Moncler : Stifel à 'conserver', relève son objectif de cours

Stifel relève son objectif de cours sur le titre Moncler à 45 euros - contre 41 euros précédemment - afin de prendre en compte l'accord avec Stone Island annoncé la semaine dernière, indique le broker.



'Nous avons augmenté nos prévisions d'EBIT 2022-23 de 15% et 16% et augmenté nos résultats de BPA 2022-23 de 8% et 10%', poursuit Stifel.



L'analyste souligne toutefois la faible dynamique commerciale depuis le début de l'année ainsi que la faiblesse de la croissance à court terme en Europe et dans les Amériques. Stifel estime par ailleurs que le potentiel de croissance à long terme est déjà intégré dans la valorisation.



L'analyste maintient donc sa recommandation 'conserver' sur le titre.



