Monarch commence à traiter le minerai de la mine Beaufor à l'usine Beacon, détenue en propriété exclusive

Après la mise en service initiale de l'usine avec le matériel stérile, Monarch a commencé à traiter un lot de 530 tonnes de minerai à l’usine Beacon.



Un total de 31 079 tonnes de minerai d’une teneur moyenne de 4,76 g/t Au a été extrait et 30 549 tonnes sont actuellement entreposées, prêtes à être traitées.

Monarch prévoit couler son premier lingot d'or en juillet.

MONTRÉAL, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse de fournir une mise à jour sur le redémarrage de la mine Beaufor et de l'usine Beacon, détenues en propriété exclusive et situées à l'est de Val-d'Or, au Québec.

Après avoir investi environ 20 M$ dans la remise à neuf de l'usine Beacon, la Société a commencé à traiter le matériel stérile et à optimiser le fonctionnement de l'usine il y a environ six semaines de cela. Monarch a également procédé à l’extraction du minerai à la mine Beaufor au cours des derniers mois et 30 549 tonnes de minerai d'une teneur moyenne de 4,76 g/t Au sont actuellement entreposées. La Société a commencé à alimenter l'usine avec ce minerai cette semaine et prévoit couler son premier lingot d'or en juillet.

« Au cours de la dernière année, nous avons travaillé sans relâche pour redémarrer la mine Beaufor et l'usine Beacon et nous sommes heureux de voir nos efforts porter fruit, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous avons une équipe formidable et je suis vraiment fier de ce que nous avons été en mesure d'accomplir jusqu'à présent. Nous sommes convaincus que nos nouvelles stratégies en matière d'exploitation et d'exploration minière nous permettront de faire de la mine Beaufor un nouveau succès et, ce faisant, de créer de nouveaux emplois de qualité et des emplois durables dans la région. Une fois que la mine et l'usine seront pleinement opérationnelles, nous nous concentrerons sur la génération de flux de trésorerie pour nos activités d'exploration et l'accroissement des ressources à Beaufor, qui demeurent ouvertes sur plusieurs niveaux de la mine. »

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Christian Tessier, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Tableau 1: Ressources aurifères combinées de Monarch



Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 McKenzie Break2 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson3 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées 478 982 Ressources présumées 383 393 1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, October 13, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P, Geo., Pierre-Luc Richard, P, Geo., Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc.

2 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, October 14, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessi, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc. 3 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc. 4 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.