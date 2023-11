Monash IVF Group Limited est une société basée en Australie qui s'occupe principalement de services de procréation assistée. La société fournit également des services d'imagerie spécialisés pour les femmes. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Monash IVF Group Australia et Monash IVF Group International. Le segment Monash IVF Group Australia fournit des services de procréation assistée, des services d'échographie et d'autres services connexes. Le segment Monash IVF Group International fournit des services de procréation assistée en Asie du Sud-Est. Les activités de la société comprennent les solutions de fertilité qui fournissent des traitements et des soins de fertilité ; KL Fertility est un centre spécialisé dans la fertilité ; Monash IVF est un centre de recherche et de traitement de la fertilité ; Monash IVF KPJ Johor est un centre de fertilité hospitalier à service complet, et Monash Ultrasound for Women fournit des services de diagnostic prénatal de niveau tertiaire. Ses activités comprennent également Reproductive Medicine Albury, Reproductive Medicine Wagga, Repromed et Sydney Ultrasound for Women.

Secteur Installations et services en soins de santé