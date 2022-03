Monarch confirme la continuité de la « zone Q » sur 150 m le long de la structure avec 19,05 g/t Au sur 6,8 m (22,3 pi)

Monarch a reçu des analyses additionnelles à haute teneur de son programme de forage souterrain 2021, qui comprennent 19,05 g/t Au sur 6,8 m, dont 12,56 g/t Au sur 1,4 m et 54,68 g/t Au sur 2,0 m (BEU-21-30-032).

Ces résultats proviennent du programme de forage souterrain en cours dans la partie la plus profonde de la mine.

La « zone Q » a été exploitée plus récemment en 2019 et s'est avérée être l'une des zones de minerai les plus prolifiques et les plus continues de la mine. Ces résultats de forage au diamant sont significatifs et excitants car ils confirment la continuité de cette zone sur au moins 150 m le long de la structure vers l'ouest et 150 m en aval-pendage.

Les estimations récentes font état de 247 000 tonnes à une teneur moyenne de 5,66 g/t Au dans la zone Q et ses environs (ressources mesurées et indiquées selon l'estimation des ressources minérales NI 43-101 de 2021 de BBA Inc.). Ces récents résultats pourraient accroître considérablement le potentiel de Beaufor.



MONTRÉAL, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer des résultats additionnels de son programme de forage souterrain 2021 sur son projet aurifère Mine Beaufor, détenu en propriété exclusive et situé à 20 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec. Les résultats présentés ci-après proviennent exclusivement du sondage BEU-21-30-032, qui cible l'extension latérale ouest de la zone Q. La zone ciblée a recoupé une teneur remarquable de 19,05 g/t Au sur 6,8 m, dont 12,56 g/t Au sur 1,4 m et 54,68 g/t Au sur 2,0 m. Ces résultats de forage au diamant sont significatifs et excitants car ils confirment la continuité de cette zone minéralisée sur au moins 150 m vers l'ouest et 150 m en aval-pendage. La zone Q a été exploitée pendant une grande partie de l'histoire récente de Beaufor et s'est avérée être à la fois continue et d'une largeur considérable. D'autres trous forés dans la zone tout au long de 2021 ont également donné des résultats positifs. Ces sondages ont été intégrés au nouveau modèle géologique, qui comprend toutes les données récentes et historiques et qui est basé sur l'interprétation géologique de BBA Inc. telle qu'elle apparaît dans son estimation des ressources de 2021 conformément au Règlement 43-101.

La mine Beaufor est entrée en production commerciale au début des années 1930 et a produit au fil des ans plus de 1,1 million d'onces d'or. En juin 2020, la Société a amorcé un programme de forage au diamant de 42 500 mètres pour tester deux types de cibles: les zones autour des intersections historiques à haute teneur près des infrastructures souterraines existantes, et les blocs de ressources isolés, qui sont généralement définis par une seule intersection de forage. Ces cibles d'exploration à proximité de la mine peuvent être testées à partir des chantiers souterrains existants, généralement par des trous de moins de 200 mètres de long. Actuellement, 283 sondages totalisant 47 038 mètres ont été réalisés au cours du programme d'exploration et de définition. Compte tenu des résultats positifs, des sondages supplémentaires sont en cours pour permettre de convertir les zones en question en réserves et de les inclure dans un futur plan minier. Monarch poursuit son programme de forage d'exploration et de définition, avec cinq foreuses souterraines, et prévoit redémarrer ses opérations d'ici juin 2022.

Le développement et la réhabilitation souterrains sont en cours dans les zones W et 350, qui sont facilement accessibles à partir d'une rampe de surface située à 100 mètres du puits principal de Beaufor et s'étend actuellement jusqu'à une profondeur verticale de 180 mètres sous la surface.

BBA Inc. a complété l'estimation des ressources minérales de la mine Beaufor en août 2021. Depuis, un total de 111 trous supplémentaires totalisant 26 600 mètres ont été forés.

