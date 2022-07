Monarch recoupe 0,92 g/t Au sur 225 m (739 pi), 0,97 g/t Au sur 174 m (580 pi) et 1,03 g/t Au sur 159 m (522 pi) à Swanson

Monarch rapporte des analyses d'or supplémentaires provenant de la deuxième série d'analyses reçues de son programme de forage 2021-2022 à Swanson.

Des épaisseurs impressionnantes de minéralisation aurifère continuent d'être recoupées au nord et en profondeur sous l'enveloppe de la fosse actuelle, avec 0,92 g/t Au sur 225,25 m (SW-22-010), 0,97 g/t Au sur 174,00 m (SW-22-009) et 1,03 g/t Au sur 158,85 m (SW-22-014).

Le sondage de définition réalisé à l'intérieur des limites de la fosse proposée dans le but de mieux définir le style et la continuité de la minéralisation aurifère a donné 1,93 g/t Au sur 61,7 m, dont 4,43 g/t Au sur 19,70 m (SW-22-013).

Compte tenu de ces excellents résultats, Monarch a de nouveau élargi son programme de forage à Swanson et prévoit maintenant de forer un total de 13 000 mètres.

MONTRÉAL, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer la deuxième série de résultats de son programme de forage 2021-2022 sur son projet aurifère Swanson, détenu en propriété exclusive et situé à 55 kilomètres au nord-est de Val-d'Or, au Québec. La propriété Swanson comprend un groupe contigu de 127 claims désignés sur carte et un bail minier couvrant une superficie de 5 125,8 ha. Le projet est également situé à 50 kilomètres au nord de l'usine Beacon, détenue en propriété exclusive par Monarch, qui a une capacité de 750 tonnes par jour. Il s'agit du premier programme de forage réalisé sur la propriété depuis que Monarch Gold l'a acquise auprès de Agnico-Eagle Mines en 2017. Ces résultats de forage positifs ont incité Monarch à continuer de tester les extensions de la minéralisation aurifère latéralement et en profondeur. Monarch a communiqué les résultats des sept premiers sondages du programme, dont 27,79 g/t Au sur 10,18 m dans le sondage SW-22-006, dans un communiqué de presse daté du 30 mars 2022.

La deuxième série de résultats d'analyse rapportée aujourd'hui provient de neuf sondages forés pour tester trois zones :

Forage d'expansion en profondeur - Quatre sondages ont été forés en aval-pendage et en aval-plongée du sondage SW-22-006, qui avait titré 27,79 g/t Au sur 10,18 m. Les deux premiers sondages (SW-21-008 et SW-22-009) ont recoupé un style similaire de minéralisation, qui comprend des veines de quartz avec de l'or visible. Les intersections à haute teneur comprenaient 6,23 g/t Au sur 9,70 m (SW-22-008) et 9,92 g/t Au sur 1,18 m dans un intervalle beaucoup plus large de 0,97 g/t Au sur 174 m (SW-22-009). Les sondages subséquents plus profonds forés au nord-est, à environ 35 m d'intervalle, ont continué à recouper une minéralisation aurifère largement répandue avec des intersections à teneur localement plus élevée qui comprenaient 0,92 g/t Au sur 225,25 m (SW-22-010) et 1,03 g/t Au sur 158,85 m (SW-22-014).

- Les sondages SW-22-011 et SW-22-012 ont été forés dans le coin sud-est de l'enveloppe de la fosse proposée, au-delà des schémas filaires actuellement interprétés. Les meilleures analyses dans cette zone comprennent 1,03 g/t Au sur 2,0 m (SW-22-011) et 0,58 g/t Au sur 1,5 m (SW-22-012). Forage de définition - Les sondages SW-22-013 et SW-22-015 ont été forés dans les limites de l'enveloppe de la fosse actuellement définie afin d'améliorer la compréhension de la minéralisation. Un sondage de 93 mètres réalisé dans la partie centrale de l'enveloppe de la fosse a recoupé 1,93 g/t Au sur 61,7 m, y compris une section à plus haute teneur de 4,43 g/t Au sur 19,7 m (SW-22-013). Un deuxième sondage (SW-22-015) qui a recoupé la minéralisation dans la partie centrale de la fosse et s'est étendu au-delà de la paroi de la fosse proposée dans l'éponte inférieure a recoupé 0,39 g/t Au sur 158,85 m, y compris des sections plus petites à haute teneur, telles que 2,32 g/t Au sur 2,80 m.



« Ce programme de forage sur Swanson continue de révéler de très larges zones minéralisées, indiquant qu'il y a beaucoup d'or dans le système et confirmant nos observations initiales selon lesquelles le gîte, qui reste ouvert en aval-pendage et en aval-plongée, pourrait être considérablement élargi, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous sommes satisfaits de cette deuxième série de résultats d'analyse, qui comprend à la fois des largeurs importantes et des sous-intervalles à haute teneur. Nous avons bon espoir que le programme de forage en cours, que nous avons maintenant porté à 13 000 mètres, continuera de générer des résultats positifs. »

La procédure d’échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l’axe principal et l’expédier pour analyse aux laboratoires d’ALS Canada à Val-d’Or, au Québec, et d'AGAT à Mississauga, en Ontario. L’échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 10 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d’or sont analysés par la méthode du tamisage métallique. Monarch a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l’insertion de standards, de blancs et de duplicatas.

