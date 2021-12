Moncler : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Moncler avec un objectif de cours rehaussé de 64 à 71 euros, rehaussement lié notamment à un relèvement de ses prévisions pour le fabricant italien de vêtements d'hiver haut de gamme.



'Le titre représente toujours une opportunité attractive au sein du secteur car il est en mesure de croître plus vite que la moyenne des autres valeurs sur les prochaines années sur la base d'un périmètre Moncler + Stone Island', juge l'analyste.



Le bureau d'études prévoit une croissance du CA groupe de +10% en 2023 et +9% en 2024 et il prend en compte un rythme moyen d'ensemble à 8,3% par an sur 2025-2031, dans sa valorisation par méthode DCF (discounted cash-flow).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.