Moncler : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Moncler avec un objectif de cours relevé de 53 à 61 euros, reflétant, au-delà d'un effet nouvel exercice, une augmentation d'un point de son hypothèse de croissance annuelle de l'activité (de 9% à 10%) sur 2025-2028.



'La thèse d'investissement mérite d'être redécouverte au vu d'une performance récente du titre en demi-teinte', juge l'analyste, rappelant que l'action de la maison de vêtements italienne a perdu près de 23% en 2022 (contre environ -10% pour le secteur).



'Sa décote en matière de multiples P/E et EV/EBIT par rapport à la moyenne du secteur avoisine désormais les 10%', souligne Oddo, qui maintient sa confiance dans ses fondamentaux et sa capacité à croître plus vite que la moyenne de l'industrie.



