, les résultats prévus des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, et de façon générale les énoncés qui sont discutés dans le paragraphe « À propos de Monarch » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la Société au moment de ces énoncés, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques et concurrentielles importantes. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, la capacité de la Société à poursuivre ses activités, la capacité de la Société à réaliser ses actifs et à s'acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités à mesure qu'elles arrivent à échéance dans un avenir prévisible, la génération d'un intérêt pour son examen d'une gamme d'alternatives, soit la vente d'une partie ou de la totalité de la Société ou de ses actifs, une fusion ou un autre regroupement d'entreprises avec une autre partie, un investissement potentiel dans Monarch, une restructuration de la dette, ou d'autres initiatives stratégiques dans le but de maximiser le rendement des actifs de la Société, la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la question de savoir si ces initiatives stratégiques produiront les avantages escomptés, la disponibilité du financement ou du financement à des conditions favorables pour la Société, le fait que les conditions commerciales de la Société ne changeront pas de façon défavorable importante, les attentes selon lesquelles les activités de la Société se poursuivront dans le cours normal des affaires, les litiges ainsi que les risques liés au flux de trésorerie et à la structure du capital et les risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes se trouve dans la notice annuelle de Monarch datée du 28 septembre 2022, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient également avoir des effets négatifs importants sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et contingences peuvent affecter directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les manuels de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse suivante : www.monarchmining.com.