« Les résultats du présent programme de forage souterrain sont très encourageants et continuent de démontrer le fort potentiel de la mine Beaufor en profondeur, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous sommes ravis de pouvoir confirmer les hautes teneurs et la largeur significative de la zone Q vers l'ouest. Des forages supplémentaires sont définitivement justifiés pour poursuivre l'expansion de cette zone. »

La procédure d’échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l’axe principal et l’expédier pour analyse aux laboratoires d’ALS Canada à Val-d’Or, au Québec, et d'AGAT à Mississauga, en Ontario. L’échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 10,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d’or sont analysés par la méthode du tamisage métallique. Monarch a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l’insertion de standards, de blancs et la vérification de duplicata internes du laboratoire.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Christian Tessier, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Beaufor

La mine Beaufor est située dans le pluton de Bourlamaque, au contact est de la formation de Dubuisson. Le batholite de Bourlamaque, une intrusion synvolcanique, est une caractéristique géologique majeure du camp minier de Val-d'Or. Il s'agit d'une granodiorite quartzifère coupée par des dykes dioritiques à grain fin. La minéralisation aurifère se trouve dans des veines associées à des zones de cisaillement à pendage modérément vers le sud. La minéralisation est associée à des veines de quartz-tourmaline-pyrite résultant du remplissage de fractures de cisaillement et d'extension. Les veines aurifères sont étroitement associées à des dykes mafiques intrusifs dans la granodiorite. Une estimation des ressources selon le Règlement 43-101 pour la propriété de la mine Beaufor a été préparée pour Minière Monarch en août 2021 par Charlotte Athurion, P. Geo, BBA Inc. L'estimation des ressources minérales est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Estimation des ressources minérales 2021 de la mine Beaufor

Catégorie Tonnes (t) Teneur (g/t Au) Onces Au (oz) Mesurée 328 500 5,7 59 900 Indiquée 956 400 5,2 159 300 Total Mesurée et Indiquée 1 284,900 5,3 219 200 Présumée 818 900 4,7 122 500

Notes sur l'estimation des ressources minérales:

