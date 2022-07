Monarch nomme Benoit Desormeaux au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer la nomination de Benoit Desormeaux à titre d'administrateur de la Société, laquelle prend effet immédiatement.



Benoit Desormeaux est un haut dirigeant minier chevronné qui compte plus de 12 ans d'expérience au sein de conseils d'administration, notamment à titre de président du comité d'audit auprès de sociétés publiques et privées et d’organismes de bienfaisance. Il a également de solides antécédents en tant que chef de la direction dans le secteur minier, ayant gravi les échelons chez SEMAFO de 1997 à 2020, notamment à titre de chef de l'exploitation et chef de la direction financière. Au cours de sa carrière, il s'est forgé une réputation en matière de création de valeur, en respectant les orientations et les échéanciers et en honorant ses engagements. Il possède une solide expérience en matière d'exploitation, ayant exploité quatre mines dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, et une capacité éprouvée à mener des projets d'exploration et de développement à travers le cycle complet des études techniques, l'obtention de permis, le financement, la construction et l'exploitation. Il possède également une excellente connaissance des marchés financiers dans le secteur minier, ayant participé à de multiples financements par actions et en titres de créance et à diverses opérations de fusion et acquisition. M. Desormeaux a travaillé chez Deloitte LLP avant de se joindre à SEMAFO et il est un comptable professionnel agréé.

« Au nom du Conseil, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Benoit Desormeaux au sein du conseil d'administration de Monarch », a déclaré Michel Bouchard, président du Conseil de Monarch. « Benoit est un autre excellent ajout à notre Conseil, qui compte maintenant six administrateurs. Sa nomination arrive au bon moment, alors que nous avons récemment redémarré nos opérations à la mine Beaufor et à l'usine Beacon et que nous cherchons à poursuivre le développement de nos opérations aurifères et de nos autres actifs miniers prometteurs, soit McKenzie Break, Swanson et Croinor Gold. La riche expérience de Benoit, qui a notamment mené à la vente de SEMAFO à Endeavour Mining pour 1,6 milliard de dollars, contribuera à assurer notre succès alors que nous visons à devenir un producteur aurifère de plus de 100 000 onces. »

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE : Jean-Marc Lacoste

Président et chef de la direction 1-888-994-4465

jm.lacoste@monarchmining.com

Mathieu Séguin

Vice-président, développement corporatif 1-888-994-4465

m.seguin@monarchmining.com

Elisabeth Tremblay

Géologue et responsable des communications 1-888-994-4465

e.tremblay@monarchmining.com



www.monarchmining.com