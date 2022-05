Monarch nomme Renaud Adams à titre de membre du conseil d'administration de la Société

MONTRÉAL, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer la nomination de Renaud Adams à titre de membre du conseil d’administration de la Société à compter du 30 juin 2022. M. Adams remplacera Christian Pichette qui prendra sa retraite de son poste d'administrateur.



« Au nom du Conseil, je tiens à souhaiter la bienvenue à Renaud Adams au sein du conseil d’administration de Monarch, » a déclaré Michel Bouchard, président du Conseil de Monarch. « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur une personne du calibre de M. Adams, qui compte de nombreuses réalisations dans le secteur minier, dont la vente de Mines Richmont à Alamos Gold. En plus de ses solides compétences techniques à titre d’ingénieur minier, il possède une profonde connaissance des marchés financiers, ayant œuvré dans des postes de haute direction auprès d’importantes sociétés minières depuis les quinze dernières années, y compris à titre de chef de la direction de New Gold et de Mines Richmont, l’ancien propriétaire de la mine Beaufor. Nous sommes convaincus que la venue de M. Adams contribuera au succès de notre prochaine phase d’expansion alors que nous sommes en voie de redémarrer la mine Beaufor et que nous poursuivons l’exploration et la mise en valeur de nos autres projets prometteurs, notamment McKenzie Break, Swanson et Croinor Gold. »

« Je tiens également à remercier Christian Pichette pour ses nombreuses contributions tout au long de notre parcours fructueux avec l’achat des actifs québécois de Mines Richmont, la vente de Corporation aurifère Monarques à Yamana Gold et la création de Monarch, » a ajouté M. Bouchard. « Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur son aide et ses connaissances durant cette période de développement et de croissance pour Monarch et nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée. »

Renaud Adams est le président et chef de la direction de New Gold Inc. depuis 2018 et possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie minière. Il a été président et chef de la direction de Mines Richmont Inc. de 2014 jusqu'à la vente de l'entreprise à Alamos Gold en novembre 2017. Sous la direction de M. Adams chez Mines Richmont, la production de la principale mine de l'entreprise a plus que doublé, les réserves minérales ont plus que triplé et les coûts ont été réduits pour faire de la mine Island Gold en Ontario l'une des mines souterraines dont le coût d'exploitation est le plus bas dans les Amériques. De 2011 à 2014, M. Adams a été le chef de l'exploitation de Primero Mining Corporation, et auparavant, il a travaillé pour IAMGOLD Corporation de 2007 à 2011 en tant que directeur général de la mine Rosebel au Suriname, puis vice-président principal des opérations dans les Amériques. Avant IAMGOLD, M. Adams a occupé divers postes de direction des opérations au sein de mines situées dans les Amériques. M. Adams est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie des mines et du traitement des minerais de l'Université Laval, au Québec, Canada.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste

Président et chef de la direction 1-888-994-4465

jm.lacoste@monarchmining.com

Mathieu Séguin

Vice-président, développement corporatif 1-888-994-4465

m.seguin@monarchmining.com

Elisabeth Tremblay

Géologue et responsable des communications 1-888-994-4465

e.tremblay@monarchmining.com



www.monarchmining.com