La personne qualifiée indépendante pour l'ERM de 2021, telle que définie par les directives du Règlement 43-101, est Charlotte Athurion, P.Geo., de BBA Inc. La date effective de la présente ERM est le 23 juillet 2021. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales suit les définitions de l'ICM (2014) pour les ressources minérales. Les résultats sont présentés sous forme diluée et considérés comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique. Les blocs isolés et discontinus au-dessus des teneurs de coupure indiquées sont exclus de l'estimation des ressources minérales. Le matériel à prélever obligatoirement, c'est-à-dire les blocs isolés en dessous de la teneur de coupure situés dans un volume potentiellement exploitable, a été inclus dans la déclaration des ressources minérales. Les ressources comprennent 166 zones minéralisées d'une épaisseur réelle minimale de 2,4 m en utilisant la teneur du matériel adjacent lorsqu'il a été analysé ou une valeur de 0,00025 lorsqu'il n'a pas été analysé. Un écrêtage à haute teneur variant de 20 à 65 g/t Au (lorsque nécessaire) et a été appliqué aux teneurs d'analyse composites pour l'interpolation en utilisant une méthode d'interpolation de krigeage ordinaire (ID2 pour les zones 96_01, 96_02, 20, 21_01, 140, 367 et 350) basée sur des composites de 1,5 m et une taille de bloc de 5 m x 5 m x 5 m, avec des valeurs de densité de 2,75 (g/cm3). Un deuxième écrêtage a été appliqué pour les deuxièmes et troisièmes passages d’interpolation afin de limiter l'impact des hautes teneurs sur une plus grande distance. Les ressources minérales présumées ont été définies pour les blocs à l'intérieur des unités qui ont été interpolés par un minimum de deux trous de forage à moins de 50 m d'un trou de forage (100 m d'espacement des trous de forage) ; les ressources minérales indiquées ont été définies pour les blocs à l'intérieur des unités qui ont été interpolés par un minimum de trois trous de forage à moins de 12,5 m d'un trou de forage (25 m d'espacement des trous de forage); les ressources minérales mesurées ont été définies pour les blocs à l'intérieur des unités qui ont été interpolés par un minimum de trois trous de forage à moins de 5 m d'un trou de forage (10 m d'espacement des trous de forage) ou 3 m autour des ouvertures souterraines. Les ressources minérales mesurées ont été définies uniquement pour les zones avec une bonne confiance dans la continuité géologique ou qui sont soutenues par des ouvertures souterraines. L'estimation est présentée pour un scénario souterrain potentiel à des teneurs de coupure de 2,8 g/t Au (>=45 degrés de pendage) et 3,2 g/t Au (<45 degrés de pendage). Les teneurs de coupure ont été calculées en utilisant un prix de l'or de 1 550 $US l'once, un taux de change USD:CAD de 1,32 (résultant en un prix de l'or de 1 914 $CA l'once); des coûts d'extraction de 125 $CA/t (>=45 degrés de pendage); 150 $CA/t (<45 degrés de pendage); des coûts de traitement de 35 $CA/t; des frais généraux et administratifs de 16 $CA/t; une récupération métallurgique de 97 %; des redevances de 37,52 $US l'once; et des coûts de raffinage et de transport de 1,50 $US l'once. Le nombre de tonnes métriques et d'onces a été arrondi à la centaine la plus proche et les teneurs en métaux sont présentées en onces troy (tonne x teneur/31,10348). L'arrondissement peut entraîner des différences apparentes de sommation entre les tonnes, les teneurs et les contenus en métaux. BBA Inc. n'a connaissance d'aucun problème connu en matière d'environnement, de permis, de législation, de titres de propriété, de fiscalité, de questions sociopolitiques ou de marketing, ou d’autres questions pertinentes non signalées dans le présent rapport qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste

Président et chef de la direction 1-888-994-4465

jm.lacoste@monarchmining.com

Mathieu Séguin

Vice-président, développement corporatif 1-888-994-4465

m.seguin@monarchmining.com

Elisabeth Tremblay

Géologue et responsable des communications 1-888-994-4465

e.tremblay@monarchmining.com



www.monarchmining.com

Tableau 2: Résultats d'analyse et intervalles significatifs à la mine Beaufor (forage souterrain)

Sondage De (m) À (m) Largeur (m) * Au (g/t) BEU-21-30-032 168,0 169,0 1,0 8,23 252,2 259,0 6,8 19,05 Incl. 252,2 253,6 1,4 12,56 Incl. 257,0 259,0 2,0 54,68 263,0 263,9 0,9 14,00

*La largeur indiquée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est tenue en compte dans l’estimation des ressources minérales.

Tableau 3: Localisation des sondages de la mine Beaufor

Sondage Mine E (m) Mine N (m) Élévation (m) Azimut (°) Pendage (°) Longueur (m) BEU-21-30-032 1942 3194 2344 313 -53 357

Tableau 4: Ressources aurifères combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 McKenzie Break2 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson3 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 478 982

383 393 1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, July 23, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P. Geo., Clovis Auger, P. Geo., and Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc.

2 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, February 1, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc.

3 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc.

4 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.









Estimation historique des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Croinor Gold1,2 Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400

1 Source: Monarch Gold prefeasibility study (January 19, 2018). Cette ressource a été réalisée pour Monarch Gold et n'a pas été examinée par une personne qualifiée pour Monarch Mining comme l'exige le Règlement 43-101 et est donc considérée comme une estimation historique. De plus, une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles; par conséquent, Monarch ne traite pas l'estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles.

2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.





Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6df09ee-7e03-4910-ae45-23570f341520/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77bc9108-babe-42c8-9745-1d1d1ffe36c6/fr