À propos de la propriété Swanson

Monarch possède une participation de 100 % dans la propriété Swanson, qui consiste en un bail minier et 127 claims couvrant une superficie totale de 51,26 km². Une estimation des ressources minérales selon le Règlement 43-101 pour la propriété Swanson a été préparée pour Monarch par InnovExplo en janvier 2021. L'estimation est basée sur une base de données de 209 trous de forage (146 trous de surface et 63 trous souterrains) et 10 000 analyses. La ressource minérale a été estimée en utilisant une teneur de coupure minimale pour deux scénarios d'extraction potentielle combinés : en fosse et souterrain. Des teneurs de coupure de 0,75 g/t Au pour la fosse et de 2,40 g/t Au pour le souterrain ont été définies sur la base d'un prix de l'or de 2 160 $CA et d'un taux de change de 1,34 USD/CAD. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Christine Beausoleil, P. Geo., et Alain Carrier, P. Geo., d'InnovExplo. Le rapport technique résumant les résultats de l'estimation des ressources minérales peut être consulté sur le site Web de Monarch.

Le gîte Swanson est interprété comme un gîte d'or disséminé associé à une intrusion, situé le long d'une structure régionale majeure. La minéralisation aurifère est typique d'autres gîtes aurifères à contrôle structural associés à des intrusions felsiques. Le gîte mesure environ 350 m de long sur 150 m de large et a été testé jusqu'à 400 m de profondeur.

Tableau 3: Ressources combines par catégorie pour le gîte Swanson aux teneurs de coupure sélectionnées

Zone (teneur de coupure)

Ressource indiquée Ressource présumée Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(au) Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(au) En fosse (0,75 g/t Au) 1 864 000 1,76 105 400 29 000 2,46 2 300 Souterraine (2,40 g/t Au) 91 000 2,86 8 400 87 000 2,87 8 000 TOTAL 1 945 000 1,82 113 800 116 000 2,76 10 300

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 2: Résultats d'analyse et intersections significatives sur Swanson

Sondage De (m) À (m) Largeur (m) * Au (g/t) SW-22-008 284 293,7 9,7 6,23 Incl. 292,05 293,2 1,15 44,18 SW-22-009 250,5 424,5 174,0 0,97 Incl. 284,0 305,6 21,6 2,53 Incl. 284,0 285.,8 1,18 9,92 Incl. 303,0 305,6 2,6 7,15 Incl. 387,55 394,15 6,6 1,44 Incl. 409,8 424,5 14,7 1,86 SW-22-010 236,35 461,6 225,25 0,92 Incl. 241,7 243,65 1,95 6,81 Incl. 253,5 254,5 1,0 9,15 Incl. 258,2 259,2 1,0 5,24 Incl. 276,5 281,3 4,8 2,15 Incl. 320,25 324,5 4,25 4,16 Incl. 339,8 344,0 4,2 2,97 Incl. 349,15 350,2 1,05 6,86 Incl. 378,0 379,1 1,1 10,7 Incl. 399,5 401,0 1,5 11,9 Incl. 410,0 411,0 1,0 6,47 Incl. 421,5 433,0 11,5 1,55 Incl. 456,0 457,05 1,05 6,29 SW-22-011 32,0 34,0 2,0 1,03 SW-22-012 169,0 170,5 1,5 0,58 SW-22-013 16,6 78,3 61,7 1,93 Incl. 58,0 77,7 19,7 4,43 Incl. 64,0 67,0 3,0 11,8 Incl. 73,4 75,75 2,35 6,67 SW-22-014 241,95 400,8 158,85 1,03 Incl. 259,0 271,0 12,0 1,79 Incl. 277,6 278,03 0,43 12,55 Incl. 292,3 292,8 0,5 6,23 Incl. 299,2 302,0 2,8 5,42 Incl. 307,7 308,45 0,75 8,16 Incl. 351,0 353,5 2,5 2,98 Incl. 379,45 384,0 4,55 3,58 Incl. 390,45 393,2 2,75 6,43 SW-22-015 16,8 175,65 158,85 0,39 Incl. 46,0 47,5 1,5 2,17 Incl. 62,2 65,0 2,8 2,32 Incl. 171,94 175,65 3,71 1,47 SW-22-016 97,4 98,8 1,4 0,15

* La largeur indiquée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée entre 60% et 70% de la longueur de la carotte.

Tableau 3: Localisation des sondages sur Swanson

Sondage UTM_E (m) UTM_N (m) Azimut (°) Pendage (°) Longueur (m) SW-22-008 310730 5381309 178 -70 309 SW-22-009 310770 5381309 180 -60 429 SW-22-010 310778 5381330 180 -60 480 SW-22-011 310805 5381092 180 -60 180 SW-22-012 310831 5381089 180 -60 189 SW-22-013 310688 5381153 178 -45 93 SW-22-014 310791 5381284 178 -60 420 SW-22-015 310688 5381153 178 -45 201 SW-22-016 310530 5381149 179,4 -60 198

Tableau 4: Ressources aurifères combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 McKenzie Break2 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson3 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 478 982

383 393 1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, October 13, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P. Geo., Pierre-Luc Richard, P. Geo., Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc.

2 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, October 14, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessi, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc.

3 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc.

4 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.









Estimation historique des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Croinor Gold1,2 Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400

1 Source: Monarch Gold prefeasibility study (January 19, 2018). Cette ressource a été réalisée pour Monarch Gold et n'a pas été examinée par une personne qualifiée pour Monarch Mining comme l'exige le Règlement 43-101 et est donc considérée comme une estimation historique. De plus, une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles; par conséquent, Monarch ne traite pas l'estimation historique comme des ressources minérales ou des réserves minérales actuelles.

2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

