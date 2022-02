Moncler : Jefferies relève sa recommandation

Compte tenu de la faiblesse récente de l'action, Jefferies relève sa recommandation sur Moncler de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 57 à 67 euros, dans le sillage d'un ajustement de ses estimations pour la maison italienne de vêtement d'hiver.



'Au-delà de la dynamique actuelle que nous prévoyons être forte, Moncler reste une opportunité d'acheter une expansion géographique et catégorielle, une discipline en termes de tarification et de distribution et une solide expérience en matière d'innovation', juge-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.