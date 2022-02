Monarch vend une redevance additionnelle de 0,75 % sur Beaufor à Triple Flag Precious Metals pour 4,5 M$

MONTRÉAL, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d’annoncer la signature d’une entente avec Triple Flag Precious Metals Corp. (« Triple Flag ») (TSX: TFPM, TSX: TFPM.U) en vertu de laquelle Triple Flag fera l’acquisition d’une redevance additionnelle de 0,75 % sur les revenus nets de fonderie de la production d’or à la mine Beaufor (la « redevance ») en contrepartie d’un montant en espèces de 4,5 M$.



Cette transaction fait suite à l'acquisition annoncée ce matin par Triple Flag d'une redevance existante de 2 % et comprend l'annulation de la réduction de 1 % prévue par une entente antérieure. À l'issue des deux transactions, Triple Flag détiendra une redevance de 2,75 % sur la mine Beaufor.

« Nous sommes ravis de nous associer à Triple Flag, un partenaire mondial de premier plan dont les objectifs d'investissement sont alignés sur nos propres valeurs et objectifs de croissance, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Ce nouvel investissement non dilutif nous permettra également de renforcer notre position financière alors que nous continuons à préparer la mine Beaufor et l’usine Beacon en vue d’un redémarrage d'ici juin 2022. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Monarch alors qu'elle se prépare à redémarrer la production de son ancienne mine Beaufor plus tard dans l'année et qu'elle continue à accroître les ressources à proximité de la mine grâce aux travaux d’exploration en cours, » a déclaré Shaun Usmar, fondateur et chef de la direction de Triple Flag. « Cette redevance fournira à Triple Flag des flux de trésorerie à court terme qui perdureront pour les années à venir. Lors de la dernière mise à jour des ressources, Monarch a réussi à plus que doubler ses ressources mesurées et indiquées et a depuis foré 25 000 mètres supplémentaires. Nous sommes ravis de l'ajout de cet actif de haute qualité à notre portefeuille. »

En préparation du redémarrage, environ 15 000 tonnes de minerai ont été extraites et transportées vers l'usine Beacon. L'objectif est de commencer par traiter la roche stérile pour remettre l'usine en service, puis de traiter le minerai et couler la première brique d'or. La Société prévoit que ce processus prendra de 6 à 10 semaines.

La Société anticipe que la clôture de l'entente avec Triple Flag aura lieu le ou vers le 11 février 2022.

À propos de Triple Flag

Triple Flag est une société de flux et de redevances axée sur l'or, offrant aux investisseurs une exposition à un portefeuille de flux et de redevances de longue durée, diversifié et de haute qualité, qui génère de solides flux de trésorerie disponibles. Nos activités s'appuient sur une approche rigoureuse de la qualité des actifs, de l'optionalité, de la durabilité et de la gestion des risques. Nous offrons des solutions de financement sur mesure à l'industrie des métaux et des mines. Notre mission est d'être un partenaire de financement à long terme recherché par les sociétés minières tout au long du cycle des matières premières. Depuis notre création en 2016, nous avons enregistré une croissance sectorielle exceptionnelle grâce à la mise en place d'un portefeuille diversifié de flux et de redevances qui offre une exposition principalement à l'or et à l'argent en Amérique et en Australie. Nous possédons 79 actifs, dont 9 flux et 70 redevances. Ces investissements sont liés à des actifs miniers à différents stades du cycle de vie des mines, dont 15 mines en production et 64 projets en phase de développement et d'exploration. Le 26 mai 2021, Triple Flag a clôturé son premier appel public à l’épargne (« PAPE »), qui était le plus grand PAPE minier inscrit à la cote de la TSX depuis 2012 par sa taille et sa capitalisation boursière, et le plus grand PAPE mondial de métaux précieux par sa capitalisation boursière depuis 2008. Les actions de Triple Flag sont inscrites à la cote de la TSX sous TFPM.U (cotation en dollars américains) et TFPM (cotation en dollars canadiens).

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 000 hectares (290 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations réels de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

