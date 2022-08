Monarch fait une mise à jour de ses opérations à la mine Beaufor

MONTRÉAL, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) annonce qu'elle a pris la décision de ralentir les opérations minières à sa mine Beaufor, détenue en propriété exclusive et située à l'est de Val-d'Or, au Québec. Les opérations de l'usine Beacon ne seront pas affectées.



Le redémarrage et la mise en service de l'usine Beacon ont été plus lents que prévu et la disponibilité pour les mois de juillet et août a été d’environ 50 % de sa capacité de 750 tpj. La mise en service a été affectée par un certain nombre de problèmes mécaniques et d'approvisionnement, ainsi que par des problèmes techniques liés à la réconciliation de la teneur du stock de minerai déjà sur le site de Beacon, qui comprenait une pile à faible teneur et du minerai de développement qui s'est avéré être de teneur inférieure à celle prévue. Par conséquent, les flux de trésorerie provenant des opérations de traitement ont été plus faibles que prévu.

En raison de liquidités restreintes à court terme, la Société a décidé de ralentir les activités de production à la mine Beaufor. Durant cette période, la Société travaillera à l'optimisation de sa méthode d'exploitation minière dans le but de réduire la dilution.

« Il s'agit d'une décision difficile à prendre, surtout avec la première coulée d'or annoncée récemment, mais qui est nécessaire pour s'assurer que la mise en service et l'intégration des opérations minières et de traitement s'améliorent au cours des prochaines semaines, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « La présence de la COVID-19 amène une nouvelle réalité avec laquelle nous devons composer et mieux intégrer dans notre processus de production. Au cours des prochaines semaines, notre équipe travaillera sans relâche afin de trouver les solutions pour résoudre ses problèmes et permettre à l'usine de fonctionner à pleine capacité. »

« Durant cette période que nous estimons être temporaire, nous continuerons à traiter les plus de 20 000 tonnes de minerai entreposées sur les sites de l’usine Beacon et la mine Beaufor, afin de générer les fonds requis pour nos opérations, » a conclu M. Lacoste.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 666 882 onces et des ressources présumées combinées de 423 193 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE : Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com Elisabeth Tremblay 1-888-994-4465 Géologue et responsable des communications e.tremblay@monarchmining.com



Table 1: Ressources aurifères combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 Croinor Gold2 Ressources mesurées 97 700 6,24 19 600 Ressources indiquées 805 900 6,50 168 300 Total mesurées et indiquées 903 600 6,47 187 900 Total présumées 200 100 6,19 39 800 McKenzie Break3 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.