Monarch annonce ses résultats du deuxième trimestre terminé le 31 décembre 2021

MONTRÉAL, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre terminé le 31 décembre 2021. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

Sommaire des résultats financiers

(En dollars, sauf les données par action)



Trimestre terminé

le 31 décembre

2021 Semestre terminé

le 31 décembre

2021 Frais d’administration (2 374 268 ) (4 289 297 ) Frais d’exploration (714 471 ) (2 444 166 ) Gain sur disposition d’actifs – 7 690 483 Impôts sur les résultats et impôts miniers différés 732 437 (1 008 289 ) Bénéfice net (perte nette) (2 060 446 ) 782 928 Bénéfice net (perte nette) par action de base et dilué (0.03 ) 0.01





(En dollars) Au 31 décembre

2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 920 581 Trésorerie réservée (1) 6 000 000 Actif total 98 334 050

1) Non inclus dans le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie



« Nous avons continué d’avancer sur plusieurs fronts au deuxième trimestre, avec la poursuite des travaux de préparation en vue du redémarrage de la mine Beaufor et de l’usine Beacon. Ces travaux se poursuivent également en 2022 étant donné que la remise à neuf de nos installations prend plus de temps que planifié. Toutefois, la date du redémarrage est toujours prévue d’ici le mois de juin 2022, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch.

En préparation du redémarrage, environ 15 000 tonnes de minerai ont été extraites et transportées vers l'usine Beacon. L'objectif est de débuter l’alimentation de l’usine avec du minerai stérile afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’usine, puis de procéder au traitement du minerai et au coulage de la première brique d'or. La Société prévoit que ce processus prendra de 6 à 10 semaines.

« Du côté de l’exploration, nous continuons d’afficher d’excellents résultats à Beaufor et à McKenzie Break, ce qui nous a permis de financer aisément nos projets pour la prochaine année. 2022 sera très active pour Monarch alors que nous poursuivrons nos campagnes de forage sur l’ensemble de nos projets tout au long de l’année. »

« Finalement, nous avons reçu l’approbation des autorités réglementaires relativement au dépôt d’un prospectus simplifié préalable de base, qui nous permettra au besoin d’aller recueillir jusqu’à 100 M$ au cours d’une période de 25 mois. Cet outil fait partie intégrante de notre stratégie de croissance et permettra à Monarch d’avoir une plus grande flexibilité financière pour ses activités futures et de réagir rapidement si une opportunité se présentait. Nous demeurons toujours à l’affut d’opportunités de croissance tant à l’interne qu’à l’externe afin de créer de la valeur durable pour nos actionnaires », a conclu M. Lacoste.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 000 hectares (290 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations réels de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com Elisabeth Tremblay 1-888-994-4465 Géologue et responsable des communications e.tremblay@monarchmining.com

Tableau 1: Ressources aurifères combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 McKenzie Break2 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson3 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 478 982

Estimation historique des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Croinor Gold1,2 Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400

