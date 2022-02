Monarch obtient 1 M$ US de Metalla Royalty & Streaming suite à l'amendement l'entente de redevance sur Beaufor

MONTRÉAL, 16 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d’annoncer la signature d’un amendement à l’entente portant sur la redevance de 1 % sur les revenus nets de fonderie de la production d’or à la mine Beaufor (la « redevance ») appartenant à Metalla Royalty & Streaming Ltd. (« Metalla ») (TSXV: MTA) (NYSE: MTA). En contrepartie d'un paiement en espèces de 1 M$ US à Monarch, la clause stipulant que la redevance sera exemptée jusqu'à ce que 100 000 onces d'or aient été produites suite à l'acquisition de Beaufor par Monarch sera supprimée, de sorte que l'entente prendra effet immédiatement pour les deux parties.



« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui de Metalla alors que nous continuons à renforcer notre position financière de manière non dilutive en vue du redémarrage de la mine Beaufor et de l’usine Beacon, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch.

Parallèlement, la Société a également procédé à la clôture de la transaction annoncée le 7 février 2022 avec Triple Flag Precious Metals Corp.

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 000 hectares (290 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

